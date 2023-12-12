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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Заводском районе Минска

Услуги няни / помощь с ребёнком

10 р.

Услуги няни / помощь с ребёнком

Минск, Заводской

Услуги Няни. Полная или частичная занятость.

Договорная

Услуги Няни. Полная или частичная занятость.

Минск, Заводской

Договорная

Медсестра,сиделка

Минск, Заводской

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Няня Анастасия

10 р.

Няня Анастасия

Минск, Заводской

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40 р.

Сиделка(Помощница)

Минск, Заводской

Няня

15 р.

Няня

Минск, Заводской

Ищу работу няни, гувернера

Договорная

Ищу работу няни, гувернера

Минск, Заводской

Няня

Договорная

Няня

Минск, Заводской

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няня

7 р.

няня

Минск, Заводской

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Минск, Заводской

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Договорная

Ищу Помощницу по хозяйству

Минск, Заводской

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Няня

12 р.

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Ищу работу сиделкой

60 р.

Ищу работу сиделкой

Минск, Советский

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Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Договорная

Сиделка для ваших родных и близких.Опыт 10 лет.

Минск, Фрунзенский

Договорная

Помощница/Сиделка/Медицинский работник

Минск, Первомайский

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Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Ленинский

8 р.

Сиделки

Минск, Фрунзенский

Няня на полную занятость

Договорная

Няня на полную занятость

Минск, Московский

Няня / услуги няни / репетитор английского языка

10 р.

Няня / услуги няни / репетитор английского языка

Минск, Центральный

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Прическа на корпоратив (Полный образ)

60 р.

Прическа на корпоратив (Полный образ)

Минск, Ленинский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Московский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Фрунзенский

Няня

Договорная

Няня

Минск, Московский

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10 р.

Няня

Минск, Центральный

12 р.

Няня

Минск, Советский

Договорная

Сиделка для пожилых людей

Минск, Советский

Сиделка визитами, консультации.

20 р.

Сиделка визитами, консультации.

Минск, Московский

Услуги

Договорная

Услуги

Минск, Советский

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Няня

50 р.

Няня

Минск, Московский

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Договорная

Возьму на свою территорию пожилого

Минск, Центральный

Договорная

Сиделка

Минск, Фрунзенский

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Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Первомайский

Договорная

Опытная сиделка с медицинским образованием

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Опытный помощник (сиделка) для пожилого человека (

Минск, Фрунзенский

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Договорная

сиделка для пожилых людей

Минск, Первомайский

Услуги няни

10 р.

Услуги няни

Минск, Первомайский

10 р.

Сиделка

Минск, Центральный

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Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

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НЯНЯ

13 р.

НЯНЯ

Минск, Фрунзенский

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Няня (только подработка)

5 р.

Няня (только подработка)

Минск, Фрунзенский

Няня срочная на час день сутки

8 р.

Няня срочная на час день сутки

Минск, Фрунзенский

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Няня для вашего малыша

Договорная

Няня для вашего малыша

Минск, Центральный

VIP Сиделка за пожилыми, инвалидами.Без проживания

Договорная

VIP Сиделка за пожилыми, инвалидами.Без проживания

Минск, Фрунзенский

Предлагаю услуги няни. Лен.и Окт.р-н

Договорная

Предлагаю услуги няни. Лен.и Окт.р-н

Минск, Ленинский

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Няня,бебиситтер

10 р.

Няня,бебиситтер

Минск, Фрунзенский

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12 р.

Сиделка

Минск, Центральный

Договорная

Услуги сиделки

Минск, Центральный

Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

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Няня

10 р.

Няня

Минск, Центральный

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няня

10 р.

няня

Минск, Фрунзенский

Услуги мастера на час,сборка и ремонт мебели

Договорная

Услуги мастера на час,сборка и ремонт мебели

Минск, Центральный

9 р.

Няня для вашего малыша

Минск, Фрунзенский

Необходима сиделка

Договорная

Необходима сиделка

Минск, Фрунзенский

Договорная

Сиделка ( ищу работу)

Минск, Ленинский

49 р.

Работа в пансионате сиделкой

Минск, Первомайский

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