Услуги для торжеств в Заводском районе Минска
Договорная
Профессиональный ведущий семейных праздников
Минск, Заводской
60 р.
Дед Мороз и Снегурочка, Дед Мороз на дом
Минск, Заводской
35 р.
Услуги для торжества
Минск, Заводской
Договорная
Дедушка мороз.
Минск, Заводской
35 р.
Меренговый рулет на заказ
Минск, Заводской
130 р.
Аэромедведь, поздравление, ростовая кукла, мишка
Минск, Заводской
40 р.
Дед Мороз с выездом
Минск, Заводской
Договорная
Фотобудка Фотостойка
Минск, Заводской
150 р.
Световое оборудование для кафе ресторана.
Минск, Заводской
40 р.
Дед Мороз (выезд на дом/дет.сад)
Минск, Заводской
Договорная
Ведущая
Минск, Заводской
50 р.
Дед Мороз на Ваш праздник
Минск, Заводской
200 р.
Диджей,муз.аппаратура
Минск, Заводской
30 р.
Праздник
Минск, Заводской
Договорная
Дедушка мороз.
Минск, Заводской
12 р.
Свадебный сундучок на дарение
Минск, Заводской
Договорная
Услуги по важным поводам
Минск, Заводской
0.99 р.
дед мороз
Минск, Заводской
500 р.
Продаю арки, свадебный декор
Минск, Заводской
55 р.
Торт шадлав
Минск, Заводской
35 р.
Торты капкейки трайфлы
Минск, Заводской
40 р.
Торт «Шоколадный шоколад»
Минск, Заводской
7 р.
Пищевая печать на заказ
Минск, Заводской
Договорная
Кейтеринг Банкет Фуршет Услуги повара
Минск, Заводской
Договорная
Услуги повара
Минск, Заводской
500 р.
Ведущая, ведущий на корпоратив, свадьбу, юбилей
Минск, Заводской
80 р.
Аниматор
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский