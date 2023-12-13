logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Услуги для торжеств
Цена
Продавец
Услуги

Услуги для торжеств в Заводском районе Минска

Профессиональный ведущий семейных праздников

Договорная

Профессиональный ведущий семейных праздников

Минск, Заводской

Дед Мороз и Снегурочка, Дед Мороз на дом

60 р.

Дед Мороз и Снегурочка, Дед Мороз на дом

Минск, Заводской

badge-icon
Услуги для торжества

35 р.

Услуги для торжества

Минск, Заводской

Дедушка мороз.

Договорная

Дедушка мороз.

Минск, Заводской

badge-icon
Меренговый рулет на заказ

35 р.

Меренговый рулет на заказ

Минск, Заводской

badge-icon
Аэромедведь, поздравление, ростовая кукла, мишка

130 р.

Аэромедведь, поздравление, ростовая кукла, мишка

Минск, Заводской

Дед Мороз с выездом

40 р.

Дед Мороз с выездом

Минск, Заводской

Фотобудка Фотостойка

Договорная

Фотобудка Фотостойка

Минск, Заводской

Световое оборудование для кафе ресторана.

150 р.

Световое оборудование для кафе ресторана.

Минск, Заводской

Дед Мороз (выезд на дом/дет.сад)

40 р.

Дед Мороз (выезд на дом/дет.сад)

Минск, Заводской

Ведущая

Договорная

Ведущая

Минск, Заводской

Дед Мороз на Ваш праздник

50 р.

Дед Мороз на Ваш праздник

Минск, Заводской

Диджей,муз.аппаратура

200 р.

Диджей,муз.аппаратура

Минск, Заводской

Праздник

30 р.

Праздник

Минск, Заводской

Дедушка мороз.

Договорная

Дедушка мороз.

Минск, Заводской

badge-icon
Свадебный сундучок на дарение

12 р.

Свадебный сундучок на дарение

Минск, Заводской

badge-icon

Договорная

Услуги по важным поводам

Минск, Заводской

дед мороз

0.99 р.

дед мороз

Минск, Заводской

Продаю арки, свадебный декор

500 р.

Продаю арки, свадебный декор

Минск, Заводской

Торт шадлав

55 р.

Торт шадлав

Минск, Заводской

badge-icon
Торты капкейки трайфлы

35 р.

Торты капкейки трайфлы

Минск, Заводской

badge-icon
Торт «Шоколадный шоколад»

40 р.

Торт «Шоколадный шоколад»

Минск, Заводской

badge-icon
Пищевая печать на заказ

7 р.

Пищевая печать на заказ

Минск, Заводской

Кейтеринг Банкет Фуршет Услуги повара

Договорная

Кейтеринг Банкет Фуршет Услуги повара

Минск, Заводской

Услуги повара

Договорная

Услуги повара

Минск, Заводской

Ведущая, ведущий на корпоратив, свадьбу, юбилей

500 р.

Ведущая, ведущий на корпоратив, свадьбу, юбилей

Минск, Заводской

badge-icon
Аниматор

80 р.

Аниматор

Минск, Заводской

badge-icon

Услуги из других регионов

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

Гродненская, Сморгонь

Услуга с выездом в регионы
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Договорная

Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

Минская, Мядель

Услуга с выездом в регионы
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

Минская, Воложин

Услуга с выездом в регионы
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

Минская, Молодечно

Услуга с выездом в регионы
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

10 р.

аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги