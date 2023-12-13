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Авто услуги в Заводском районе Минска

Ремонт высоковольтных батарей

Договорная

Ремонт высоковольтных батарей

Минск, Заводской

Услуги эвакуатора

Договорная

Услуги эвакуатора

Минск, Заводской

Эвакуатор аварийных, неисправных автомобилей

Договорная

Эвакуатор аварийных, неисправных автомобилей

Минск, Заводской

Качественная автомойка

60 р.

Качественная автомойка

Минск, Заводской

Покраска авто , Кузовной ремонт

150 р.

Покраска авто , Кузовной ремонт

Минск, Заводской

Эвакуатор грузовой, строительной, дорожной техники

Договорная

Эвакуатор грузовой, строительной, дорожной техники

Минск, Заводской

Эвакуатор Минск,перевозка автомобиля,мотоцикла.

Договорная

Эвакуатор Минск,перевозка автомобиля,мотоцикла.

Минск, Заводской

Эвакуатор грузового и легкового автомобиля

Договорная

Эвакуатор грузового и легкового автомобиля

Минск, Заводской

перевозка грузовика,экскаватора,стройтехники

Договорная

перевозка грузовика,экскаватора,стройтехники

Минск, Заводской

Кузовной ремонт и окраска. Антикор

70 р.

Кузовной ремонт и окраска. Антикор

Минск, Заводской

Услуги по ремонту и диагностике авто, шиномонтаж

Договорная

Услуги по ремонту и диагностике авто, шиномонтаж

Минск, Заводской

Предпродажная подготовка автомобиля

Договорная

Предпродажная подготовка автомобиля

Минск, Заводской

Компьютерная диагностика авто

25 р.

Компьютерная диагностика авто

Минск, Заводской

Шиномонтаж ГРУЗОВОЙ & ЛЕГКОВОЙ

Договорная

Шиномонтаж ГРУЗОВОЙ & ЛЕГКОВОЙ

Минск, Заводской

Химчистка автомобиля

Договорная

Химчистка автомобиля

Минск, Заводской

Кодирование ,программирование BMW Евро2

Договорная

Кодирование ,программирование BMW Евро2

Минск, Заводской

Антикоррозийная обработка автомобилей

450 р.

Антикоррозийная обработка автомобилей

Минск, Заводской

Изготовление Ключей BMW Mini Привязка Выезд

Договорная

Изготовление Ключей BMW Mini Привязка Выезд

Минск, Заводской

Замена аккумулятора, корпуса в ключах БМВ Mini

Договорная

Замена аккумулятора, корпуса в ключах БМВ Mini

Минск, Заводской

Шиномонтаж в заводском районе Минска

Договорная

Шиномонтаж в заводском районе Минска

Минск, Заводской

Ремонт блока света BMW Mini Восстановление FRM

Договорная

Ремонт блока света BMW Mini Восстановление FRM

Минск, Заводской

Тонировка, Бронировка, Оклейка Автомобиля

100 р.

Тонировка, Бронировка, Оклейка Автомобиля

Минск, Заводской

Замена ГРМ

Договорная

Замена ГРМ

Минск, Заводской

Кузовной ремонт микроавтобусов и большегрузов

100 р.

Кузовной ремонт микроавтобусов и большегрузов

Минск, Заводской

Подрамник ремонт. Восстановление геометрии. Автосварка.

600 р.

Подрамник ремонт. Восстановление геометрии. Автосварка.

Минск, Заводской

Подрамник ремонт. Сварка. Восстановление геометрии. Пескоструй, антикоррозийная обработка кузова.

500 р.

Подрамник ремонт. Сварка. Восстановление геометрии. Пескоструй, антикоррозийная обработка кузова.

Минск, Заводской

Автоэлектрик/сложная замена/прописка АКБ AGM/VRLA

75 р.

Автоэлектрик/сложная замена/прописка АКБ AGM/VRLA

Минск, Заводской

Кузовной ремонт, сварочные, стапельные работы

Договорная

Кузовной ремонт, сварочные, стапельные работы

Минск, Заводской

Форсунки бензиновые диагностика, восстановление

20 р.

Форсунки бензиновые диагностика, восстановление

Минск, Заводской

Ремонт высоковольтных батарей Хонда Тойота Лексус

Договорная

Ремонт высоковольтных батарей Хонда Тойота Лексус

Минск, Заводской

ремонт высоковольтной батареи Хонда / Honda

Договорная

ремонт высоковольтной батареи Хонда / Honda

Минск, Заводской

Динамометрические ключи. Раскатчик арок Толщиномер

10 р.

Динамометрические ключи. Раскатчик арок Толщиномер

Минск, Заводской

Секретки-демонтаж. Шиномонтаж/балансировка без очереди, по предварительной записи.

40 р.

Секретки-демонтаж. Шиномонтаж/балансировка без очереди, по предварительной записи.

Минск, Заводской

Ремонт коллекторов с помощью сварки

222.13 р.

Ремонт коллекторов с помощью сварки

Минск, Заводской

Сварочные работы (легковые, грузовые, прицепы)

Договорная

Сварочные работы (легковые, грузовые, прицепы)

Минск, Заводской

Ремонт двигателя ММЗ Д-240, Д-245, Д-260

Договорная

Ремонт двигателя ММЗ Д-240, Д-245, Д-260

Минск, Заводской

Ремонт КПП для МТЗ , Амккодор, Маз

Договорная

Ремонт КПП для МТЗ , Амккодор, Маз

Минск, Заводской

Ремонт строительной техники

100 р.

Ремонт строительной техники

Минск, Заводской

Замена ремня цепи ГРМ

120 р.

Замена ремня цепи ГРМ

Минск, Заводской

Ремонт суппортов и тормозной системы

30 р.

Ремонт суппортов и тормозной системы

Минск, Заводской

Пескоструй Антикор Пескоструйная обработка

10 р.

Пескоструй Антикор Пескоструйная обработка

Минск, Заводской

Пескоструй. Пескоструйная обработка.

10 р.

Пескоструй. Пескоструйная обработка.

Минск, Заводской

Полировка , химчистка детейлинг

350 р.

Полировка , химчистка детейлинг

Минск, Заводской

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200 р.

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Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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