Авто услуги в Заводском районе Минска
Договорная
Ремонт высоковольтных батарей
Минск, Заводской
Договорная
Услуги эвакуатора
Минск, Заводской
Договорная
Эвакуатор аварийных, неисправных автомобилей
Минск, Заводской
60 р.
Качественная автомойка
Минск, Заводской
150 р.
Покраска авто , Кузовной ремонт
Минск, Заводской
Договорная
Эвакуатор грузовой, строительной, дорожной техники
Минск, Заводской
Договорная
Эвакуатор Минск,перевозка автомобиля,мотоцикла.
Минск, Заводской
Договорная
Эвакуатор грузового и легкового автомобиля
Минск, Заводской
Договорная
перевозка грузовика,экскаватора,стройтехники
Минск, Заводской
70 р.
Кузовной ремонт и окраска. Антикор
Минск, Заводской
Договорная
Услуги по ремонту и диагностике авто, шиномонтаж
Минск, Заводской
Договорная
Предпродажная подготовка автомобиля
Минск, Заводской
25 р.
Компьютерная диагностика авто
Минск, Заводской
Договорная
Шиномонтаж ГРУЗОВОЙ & ЛЕГКОВОЙ
Минск, Заводской
Договорная
Химчистка автомобиля
Минск, Заводской
Договорная
Кодирование ,программирование BMW Евро2
Минск, Заводской
450 р.
Антикоррозийная обработка автомобилей
Минск, Заводской
Договорная
Изготовление Ключей BMW Mini Привязка Выезд
Минск, Заводской
Договорная
Замена аккумулятора, корпуса в ключах БМВ Mini
Минск, Заводской
Договорная
Шиномонтаж в заводском районе Минска
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт блока света BMW Mini Восстановление FRM
Минск, Заводской
100 р.
Тонировка, Бронировка, Оклейка Автомобиля
Минск, Заводской
Договорная
Замена ГРМ
Минск, Заводской
100 р.
Кузовной ремонт микроавтобусов и большегрузов
Минск, Заводской
600 р.
Подрамник ремонт. Восстановление геометрии. Автосварка.
Минск, Заводской
500 р.
Подрамник ремонт. Сварка. Восстановление геометрии. Пескоструй, антикоррозийная обработка кузова.
Минск, Заводской
75 р.
Автоэлектрик/сложная замена/прописка АКБ AGM/VRLA
Минск, Заводской
Договорная
Кузовной ремонт, сварочные, стапельные работы
Минск, Заводской
20 р.
Форсунки бензиновые диагностика, восстановление
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт высоковольтных батарей Хонда Тойота Лексус
Минск, Заводской
Договорная
ремонт высоковольтной батареи Хонда / Honda
Минск, Заводской
10 р.
Динамометрические ключи. Раскатчик арок Толщиномер
Минск, Заводской
40 р.
Секретки-демонтаж. Шиномонтаж/балансировка без очереди, по предварительной записи.
Минск, Заводской
222.13 р.
Ремонт коллекторов с помощью сварки
Минск, Заводской
Договорная
Сварочные работы (легковые, грузовые, прицепы)
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт двигателя ММЗ Д-240, Д-245, Д-260
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт КПП для МТЗ , Амккодор, Маз
Минск, Заводской
100 р.
Ремонт строительной техники
Минск, Заводской
120 р.
Замена ремня цепи ГРМ
Минск, Заводской
30 р.
Ремонт суппортов и тормозной системы
Минск, Заводской
10 р.
Пескоструй Антикор Пескоструйная обработка
Минск, Заводской
10 р.
Пескоструй. Пескоструйная обработка.
Минск, Заводской
350 р.
Полировка , химчистка детейлинг
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский