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Образовательные услуги в Заводском районе Минска

20 р.

Репетитор по русскому , белорусскому языкам

Минск, Заводской

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Студенческие работы(контрольные, курсовые)

Договорная

Студенческие работы(контрольные, курсовые)

Минск, Заводской

20 р.

Репетитор по математике

Минск, Заводской

Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Заводской

Договорная

Запуск речи, звукопостановка.

Минск, Заводской

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Репетитор по школьной математике

15 р.

Репетитор по школьной математике

Минск, Заводской

Курсы IT

650 р.

Курсы IT

Минск, Заводской

Репетитор по русскому языку

35 р.

Репетитор по русскому языку

Минск, Заводской

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Договорная

Математика (индивидуальные занятия)

Минск, Заводской

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Репетитор по английскому для детей и взрослых

Договорная

Репетитор по английскому для детей и взрослых

Минск, Заводской

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Репетитор английского языка

10 р.

Репетитор английского языка

Минск, Заводской

Логопед ( ул. Шишкина, Кабушкина, Юношеский переу

30 р.

Логопед ( ул. Шишкина, Кабушкина, Юношеский переу

Минск, Заводской

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Репетитор начальных классов, подготовка к школе

20 р.

Репетитор начальных классов, подготовка к школе

Минск, Заводской

Логопед /Дефектолог (территориально Чижовка)

30 р.

Логопед /Дефектолог (территориально Чижовка)

Минск, Заводской

Чертежи любой сложности

Договорная

Чертежи любой сложности

Минск, Заводской

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Репетитор Английского Языка

40 р.

Репетитор Английского Языка

Минск, Заводской

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15 р.

Репетитор по английскому

Минск, Заводской

Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Заводской

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Репетитор по математике

20 р.

Репетитор по математике

Минск, Заводской

Договорная

Репетитор начальные классы

Минск, Заводской

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Репетитор начальных классов

Договорная

Репетитор начальных классов

Минск, Заводской

КР. КП. ДП по электротехническим предметам

10 р.

КР. КП. ДП по электротехническим предметам

Минск, Заводской

Подготовка к школе. Обучение счёту, чтению.

35 р.

Подготовка к школе. Обучение счёту, чтению.

Минск, Заводской

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ. ИНДИВИД

Договорная

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ. ИНДИВИД

Минск, Заводской

Репетитор по английскому языку ( заводской р-н)

30 р.

Репетитор по английскому языку ( заводской р-н)

Минск, Заводской

Репетитор по русскому и белорусскому.яз. ЦЭ ЦТ

18 р.

Репетитор по русскому и белорусскому.яз. ЦЭ ЦТ

Минск, Заводской

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TEFL сертифицированный преподаватель английского я

30 р.

TEFL сертифицированный преподаватель английского я

Минск, Заводской

25 р.

Репетитор по математике 3-7 класс( с выездом )

Минск, Заводской

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Репетитор по английскому

27 р.

Репетитор по английскому

Минск, Заводской

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Репетитор по математике, информатике

25 р.

Репетитор по математике, информатике

Минск, Заводской

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Репетитор по русскому языку

25 р.

Репетитор по русскому языку

Минск, Заводской

Репетитор по web программированию

35 р.

Репетитор по web программированию

Минск, Заводской

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учитель истории(по истории беларуси для экзаменов,

30 р.

учитель истории(по истории беларуси для экзаменов,

Минск, Заводской

Преподаватель турецкого, английского, русского

Договорная

Преподаватель турецкого, английского, русского

Минск, Заводской

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Рефераты, курсовые. Быстро, Уник-ть высок Недорого

15 р.

Рефераты, курсовые. Быстро, Уник-ть высок Недорого

Минск, Заводской

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Договорная

Дипломные и курсовые работы

Минск, Заводской

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Услуги репетитора по математике

15 р.

Услуги репетитора по математике

Минск, Заводской

Консультации по ЗОЖ, муз. терапии и развитию.

88 р.

Консультации по ЗОЖ, муз. терапии и развитию.

Минск, Заводской

Репетиторство по химии

25 р.

Репетиторство по химии

Минск, Заводской

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Помогу с д/з (1-7 класс)

Договорная

Помогу с д/з (1-7 класс)

Минск, Заводской

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Заводской

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Логопедический массаж. Логопед. Заводской р-н

35 р.

Логопедический массаж. Логопед. Заводской р-н

Минск, Заводской

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Репетитор по математике

Договорная

Репетитор по математике

Минск, Заводской

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