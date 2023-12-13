Образовательные услуги в Заводском районе Минска
20 р.
Репетитор по русскому , белорусскому языкам
Минск, Заводской
Договорная
Студенческие работы(контрольные, курсовые)
Минск, Заводской
20 р.
Репетитор по математике
Минск, Заводской
30 р.
Репетитор по английскому языку
Минск, Заводской
Договорная
Запуск речи, звукопостановка.
Минск, Заводской
15 р.
Репетитор по школьной математике
Минск, Заводской
650 р.
Курсы IT
Минск, Заводской
35 р.
Репетитор по русскому языку
Минск, Заводской
Договорная
Математика (индивидуальные занятия)
Минск, Заводской
Договорная
Репетитор по английскому для детей и взрослых
Минск, Заводской
10 р.
Репетитор английского языка
Минск, Заводской
30 р.
Логопед ( ул. Шишкина, Кабушкина, Юношеский переу
Минск, Заводской
20 р.
Репетитор начальных классов, подготовка к школе
Минск, Заводской
30 р.
Логопед /Дефектолог (территориально Чижовка)
Минск, Заводской
Договорная
Чертежи любой сложности
Минск, Заводской
40 р.
Репетитор Английского Языка
Минск, Заводской
15 р.
Репетитор по английскому
Минск, Заводской
30 р.
Репетитор по английскому языку
Минск, Заводской
20 р.
Репетитор по математике
Минск, Заводской
Договорная
Репетитор начальные классы
Минск, Заводской
Договорная
Репетитор начальных классов
Минск, Заводской
10 р.
КР. КП. ДП по электротехническим предметам
Минск, Заводской
35 р.
Подготовка к школе. Обучение счёту, чтению.
Минск, Заводской
Договорная
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ. ИНДИВИД
Минск, Заводской
30 р.
Репетитор по английскому языку ( заводской р-н)
Минск, Заводской
18 р.
Репетитор по русскому и белорусскому.яз. ЦЭ ЦТ
Минск, Заводской
30 р.
TEFL сертифицированный преподаватель английского я
Минск, Заводской
25 р.
Репетитор по математике 3-7 класс( с выездом )
Минск, Заводской
27 р.
Репетитор по английскому
Минск, Заводской
25 р.
Репетитор по математике, информатике
Минск, Заводской
25 р.
Репетитор по русскому языку
Минск, Заводской
35 р.
Репетитор по web программированию
Минск, Заводской
30 р.
учитель истории(по истории беларуси для экзаменов,
Минск, Заводской
Договорная
Преподаватель турецкого, английского, русского
Минск, Заводской
15 р.
Рефераты, курсовые. Быстро, Уник-ть высок Недорого
Минск, Заводской
Договорная
Дипломные и курсовые работы
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15 р.
Услуги репетитора по математике
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88 р.
Консультации по ЗОЖ, муз. терапии и развитию.
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Услуги из других регионов
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