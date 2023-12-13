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Ремонтно-строительные работы в Заводском районе Минска

Стяжка пола Дешево
vip

Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

Стяжка пола Дешево
vip

Договорная

Стяжка пола Дешево

Минск, Заводской

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО

Минск, Заводской

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Заводской

Монтаж установка забора ворот калитки заборов

15 р.

Монтаж установка забора ворот калитки заборов

Минск, Заводской

Демонтаж Под Ключ. Скидка 10%

Договорная

Демонтаж Под Ключ. Скидка 10%

Минск, Заводской

Опалубка пластиковая в аренду (фундамент, стена)

30 р.

Опалубка пластиковая в аренду (фундамент, стена)

Минск, Заводской

Стяжка пола в Гараже.

Договорная

Стяжка пола в Гараже.

Минск, Заводской

Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'

100 р.

Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'

Минск, Заводской

Забор из профлиста, профнастила, металлопрофиля

55 р.

Забор из профлиста, профнастила, металлопрофиля

Минск, Заводской

Печник: Печи, камины, барбекю...

Договорная

Печник: Печи, камины, барбекю...

Минск, Заводской

Стяжка пола Недорого

Договорная

Стяжка пола Недорого

Минск, Заводской

Монтаж заборов и ограждений под ключ

15 р.

Монтаж заборов и ограждений под ключ

Минск, Заводской

Забор из штакетника, забор из штакета

60 р.

Забор из штакетника, забор из штакета

Минск, Заводской

Печник

Бесплатно

Печник

Минск, Заводской

Отделка бань и саун, под ключ

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Заводской

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Заводской

Стяжка пола в Комнате

Договорная

Стяжка пола в Комнате

Минск, Заводской

Забор из сетки рабицы оцинкованной «под ключ» 1,5м

30 р.

Забор из сетки рабицы оцинкованной «под ключ» 1,5м

Минск, Заводской

Кладочные работы,перепланировка

20 р.

Кладочные работы,перепланировка

Минск, Заводской

Деревянный дом 7,5*7,5, сруб из бревна

41 600 р.

Деревянный дом 7,5*7,5, сруб из бревна

Минск, Заводской

Деревянный дом 5,5*9,5, сруб из бревна

36 400 р.

Деревянный дом 5,5*9,5, сруб из бревна

Минск, Заводской

Ремонт гаражей с наплавляемой кровлей

10 р.

Ремонт гаражей с наплавляемой кровлей

Минск, Заводской

Работы по дереву

Договорная

Работы по дереву

Минск, Заводской

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Стяжка пола Готовым раствором

Договорная

Стяжка пола Готовым раствором

Минск, Заводской

срубка оголовков свай, оголение арматуры

40 р.

срубка оголовков свай, оголение арматуры

Минск, Заводской

СВАРКА АЛЮМИНИЯ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

20 р.

СВАРКА АЛЮМИНИЯ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Минск, Заводской

Забор-жалюзи. Изготовление и монтаж.

56 р.

Забор-жалюзи. Изготовление и монтаж.

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж в квартире. Стяжка пола.

Договорная

Демонтаж в квартире. Стяжка пола.

Минск, Заводской

Сварка алюминия чугуна и нержавеющей стали аргонод

50 р.

Сварка алюминия чугуна и нержавеющей стали аргонод

Минск, Заводской

Сварщик на час

Договорная

Сварщик на час

Минск, Заводской

Стяжка пола любой сложности

Договорная

Стяжка пола любой сложности

Минск, Заводской

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минск, Заводской

Беседки / террасы / навесы

750 р.

Беседки / террасы / навесы

Минск, Заводской

Отделка бани

Договорная

Отделка бани

Минск, Заводской

СВАРКА аргонодуговая АЛЛЮМИНИЯ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕ

Договорная

СВАРКА аргонодуговая АЛЛЮМИНИЯ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕ

Минск, Заводской

Аренда мусоропроводов, мусоросбросов, рукав строит

0.90 р.

Аренда мусоропроводов, мусоросбросов, рукав строит

Минск, Заводской

Ремонт металлических кроватей из металла

Договорная

Ремонт металлических кроватей из металла

Минск, Заводской

Аренда самосвала

Договорная

Аренда самосвала

Минск, Заводской

Сварочные работы. У себя или с выездом

100 р.

Сварочные работы. У себя или с выездом

Минск, Заводской

Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минск, Заводской

Кровельные работы

10 р.

Кровельные работы

Минск, Заводской

Строительство каркасных домов,бань,хозблоков и дру

Договорная

Строительство каркасных домов,бань,хозблоков и дру

Минск, Заводской

Бурение на воду

45 р.

Бурение на воду

Минск, Заводской

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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