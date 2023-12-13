Ремонтно-строительные работы в Заводском районе Минска
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола Дешево
Минск, Заводской
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА В КВАРТИРЕ ПОД КЛЮЧ---ДЕМОНТАЖ СТАРОГО
Минск, Заводской
Договорная
Сварочные работы
Минск, Заводской
15 р.
Монтаж установка забора ворот калитки заборов
Минск, Заводской
Договорная
Демонтаж Под Ключ. Скидка 10%
Минск, Заводской
30 р.
Опалубка пластиковая в аренду (фундамент, стена)
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола в Гараже.
Минск, Заводской
100 р.
Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'
Минск, Заводской
55 р.
Забор из профлиста, профнастила, металлопрофиля
Минск, Заводской
Договорная
Печник: Печи, камины, барбекю...
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола Недорого
Минск, Заводской
15 р.
Монтаж заборов и ограждений под ключ
Минск, Заводской
60 р.
Забор из штакетника, забор из штакета
Минск, Заводской
Бесплатно
Печник
Минск, Заводской
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Заводской
Договорная
Сварочные работы
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола в Комнате
Минск, Заводской
30 р.
Забор из сетки рабицы оцинкованной «под ключ» 1,5м
Минск, Заводской
20 р.
Кладочные работы,перепланировка
Минск, Заводской
41 600 р.
Деревянный дом 7,5*7,5, сруб из бревна
Минск, Заводской
36 400 р.
Деревянный дом 5,5*9,5, сруб из бревна
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт гаражей с наплавляемой кровлей
Минск, Заводской
Договорная
Работы по дереву
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола Готовым раствором
Минск, Заводской
40 р.
срубка оголовков свай, оголение арматуры
Минск, Заводской
20 р.
СВАРКА АЛЮМИНИЯ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Минск, Заводской
56 р.
Забор-жалюзи. Изготовление и монтаж.
Минск, Заводской
Договорная
Демонтаж в квартире. Стяжка пола.
Минск, Заводской
50 р.
Сварка алюминия чугуна и нержавеющей стали аргонод
Минск, Заводской
Договорная
Сварщик на час
Минск, Заводской
Договорная
Стяжка пола любой сложности
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик
Минск, Заводской
750 р.
Беседки / террасы / навесы
Минск, Заводской
Договорная
Отделка бани
Минск, Заводской
Договорная
СВАРКА аргонодуговая АЛЛЮМИНИЯ ЧУГУНА И НЕРЖАВЕЮЩЕ
Минск, Заводской
0.90 р.
Аренда мусоропроводов, мусоросбросов, рукав строит
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт металлических кроватей из металла
Минск, Заводской
Договорная
Аренда самосвала
Минск, Заводской
100 р.
Сварочные работы. У себя или с выездом
Минск, Заводской
Договорная
Укладка тротуарной плитки
Минск, Заводской
10 р.
Кровельные работы
Минск, Заводской
Договорная
Строительство каркасных домов,бань,хозблоков и дру
Минск, Заводской
45 р.
Бурение на воду
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный