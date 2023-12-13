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Услуги в сфере красоты и здоровья в Заводском районе Минска

Маникюр (педикюр) Чижовка
vip

35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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МАНИКЮР/ПЕДИКЮР/МИНСК/АВТОЗАВОДСКАЯ

Договорная

МАНИКЮР/ПЕДИКЮР/МИНСК/АВТОЗАВОДСКАЯ

Минск, Заводской

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Причёски

90 р.

Причёски

Минск, Заводской

Наращивание ресниц,

35 р.

Наращивание ресниц,

Минск, Заводской

Маникюр (педикюр) Чижовка
vip

35 р.

Маникюр (педикюр) Чижовка

Минск, Заводской

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Маникюр педикюр наращивание Минск

35 р.

Маникюр педикюр наращивание Минск

Минск, Заводской

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Брейды с канекалоном. Прическа на корпоратив

Договорная

Брейды с канекалоном. Прическа на корпоратив

Минск, Заводской

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Ногти,Маникюр,наращивание

35 р.

Ногти,Маникюр,наращивание

Минск, Заводской

Окрашивание волос парикмахер колорист

100 р.

Окрашивание волос парикмахер колорист

Минск, Заводской

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Маникюр, педикюр, наращивание

40 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Заводской

Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская

50 р.

Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская

Минск, Заводской

Акция папа+сын

22 р.

Акция папа+сын

Минск, Заводской

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Наращивание ресниц. Минск. Опыт 8 лет .

35 р.

Наращивание ресниц. Минск. Опыт 8 лет .

Минск, Заводской

Кератин Ботокс Холодное восстановление

60 р.

Кератин Ботокс Холодное восстановление

Минск, Заводской

Маникюр педикюр

20 р.

Маникюр педикюр

Минск, Заводской

Ламинирование и ботокс ресниц

30 р.

Ламинирование и ботокс ресниц

Минск, Заводской

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минск, Заводской

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Ламинирование ресниц

35 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Заводской

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Маникюр педикюр

40 р.

Маникюр педикюр

Маникюр + коррекция нарощенных ногтей + покрытие гель-лаком — 40 p.

Минск, Заводской

Свадебный и вечерний макияж /прически

160 р.

Свадебный и вечерний макияж /прически

Минск, Заводской

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Маникюр. Педикюр. Наращивание

35 р.

Маникюр. Педикюр. Наращивание

Минск, Заводской

Проведу сеанс гвоздетерапии.Доски Садху 8,10,12мм

50 р.

Проведу сеанс гвоздетерапии.Доски Садху 8,10,12мм

Минск, Заводской

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Массаж лица, косметология

35 р.

Массаж лица, косметология

Минск, Заводской

Наращивание ресниц .Минск

35 р.

Наращивание ресниц .Минск

Минск, Заводской

Ламинирование ресниц. Брови

20 р.

Ламинирование ресниц. Брови

Минск, Заводской

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Заводской

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Наращивание ресниц

40 р.

Наращивание ресниц

Минск, Заводской

Маникюр, гель лак, укрепление гелем, архитектура

45 р.

Маникюр, гель лак, укрепление гелем, архитектура

Минск, Заводской

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Перманентный макияж

100 р.

Перманентный макияж

Минск, Заводской

Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Заводской

Депиляция Шабаны

5 р.

Депиляция Шабаны

Минск, Заводской

Маникюр

Договорная

Маникюр

Минск, Заводской

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Заводской

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Маникюр гель лак наращивание ногтей

25 р.

Маникюр гель лак наращивание ногтей

Минск, Заводской

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Кератин / Ботокс / Холодное восстановление

60 р.

Кератин / Ботокс / Холодное восстановление

Минск, Заводской

Маникюр Минск

15 р.

Маникюр Минск

Минск, Заводской

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Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Минск, Заводской

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Кератиновое выпрямление/ботокс

60 р.

Кератиновое выпрямление/ботокс

Минск, Заводской

Наращивание ногтей, коррекция

Договорная

Наращивание ногтей, коррекция

Минск, Заводской

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Полировка волос и запечатывание кончиков

20 р.

Полировка волос и запечатывание кончиков

Минск, Заводской

Полировка волос и реконструкция кончиков

20 р.

Полировка волос и реконструкция кончиков

Минск, Заводской

Моделирование бровей: коррекция, окраска, долговре

20 р.

Моделирование бровей: коррекция, окраска, долговре

Минск, Заводской

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Коррекция, моделирование, окрашивание бровей, Минс

20 р.

Коррекция, моделирование, окрашивание бровей, Минс

Минск, Заводской

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Заводской

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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