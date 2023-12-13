Услуги в сфере красоты и здоровья в Заводском районе Минска
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
Договорная
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР/МИНСК/АВТОЗАВОДСКАЯ
Минск, Заводской
90 р.
Причёски
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц,
Минск, Заводской
35 р.
Маникюр (педикюр) Чижовка
Минск, Заводской
35 р.
Маникюр педикюр наращивание Минск
Минск, Заводской
Договорная
Брейды с канекалоном. Прическа на корпоратив
Минск, Заводской
35 р.
Ногти,Маникюр,наращивание
Минск, Заводской
100 р.
Окрашивание волос парикмахер колорист
Минск, Заводской
40 р.
Маникюр, педикюр, наращивание
Минск, Заводской
50 р.
Маникюр Педикюр Наращивание Минск ст.м.Могилевская
Минск, Заводской
22 р.
Акция папа+сын
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц. Минск. Опыт 8 лет .
Минск, Заводской
60 р.
Кератин Ботокс Холодное восстановление
Минск, Заводской
20 р.
Маникюр педикюр
Минск, Заводской
30 р.
Ламинирование и ботокс ресниц
Минск, Заводской
30 р.
Наращивание ресниц
Минск, Заводской
35 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Заводской
40 р.
Маникюр педикюр
Минск, Заводской
160 р.
Свадебный и вечерний макияж /прически
Минск, Заводской
35 р.
Маникюр. Педикюр. Наращивание
Минск, Заводской
50 р.
Проведу сеанс гвоздетерапии.Доски Садху 8,10,12мм
Минск, Заводской
35 р.
Массаж лица, косметология
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц .Минск
Минск, Заводской
20 р.
Ламинирование ресниц. Брови
Минск, Заводской
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Заводской
40 р.
Наращивание ресниц
Минск, Заводской
45 р.
Маникюр, гель лак, укрепление гелем, архитектура
Минск, Заводской
100 р.
Перманентный макияж
Минск, Заводской
30 р.
Маникюр
Минск, Заводской
5 р.
Депиляция Шабаны
Минск, Заводской
Договорная
Маникюр
Минск, Заводской
30 р.
Маникюр
Минск, Заводской
25 р.
Маникюр гель лак наращивание ногтей
Минск, Заводской
60 р.
Кератин / Ботокс / Холодное восстановление
Минск, Заводской
15 р.
Маникюр Минск
Минск, Заводской
25 р.
Наращивание ресниц
Минск, Заводской
60 р.
Кератиновое выпрямление/ботокс
Минск, Заводской
Договорная
Наращивание ногтей, коррекция
Минск, Заводской
20 р.
Полировка волос и запечатывание кончиков
Минск, Заводской
20 р.
Полировка волос и реконструкция кончиков
Минск, Заводской
20 р.
Моделирование бровей: коррекция, окраска, долговре
Минск, Заводской
20 р.
Коррекция, моделирование, окрашивание бровей, Минс
Минск, Заводской
30 р.
Маникюр
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный