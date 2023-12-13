Бытовые услуги, ремонт в Заводском районе Минска
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Заводской
50 р.
Уборка снега
Минск, Заводской
60 р.
Клининг, уборка домов, квартир и помещений
Минск, Заводской
100 р.
Уничтожение насекомых , клопов, тараканов
Минск, Заводской
Договорная
домашний мастер
Минск, Заводской
Договорная
Сборка мебели
Минск, Заводской
Договорная
Клининг Услуги
Минск, Заводской
Договорная
Заточка инструмента
Минск, Заводской
Договорная
Расчистка авто от снега откопать автомобиль
Минск, Заводской
Договорная
Сборка мебели мастер
Минск, Заводской
Договорная
сборка, установка мебели.
Минск, Заводской
1 р.
Химчистка мебели, мойка окон
Минск, Заводской
1 р.
Избавим от крыс, диратизация, дизинфекция
Минск, Заводской
Договорная
Откачка канализации в Минске и районе.Звоните.
Минск, Заводской
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Заводской
50 р.
Ремонт банных печей и баков из металла и нержавеющ
Минск, Заводской
Договорная
Чистка машины от снега
Минск, Заводской
25 р.
Мойка окон
Минск, Заводской
25 р.
Мойка окон
Минск, Заводской
Договорная
Уборка квартир
Минск, Заводской
Договорная
Мойка окон
Минск, Заводской
Договорная
Уборка квартир, офисов, помещений Минск
Минск, Заводской
Договорная
Сборка корпусной мебели
Минск, Заводской
40 р.
Уборка Минск
Минск, Заводской
18 р.
Заточка и ремонт грумерского и парикмахерского инс
Минск, Заводской
50 р.
Уборка квартир/дома Минск и р-н
Минск, Заводской
Договорная
Выполню мелкие бытовые услуги у вас дома
Минск, Заводской
Договорная
машинная вышивка надписей на заказ
Минск, Заводской
10 р.
Химчистка мебели на дому
Минск, Заводской
60 р.
Уборка квартир, домов.
Минск, Заводской
Бесплатно
Клининг Минск,уборка квартир и домов.
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель