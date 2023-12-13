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Бытовые услуги, ремонт в Заводском районе Минска

Уборка квартир, домов

Договорная

Уборка квартир, домов

Минск, Заводской

Уборка снега

50 р.

Уборка снега

Минск, Заводской

Клининг, уборка домов, квартир и помещений

60 р.

Клининг, уборка домов, квартир и помещений

Минск, Заводской

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Уничтожение насекомых , клопов, тараканов

100 р.

Уничтожение насекомых , клопов, тараканов

Минск, Заводской

Договорная

домашний мастер

Минск, Заводской

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Договорная

Сборка мебели

Минск, Заводской

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Клининг Услуги

Договорная

Клининг Услуги

Минск, Заводской

Заточка инструмента

Договорная

Заточка инструмента

Минск, Заводской

Расчистка авто от снега откопать автомобиль

Договорная

Расчистка авто от снега откопать автомобиль

Минск, Заводской

Сборка мебели мастер

Договорная

Сборка мебели мастер

Минск, Заводской

сборка, установка мебели.

Договорная

сборка, установка мебели.

Минск, Заводской

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Химчистка мебели, мойка окон

1 р.

Химчистка мебели, мойка окон

Минск, Заводской

Избавим от крыс, диратизация, дизинфекция

1 р.

Избавим от крыс, диратизация, дизинфекция

Минск, Заводской

Откачка канализации в Минске и районе.Звоните.

Договорная

Откачка канализации в Минске и районе.Звоните.

Минск, Заводской

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Заводской

Ремонт банных печей и баков из металла и нержавеющ

50 р.

Ремонт банных печей и баков из металла и нержавеющ

Минск, Заводской

Договорная

Чистка машины от снега

Минск, Заводской

Мойка окон

25 р.

Мойка окон

Минск, Заводской

Мойка окон

25 р.

Мойка окон

Минск, Заводской

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Договорная

Уборка квартир

Минск, Заводской

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Мойка окон

Договорная

Мойка окон

Минск, Заводской

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Договорная

Уборка квартир, офисов, помещений Минск

Минск, Заводской

Сборка корпусной мебели

Договорная

Сборка корпусной мебели

Минск, Заводской

Уборка Минск

40 р.

Уборка Минск

Минск, Заводской

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Заточка и ремонт грумерского и парикмахерского инс

18 р.

Заточка и ремонт грумерского и парикмахерского инс

Минск, Заводской

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Уборка квартир/дома Минск и р-н

50 р.

Уборка квартир/дома Минск и р-н

Минск, Заводской

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Договорная

Выполню мелкие бытовые услуги у вас дома

Минск, Заводской

машинная вышивка надписей на заказ

Договорная

машинная вышивка надписей на заказ

Минск, Заводской

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Химчистка мебели на дому

10 р.

Химчистка мебели на дому

Минск, Заводской

Уборка квартир, домов.

60 р.

Уборка квартир, домов.

Минск, Заводской

Клининг Минск,уборка квартир и домов.

Бесплатно

Клининг Минск,уборка квартир и домов.

Минск, Заводской

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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