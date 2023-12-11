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Фото и видеосъемка в Заводском районе Минска

Фотограф

70 р.

Фотограф

Минск, Заводской

Фотограф в Минске на корпоратив, крещение, банкет

80 р.

Фотограф в Минске на корпоратив, крещение, банкет

Минск, Заводской

Фотосессия

50 р.

Фотосессия

Минск, Заводской

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Фотосессия

Договорная

Фотосессия

Минск, Заводской

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Фотограф

Договорная

Фотограф

Минск, Заводской

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Зимняя фотосессия (семейная, индивидуальная)

25 р.

Зимняя фотосессия (семейная, индивидуальная)

Минск, Заводской

Фотограф

30 р.

Фотограф

Минск, Заводской

Фотограф

30 р.

Фотограф

Минск, Заводской

Фотограф

50 р.

Фотограф

Минск, Заводской

ФОТОГРАФ МИНСК

Договорная

ФОТОГРАФ МИНСК

Минск, Заводской

Фотограф

Договорная

Фотограф

Минск, Заводской

Интерьерный фотограф

65 р.

Интерьерный фотограф

Минск, Заводской

Фотограф

100 р.

Фотограф

Минск, Заводской

Фотограф.

80 р.

Фотограф.

Минск, Заводской

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Фотограф/ фотосъемка под ключ/ визажист/сертификат

Договорная

Фотограф/ фотосъемка под ключ/ визажист/сертификат

Минск, Заводской

Фото и видео 4К

150 р.

Фото и видео 4К

Минск, Заводской

Фотограф. Репортаж, свадьба, семья

80 р.

Фотограф. Репортаж, свадьба, семья

Минск, Заводской

Фотоссессия

135 р.

Фотоссессия

Минск, Заводской

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Дизайн фотокниги

20 р.

Дизайн фотокниги

Минск, Заводской

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Фотограф

80 р.

Фотограф

Минск, Заводской

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Фото утренников

120 р.

Фото утренников

Минск, Заводской

Модель фотомодель

Договорная

Модель фотомодель

Минск, Заводской

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Портретная фотосессия /съемка

25 р.

Портретная фотосессия /съемка

Минск, Заводской

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семейная фотосессия/фотосессия семьи /детская

25 р.

семейная фотосессия/фотосессия семьи /детская

Минск, Заводской

Семейная новогодняя фотосессия

Договорная

Семейная новогодняя фотосессия

Минск, Заводской

Фотосессия «Для себя любимой»

Договорная

Фотосессия «Для себя любимой»

Минск, Заводской

Фотограф

30 р.

Фотограф

Минск, Заводской

Фотография

100 р.

Фотография

Минск, Заводской

Старые семейные фотографии

30 р.

Старые семейные фотографии

Минск, Заводской

Ретушь фото

3.50 р.

Ретушь фото

Минск, Заводской

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Фотограф на детский праздник Минск

70 р.

Фотограф на детский праздник Минск

Минск, Заводской

Фотограф на юбилей

Договорная

Фотограф на юбилей

Минск, Заводской

Фотограф минск бесплатно

Бесплатно

Фотограф минск бесплатно

Минск, Заводской

Фотограф Минск

Договорная

Фотограф Минск

Минск, Заводской

Фотосессия

80 р.

Фотосессия

Минск, Заводской

Фотограф интерьеров.

Договорная

Фотограф интерьеров.

Минск, Заводской

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Видеокассеты

Договорная

Видеокассеты

Минск, Заводской

Фотосъемка

40 р.

Фотосъемка

Минск, Заводской

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Услуги фотографа Минск/Беларусь

Договорная

Услуги фотографа Минск/Беларусь

Минск, Заводской

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

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