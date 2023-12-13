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Компьютерные услуги, интернет в Заводском районе Минска

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

10 р.

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

Минск, Заводской

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер с выездом на дом

15 р.

Компьютерный мастер с выездом на дом

Минск, Заводской

Ускорение ноутбука/пк, установка windows, SSD

10 р.

Ускорение ноутбука/пк, установка windows, SSD

Минск, Заводской

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Переустановка, настройка windows, шабаны

15 р.

Переустановка, настройка windows, шабаны

Минск, Заводской

Компьютерный мастер (выезд)

15 р.

Компьютерный мастер (выезд)

Минск, Заводской

Обработка старых фото

Договорная

Обработка старых фото

Минск, Заводской

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Установка Windows, ремонт и чистка ПК и ноутбуков

Договорная

Установка Windows, ремонт и чистка ПК и ноутбуков

Минск, Заводской

Сайт под ключ по ремонтам и стройке

1 500 р.

Сайт под ключ по ремонтам и стройке

Минск, Заводской

Сайт для ИП, ООО, малого и среднего бизнеса

900 р.

Сайт для ИП, ООО, малого и среднего бизнеса

Минск, Заводской

Дизайн макетов и разработка сайтов

250 р.

Дизайн макетов и разработка сайтов

Минск, Заводской

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SEO продвижение сайтов(закрываем весь пул работ)

650 р.

SEO продвижение сайтов(закрываем весь пул работ)

Минск, Заводской

УСТАНОВКА WINDOWS

20 р.

УСТАНОВКА WINDOWS

Минск, Заводской

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чистка ноутбука от пыли и замена термопасты

30 р.

чистка ноутбука от пыли и замена термопасты

Минск, Заводской

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SEO оптимизация сайта(Google / Яндекс) - ГАРАНТИЯ

900 р.

SEO оптимизация сайта(Google / Яндекс) - ГАРАНТИЯ

Минск, Заводской

3D моделирование и визуализация

Договорная

3D моделирование и визуализация

Минск, Заводской

Сайты

Договорная

Сайты

Минск, Заводской

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Переустановка/Установка Windows

20 р.

Переустановка/Установка Windows

Минск, Заводской

Сборка, настройка, апгрейд ПК, быстро, не дорого.

Договорная

Сборка, настройка, апгрейд ПК, быстро, не дорого.

Минск, Заводской

Настройка и обслуживание Apple Mac

Договорная

Настройка и обслуживание Apple Mac

Минск, Заводской

Установка Windows 7/10/11, Lin

Договорная

Установка Windows 7/10/11, Lin

Минск, Заводской

Настройка интернет рекламы Янлекс, Гугл

130 р.

Настройка интернет рекламы Янлекс, Гугл

Минск, Заводской

Перепечатка корректировка текстов

3 р.

Перепечатка корректировка текстов

Минск, Заводской

Ремонт компьютеров и ноутбуков

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков

Минск, Заводской

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

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