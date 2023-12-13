Компьютерные услуги, интернет в Заводском районе Минска
10 р.
Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.
Минск, Заводской
Договорная
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом
Минск, Заводской
Услуга с выездом в регионы
15 р.
Компьютерный мастер с выездом на дом
Минск, Заводской
10 р.
Ускорение ноутбука/пк, установка windows, SSD
Минск, Заводской
15 р.
Переустановка, настройка windows, шабаны
Минск, Заводской
15 р.
Компьютерный мастер (выезд)
Минск, Заводской
Договорная
Обработка старых фото
Минск, Заводской
Договорная
Установка Windows, ремонт и чистка ПК и ноутбуков
Минск, Заводской
1 500 р.
Сайт под ключ по ремонтам и стройке
Минск, Заводской
900 р.
Сайт для ИП, ООО, малого и среднего бизнеса
Минск, Заводской
250 р.
Дизайн макетов и разработка сайтов
Минск, Заводской
650 р.
SEO продвижение сайтов(закрываем весь пул работ)
Минск, Заводской
20 р.
УСТАНОВКА WINDOWS
Минск, Заводской
30 р.
чистка ноутбука от пыли и замена термопасты
Минск, Заводской
900 р.
SEO оптимизация сайта(Google / Яндекс) - ГАРАНТИЯ
Минск, Заводской
Договорная
3D моделирование и визуализация
Минск, Заводской
Договорная
Сайты
Минск, Заводской
20 р.
Переустановка/Установка Windows
Минск, Заводской
Договорная
Сборка, настройка, апгрейд ПК, быстро, не дорого.
Минск, Заводской
Договорная
Настройка и обслуживание Apple Mac
Минск, Заводской
Договорная
Установка Windows 7/10/11, Lin
Минск, Заводской
130 р.
Настройка интернет рекламы Янлекс, Гугл
Минск, Заводской
3 р.
Перепечатка корректировка текстов
Минск, Заводской
10 р.
Ремонт компьютеров и ноутбуков
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель
Услуга с выездом в регионы
10 р.
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков
Минск, Ленинский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.
Минск, Октябрьский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Компьютерный мастер
Могилев
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Минск, Московский
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом
Минск, Заводской
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер
Гомель
Услуга с выездом в регионы