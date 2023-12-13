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Услуги для животных в Заводском районе Минска

Груминг/ грумер кошек

30 р.

Груминг/ грумер кошек

Минск, Заводской

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Стрижка собак, экспресслинька

35 р.

Стрижка собак, экспресслинька

Минск, Заводской

Стрижка собак и котов. Выезд в любой район

Договорная

Стрижка собак и котов. Выезд в любой район

Минск, Заводской

Передержка домашних животных.Шикарные условия.

Договорная

Передержка домашних животных.Шикарные условия.

Минск, Заводской

Груминг с выездом на дом

35 р.

Груминг с выездом на дом

Минск, Заводской

Груминг собак и кошек/выезд на дом Минск

30 р.

Груминг собак и кошек/выезд на дом Минск

Минск, Заводской

Стрижка собак качественно

30 р.

Стрижка собак качественно

Минск, Заводской

Профессиональная стрижка собак и котиков

40 р.

Профессиональная стрижка собак и котиков

Минск, Заводской

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Профессиональная стрижка собак и кошек в Минске

35 р.

Профессиональная стрижка собак и кошек в Минске

Минск, Заводской

Домашняя передержка для животных

4 р.

Домашняя передержка для животных

Минск, Заводской

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Стрижка собак и котов в Минске

40 р.

Стрижка собак и котов в Минске

Минск, Заводской

Хендлер.Услуги Хендлера в Минске

20 р.

Хендлер.Услуги Хендлера в Минске

Минск, Заводской

Требуются модели на груминг. Бесплатно.

Бесплатно

Требуются модели на груминг. Бесплатно.

Минск, Заводской

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Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Минск, Заводской

Стрижка котов

40 р.

Стрижка котов

Минск, Заводской

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Стрижка собак

40 р.

Стрижка собак

Минск, Заводской

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Передержка собак и кошек

7 р.

Передержка собак и кошек

Минск, Заводской

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Выгул собак

Бесплатно

Выгул собак

Минск, Заводской

Профессиональный груминг собак и кошек (дк МАЗ)

50 р.

Профессиональный груминг собак и кошек (дк МАЗ)

Минск, Заводской

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Клетка для грызунов

17 р.

Клетка для грызунов

Минск, Заводской

Услуги хендлера в Минске

Договорная

Услуги хендлера в Минске

Минск, Заводской

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Хендлер в Минске

25 р.

Хендлер в Минске

Минск, Заводской

Портрет по фото питомца

120 р.

Портрет по фото питомца

Минск, Заводской

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Выгул собак

4 р.

Выгул собак

Минск, Заводской

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Стрижка собак /Груминг

35 р.

Стрижка собак /Груминг

Минск, Заводской

Передержка для собак

15 р.

Передержка для собак

Минск, Заводской

Передержка домашних животных

Договорная

Передержка домашних животных

Минск, Заводской

Груминг декоративных пород

30 р.

Груминг декоративных пород

Минск, Заводской

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Передержка

3 р.

Передержка

Минск, Заводской

Передержка

5 р.

Передержка

Минск, Заводской

Стрижка собак и кошек. м. Партизанская. Груминг.

45 р.

Стрижка собак и кошек. м. Партизанская. Груминг.

Минск, Заводской

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Профессиональная стрижка котов и собак декоративны

40 р.

Профессиональная стрижка котов и собак декоративны

Минск, Заводской

Передержка домашних животных

5 р.

Передержка домашних животных

Минск, Заводской

Стрижка собак и котов с выездом

40 р.

Стрижка собак и котов с выездом

Минск, Заводской

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