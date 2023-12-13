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Услуги в Октябрьском районе Минска

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
vip

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ

Минск, Октябрьский

Реклама в метро
vip

Договорная

Реклама в метро

Минск, Октябрьский

Вывоз мусора
vip

70 р.

Вывоз мусора

Минск, Октябрьский

репетитор польского языка

30 р.

репетитор польского языка

Минск, Октябрьский

Репетитор по китайскому языку

Договорная

Репетитор по китайскому языку

Минск, Октябрьский

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Договорная

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Минск, Октябрьский

Рассрочка
ХИМИЯ

Договорная

ХИМИЯ

Минск, Октябрьский

Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры

22 р.

Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры

Минск, Октябрьский

Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
vip

Договорная

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Репетитор по английскому онлайн (для взрослых)

45 р.

Репетитор по английскому онлайн (для взрослых)

Минск, Октябрьский

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Перевозки пассажиров и грузов,(грузчики опытные)

20 р.

Перевозки пассажиров и грузов,(грузчики опытные)

Минск, Октябрьский

Компьютерный мастер выезд на дом Установка windows

Договорная

Компьютерный мастер выезд на дом Установка windows

Минск, Октябрьский

Покраска стен и потолков, подготовка

3 р.

Покраска стен и потолков, подготовка

Минск, Октябрьский

Частный компьютерный мастер. Установка Windows

Договорная

Частный компьютерный мастер. Установка Windows

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск

Договорная

Грузоперевозки Минск

Минск, Октябрьский

Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов

1 200 р.

Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов

Минск, Октябрьский

Перевозки грузов

Договорная

Перевозки грузов

Минск, Октябрьский

Ламинирование ресниц (Октябрьский р-н,Кижеватова)

30 р.

Ламинирование ресниц (Октябрьский р-н,Кижеватова)

Минск, Октябрьский

Репетитор английского

30 р.

Репетитор английского

Минск, Октябрьский

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Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Договорная

Грузовое такси вывоз мусора Грузчики

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы любой сложности

25 р.

Кровельные работы любой сложности

Минск, Октябрьский

Кузовной ремонт,сварочные работы

Договорная

Кузовной ремонт,сварочные работы

Минск, Октябрьский

Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска

400 р.

Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска

Минск, Октябрьский

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

30 р.

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Минск, Октябрьский

Вывоз мусора старой мебели хлама строительного

Договорная

Вывоз мусора старой мебели хлама строительного

Минск, Октябрьский

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
vip

Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных

Минск, Октябрьский

Грузоперевозки Минск, РБ. Доставка мебели Минск.

Договорная

Грузоперевозки Минск, РБ. Доставка мебели Минск.

Минск, Октябрьский

Отделка санузлов

Договорная

Отделка санузлов

Минск, Октябрьский

Перенос батареи

Договорная

Перенос батареи

Минск, Октябрьский

Грузоперевозки Минск, РБ. Грузчики.

9 р.

Грузоперевозки Минск, РБ. Грузчики.

Минск, Октябрьский

Сантехник Услуги все виды работ по ключ

Договорная

Сантехник Услуги все виды работ по ключ

Минск, Октябрьский

Дед Мороз и Снегурочка на дом

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Октябрьский

Заполнение учётных книг. Бухгалтерия

Договорная

Заполнение учётных книг. Бухгалтерия

Минск, Октябрьский

КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН

Договорная

КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН

Минск, Октябрьский

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ

Договорная

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ

Минск, Октябрьский

САНТЕХНИК МИНСК И РАЙОН

Договорная

САНТЕХНИК МИНСК И РАЙОН

Минск, Октябрьский

ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК

Договорная

ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК

Минск, Октябрьский

ТЕХНАДЗОР в строительстве

Договорная

ТЕХНАДЗОР в строительстве

Минск, Октябрьский

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ПЛИТОЧНИК

Договорная

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ПЛИТОЧНИК

Минск, Октябрьский

Аренда Мерседес Спринтер 2022года 21 место

50 р.

Аренда Мерседес Спринтер 2022года 21 место

Минск, Октябрьский

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Октябрьский

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

70 р.

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

Минск, Октябрьский

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Преподаватель по программированию для детей

30 р.

Преподаватель по программированию для детей

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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