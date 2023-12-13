Услуги в Октябрьском районе Минска
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 24/7, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Минск, Октябрьский
Договорная
Реклама в метро
Минск, Октябрьский
70 р.
Вывоз мусора
Минск, Октябрьский
30 р.
репетитор польского языка
Минск, Октябрьский
Договорная
Репетитор по китайскому языку
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт окон и дверей из ПВХ
Минск, Октябрьский
Договорная
ХИМИЯ
Минск, Октябрьский
22 р.
Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.
Минск, Октябрьский
Договорная
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
Минск, Октябрьский
45 р.
Репетитор по английскому онлайн (для взрослых)
Минск, Октябрьский
20 р.
Перевозки пассажиров и грузов,(грузчики опытные)
Минск, Октябрьский
Договорная
Компьютерный мастер выезд на дом Установка windows
Минск, Октябрьский
3 р.
Покраска стен и потолков, подготовка
Минск, Октябрьский
Договорная
Частный компьютерный мастер. Установка Windows
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки Минск
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов
Минск, Октябрьский
Договорная
Перевозки грузов
Минск, Октябрьский
30 р.
Ламинирование ресниц (Октябрьский р-н,Кижеватова)
Минск, Октябрьский
30 р.
Репетитор английского
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузовое такси вывоз мусора Грузчики
Минск, Октябрьский
25 р.
Кровельные работы любой сложности
Минск, Октябрьский
Договорная
Кузовной ремонт,сварочные работы
Минск, Октябрьский
400 р.
Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска
Минск, Октябрьский
30 р.
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ, ДОСТАВКА, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Минск, Октябрьский
Договорная
Вывоз мусора старой мебели хлама строительного
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ без выходных
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Доставка мебели Минск.
Минск, Октябрьский
Договорная
Отделка санузлов
Минск, Октябрьский
Договорная
Перенос батареи
Минск, Октябрьский
9 р.
Грузоперевозки Минск, РБ. Грузчики.
Минск, Октябрьский
Договорная
Сантехник Услуги все виды работ по ключ
Минск, Октябрьский
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Октябрьский
Договорная
Заполнение учётных книг. Бухгалтерия
Минск, Октябрьский
Договорная
КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ
Минск, Октябрьский
Договорная
САНТЕХНИК МИНСК И РАЙОН
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК
Минск, Октябрьский
Договорная
ТЕХНАДЗОР в строительстве
Минск, Октябрьский
Договорная
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ПЛИТОЧНИК
Минск, Октябрьский
50 р.
Аренда Мерседес Спринтер 2022года 21 место
Минск, Октябрьский
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Октябрьский
70 р.
Медведь, Мишка, аниматор на праздник
Минск, Октябрьский
30 р.
Преподаватель по программированию для детей
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель