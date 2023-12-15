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Услуги в сфере красоты и здоровья в Октябрьском районе Минска

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС МИНСК

250 р.

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС МИНСК

Минск, Октябрьский

наращивание ресниц акция (нужны модели)

30 р.

наращивание ресниц акция (нужны модели)

Минск, Октябрьский

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БРОВИ КОРРЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЕ УХОД

10 р.

БРОВИ КОРРЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЕ УХОД

Минск, Октябрьский

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Шугаринг Депиляция

10 р.

Шугаринг Депиляция

Минск, Октябрьский

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Маникюр и педикюр: порадуйте себя

40 р.

Маникюр и педикюр: порадуйте себя

Маникюр без покрытия — 25 p.
Маникюр + покрытием гель-лаком — 40 p.

Еще 7 услуг

Минск, Октябрьский

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Минск, Октябрьский

ДЕПИЛЯЦИЯ СТ.М. ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ МИНСК МИР ОКТЯБР

25 р.

ДЕПИЛЯЦИЯ СТ.М. ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ МИНСК МИР ОКТЯБР

Минск, Октябрьский

Причёски

70 р.

Причёски

Минск, Октябрьский

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Маникюр-Педикюр (гель-лак)

45 р.

Маникюр-Педикюр (гель-лак)

Минск, Октябрьский

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Наращивание ресниц курасовщина

Договорная

Наращивание ресниц курасовщина

Минск, Октябрьский

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Бесплатно

Стрижка каскад/каре

Минск, Октябрьский

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Октябрьский

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Ламинирование ресниц (Октябрьский р-н,Кижеватова)

30 р.

Ламинирование ресниц (Октябрьский р-н,Кижеватова)

Минск, Октябрьский

Маникюр , укрепление ногтей , наращивание

35 р.

Маникюр , укрепление ногтей , наращивание

Минск, Октябрьский

Кератин, Ботокс, Холодное восстановление волос

70 р.

Кератин, Ботокс, Холодное восстановление волос

Минск, Октябрьский

Причёски стрижки окрашивание бровей ресниц макияж

25 р.

Причёски стрижки окрашивание бровей ресниц макияж

Минск, Октябрьский

Бровки

Договорная

Бровки

Минск, Октябрьский

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минск, Октябрьский

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Маникюр ст институт культуры

35 р.

Маникюр ст институт культуры

Минск, Октябрьский

Маникюр Минск Мир Сеница

25 р.

Маникюр Минск Мир Сеница

Минск, Октябрьский

Маникюр, педикюр, наращивание, гель-лак

25 р.

Маникюр, педикюр, наращивание, гель-лак

Минск, Октябрьский

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Афролоконы укладка

40 р.

Афролоконы укладка

Минск, Октябрьский

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Ламинирование ресниц, укладка бровей

50 р.

Ламинирование ресниц, укладка бровей

Минск, Октябрьский

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Маникюр, педикюр ул.Серова, Асаналиева Кижеватова

45 р.

Маникюр, педикюр ул.Серова, Асаналиева Кижеватова

Минск, Октябрьский

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Маникюр,гель лак,Курасовщина

30 р.

Маникюр,гель лак,Курасовщина

Минск, Октябрьский

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наращивание ресниц

20 р.

наращивание ресниц

Минск, Октябрьский

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Макияж нюд, вечерний, свадебный

50 р.

Макияж нюд, вечерний, свадебный

Минск, Октябрьский

Ищу модель на маникюр

25 р.

Ищу модель на маникюр

Минск, Октябрьский

Макияж Минск

70 р.

Макияж Минск

Минск, Октябрьский

Перманентный макияж бровей Минск

100 р.

Перманентный макияж бровей Минск

Минск, Октябрьский

Гель лак

35 р.

Гель лак

Минск, Октябрьский

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Наращивание ресниц классика

20 р.

Наращивание ресниц классика

Минск, Октябрьский

Наращивание волос / Коррекция волос/ Загущение

120 р.

Наращивание волос / Коррекция волос/ Загущение

Минск, Октябрьский

Наращивание ресниц запись на декабрь

40 р.

Наращивание ресниц запись на декабрь

Минск, Октябрьский

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Ламинирование ресниц

35 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Октябрьский

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Маникюр/Педикюр Октябрьский р-н ул Брестская 83

35 р.

Маникюр/Педикюр Октябрьский р-н ул Брестская 83

Минск, Октябрьский

Вечерний макияж

Договорная

Вечерний макияж

Минск, Октябрьский

Маникюр площадь Казинца

40 р.

Маникюр площадь Казинца

Минск, Октябрьский

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Маникюр.Пл.Казинца.Курасовщина.

40 р.

Маникюр.Пл.Казинца.Курасовщина.

Минск, Октябрьский

Маникюр, покрытие с укреплением гелем.

27 р.

Маникюр, покрытие с укреплением гелем.

Минск, Октябрьский

Брови (окрашивание, коррекция, долговременная укл

20 р.

Брови (окрашивание, коррекция, долговременная укл

Минск, Октябрьский

Ламинирование ресниц (окрашивание +ботокс)

35 р.

Ламинирование ресниц (окрашивание +ботокс)

Минск, Октябрьский

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Ламинирование ресниц/бровей

45 р.

Ламинирование ресниц/бровей

Минск, Октябрьский

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы

Минск, Центральный

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