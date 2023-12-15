Услуги в сфере красоты и здоровья в Октябрьском районе Минска
250 р.
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС МИНСК
Минск, Октябрьский
30 р.
наращивание ресниц акция (нужны модели)
Минск, Октябрьский
10 р.
БРОВИ КОРРЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЕ УХОД
Минск, Октябрьский
10 р.
Шугаринг Депиляция
Минск, Октябрьский
40 р.
Маникюр и педикюр: порадуйте себя
Еще 7 услуг
Минск, Октябрьский
35 р.
Наращивание ресниц
Минск, Октябрьский
25 р.
ДЕПИЛЯЦИЯ СТ.М. ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ МИНСК МИР ОКТЯБР
Минск, Октябрьский
70 р.
Причёски
Минск, Октябрьский
45 р.
Маникюр-Педикюр (гель-лак)
Минск, Октябрьский
Договорная
Наращивание ресниц курасовщина
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Стрижка каскад/каре
Минск, Октябрьский
35 р.
Маникюр
Минск, Октябрьский
30 р.
Ламинирование ресниц (Октябрьский р-н,Кижеватова)
Минск, Октябрьский
35 р.
Маникюр , укрепление ногтей , наращивание
Минск, Октябрьский
70 р.
Кератин, Ботокс, Холодное восстановление волос
Минск, Октябрьский
25 р.
Причёски стрижки окрашивание бровей ресниц макияж
Минск, Октябрьский
Договорная
Бровки
Минск, Октябрьский
30 р.
Наращивание ресниц
Минск, Октябрьский
35 р.
Маникюр ст институт культуры
Минск, Октябрьский
25 р.
Маникюр Минск Мир Сеница
Минск, Октябрьский
25 р.
Маникюр, педикюр, наращивание, гель-лак
Минск, Октябрьский
40 р.
Афролоконы укладка
Минск, Октябрьский
50 р.
Ламинирование ресниц, укладка бровей
Минск, Октябрьский
45 р.
Маникюр, педикюр ул.Серова, Асаналиева Кижеватова
Минск, Октябрьский
30 р.
Маникюр,гель лак,Курасовщина
Минск, Октябрьский
20 р.
наращивание ресниц
Минск, Октябрьский
50 р.
Макияж нюд, вечерний, свадебный
Минск, Октябрьский
25 р.
Ищу модель на маникюр
Минск, Октябрьский
70 р.
Макияж Минск
Минск, Октябрьский
100 р.
Перманентный макияж бровей Минск
Минск, Октябрьский
35 р.
Гель лак
Минск, Октябрьский
20 р.
Наращивание ресниц классика
Минск, Октябрьский
120 р.
Наращивание волос / Коррекция волос/ Загущение
Минск, Октябрьский
40 р.
Наращивание ресниц запись на декабрь
Минск, Октябрьский
35 р.
Ламинирование ресниц
Минск, Октябрьский
35 р.
Маникюр/Педикюр Октябрьский р-н ул Брестская 83
Минск, Октябрьский
Договорная
Вечерний макияж
Минск, Октябрьский
40 р.
Маникюр площадь Казинца
Минск, Октябрьский
40 р.
Маникюр.Пл.Казинца.Курасовщина.
Минск, Октябрьский
27 р.
Маникюр, покрытие с укреплением гелем.
Минск, Октябрьский
20 р.
Брови (окрашивание, коррекция, долговременная укл
Минск, Октябрьский
35 р.
Ламинирование ресниц (окрашивание +ботокс)
Минск, Октябрьский
45 р.
Ламинирование ресниц/бровей
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы
Минск, Центральный