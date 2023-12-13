Авто услуги в Октябрьском районе Минска
Договорная
Кузовной ремонт,сварочные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Эвакуатор Минск, РБ, РФ
Минск, Октябрьский
Договорная
Автопомощь круглосуточно
Минск, Октябрьский
1 р.
Компьютерная диагностика
Минск, Октябрьский
Договорная
Замена гофры , ремонт глушителя, слесарно-сварочные работы, замена катализатора.
Минск, Октябрьский
Договорная
Проточка тормозных дисков, ремонт тормозной системы, замена тормозной жидкости.
Минск, Октябрьский
Договорная
Диагностика и ремонт подвески
Минск, Октябрьский
Договорная
Компьютерная диагностика, поиск и устранение неисправностей по электрике.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт ДВС, его замена и обслуживание
Минск, Октябрьский
Договорная
Замена ремней и цепей ГРМ, помпы охлаждения, натяжителей, роликов, сальников.
Минск, Октябрьский
Договорная
Замена сцепления, ремонт кулисы , замена тросов сцепления, сальников. с/у Мкпп, с/у Акпп .
Минск, Октябрьский
Договорная
Диагностика и технический осмотр авто.
Минск, Октябрьский
70 р.
Ремонт сухого фена, Вебасто-автономные отопители
Минск, Октябрьский
1 р.
Ремонт автомобиля . Диагностика . Автоэлектрика
Минск, Октябрьский
40 р.
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Минск, Октябрьский
Договорная
Чистка салона автомобиля
Минск, Октябрьский
911 р.
Установка автозапуска, компьютерная диагностика
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт двигателей ММЗ, ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЯМЗ, и др.
Минск, Октябрьский
60 р.
Аренда Skoda Fabia Combi
Минск, Октябрьский
200 р.
Химчистка авто
Минск, Октябрьский
20 р.
Ремонт, замена и продажа глушителей
Минск, Октябрьский
70 р.
Автоподбор
Минск, Октябрьский
20 р.
Ремонт ходовой части автомобиля
Минск, Октябрьский
30 р.
Ремонт авто мото дисков
Минск, Октябрьский
20 р.
Ремонт рулевого управления
Минск, Октябрьский
30 р.
Ремонт тормозной системы. Продажа компонентов.
Минск, Октябрьский
25 р.
Замена моторного масла 20р
Минск, Октябрьский
Договорная
Станция технического обслуживания СТО, Казинца 12А
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский