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Авто услуги в Октябрьском районе Минска

Кузовной ремонт,сварочные работы

Договорная

Кузовной ремонт,сварочные работы

Минск, Октябрьский

Эвакуатор Минск, РБ, РФ

Договорная

Эвакуатор Минск, РБ, РФ

Минск, Октябрьский

Автопомощь круглосуточно

Договорная

Автопомощь круглосуточно

Минск, Октябрьский

1 р.

Компьютерная диагностика

Минск, Октябрьский

Замена гофры , ремонт глушителя, слесарно-сварочные работы, замена катализатора.

Договорная

Замена гофры , ремонт глушителя, слесарно-сварочные работы, замена катализатора.

Минск, Октябрьский

Проточка тормозных дисков, ремонт тормозной системы, замена тормозной жидкости.

Договорная

Проточка тормозных дисков, ремонт тормозной системы, замена тормозной жидкости.

Минск, Октябрьский

Диагностика и ремонт подвески

Договорная

Диагностика и ремонт подвески

Минск, Октябрьский

Компьютерная диагностика, поиск и устранение неисправностей по электрике.

Договорная

Компьютерная диагностика, поиск и устранение неисправностей по электрике.

Минск, Октябрьский

Ремонт ДВС, его замена и обслуживание

Договорная

Ремонт ДВС, его замена и обслуживание

Минск, Октябрьский

Замена ремней и цепей ГРМ, помпы охлаждения, натяжителей, роликов, сальников.

Договорная

Замена ремней и цепей ГРМ, помпы охлаждения, натяжителей, роликов, сальников.

Минск, Октябрьский

Замена сцепления, ремонт кулисы , замена тросов сцепления, сальников. с/у Мкпп, с/у Акпп .

Договорная

Замена сцепления, ремонт кулисы , замена тросов сцепления, сальников. с/у Мкпп, с/у Акпп .

Минск, Октябрьский

Диагностика и технический осмотр авто.

Договорная

Диагностика и технический осмотр авто.

Минск, Октябрьский

Ремонт сухого фена, Вебасто-автономные отопители

70 р.

Ремонт сухого фена, Вебасто-автономные отопители

Минск, Октябрьский

1 р.

Ремонт автомобиля . Диагностика . Автоэлектрика

Минск, Октябрьский

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40 р.

аренда авто минск прокат авто минск

Минск, Октябрьский

Чистка салона автомобиля

Договорная

Чистка салона автомобиля

Минск, Октябрьский

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Установка автозапуска, компьютерная диагностика

911 р.

Установка автозапуска, компьютерная диагностика

Минск, Октябрьский

Ремонт двигателей ММЗ, ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЯМЗ, и др.

Договорная

Ремонт двигателей ММЗ, ЗМЗ, УМЗ, ГАЗ, ЯМЗ, и др.

Минск, Октябрьский

Аренда Skoda Fabia Combi

60 р.

Аренда Skoda Fabia Combi

Минск, Октябрьский

Химчистка авто

200 р.

Химчистка авто

Минск, Октябрьский

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Ремонт, замена и продажа глушителей

20 р.

Ремонт, замена и продажа глушителей

Минск, Октябрьский

Автоподбор

70 р.

Автоподбор

Минск, Октябрьский

Ремонт ходовой части автомобиля

20 р.

Ремонт ходовой части автомобиля

Минск, Октябрьский

Ремонт авто мото дисков

30 р.

Ремонт авто мото дисков

Минск, Октябрьский

Ремонт рулевого управления

20 р.

Ремонт рулевого управления

Минск, Октябрьский

Ремонт тормозной системы. Продажа компонентов.

30 р.

Ремонт тормозной системы. Продажа компонентов.

Минск, Октябрьский

Замена моторного масла 20р

25 р.

Замена моторного масла 20р

Минск, Октябрьский

Станция технического обслуживания СТО, Казинца 12А

Договорная

Станция технического обслуживания СТО, Казинца 12А

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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