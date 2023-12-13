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Услуги для торжеств в Октябрьском районе Минска

Дед Мороз и Снегурочка на дом

40 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Октябрьский

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

70 р.

Медведь, Мишка, аниматор на праздник

Минск, Октябрьский

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Аниматор. Шоу профессора Зажигалкина

40 р.

Аниматор. Шоу профессора Зажигалкина

Минск, Октябрьский

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Аниматор на ваш праздник. Эльза. Миньон. Симка. Вы

60 р.

Аниматор на ваш праздник. Эльза. Миньон. Симка. Вы

Минск, Октябрьский

Аниматор

60 р.

Аниматор

Минск, Октябрьский

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Услуги таролога.

20 р.

Услуги таролога.

Минск, Октябрьский

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Организатор корпоративов, юбилеев, других торжеств

Договорная

Организатор корпоративов, юбилеев, других торжеств

Минск, Октябрьский

АНИМАТОР-МИШКА ТЭД. Поздравление медведем

70 р.

АНИМАТОР-МИШКА ТЭД. Поздравление медведем

Минск, Октябрьский

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Аниматор. Вечеринки. Человек-паук.Фиксик. Тролли Ц

60 р.

Аниматор. Вечеринки. Человек-паук.Фиксик. Тролли Ц

Минск, Октябрьский

Новый год: сценарии, стихи, открытки

15 р.

Новый год: сценарии, стихи, открытки

Минск, Октябрьский

Торты от 1кг, бенто-торты, капкейки

35 р.

Торты от 1кг, бенто-торты, капкейки

Минск, Октябрьский

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Фотозона

45 р.

Фотозона

Минск, Октябрьский

Украшения на свадебные машины с кольцами

45 р.

Украшения на свадебные машины с кольцами

Минск, Октябрьский

Дед Мороз и Снегурочка

60 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Октябрьский

Новогодние фотозоны на мероприятия

Договорная

Новогодние фотозоны на мероприятия

Минск, Октябрьский

Большой медведь на праздник

Бесплатно

Большой медведь на праздник

Минск, Октябрьский

Маскарпоне

7.50 р.

Маскарпоне

Минск, Октябрьский

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Пишу и сочиняю стихотворения для поздравлений

Договорная

Пишу и сочиняю стихотворения для поздравлений

Минск, Октябрьский

Аренда помещения, организация мероприятий

Договорная

Аренда помещения, организация мероприятий

Минск, Октябрьский

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Кассеты ...

8 р.

Кассеты ...

Минск, Октябрьский

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Проведение и музыкально сопровождение праздников

1 р.

Проведение и музыкально сопровождение праздников

Минск, Октябрьский

Услуги повара

Договорная

Услуги повара

Минск, Октябрьский

Свадебный декор

Договорная

Свадебный декор

Минск, Октябрьский

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Аниматор Барби Венздей Азотное шоу

70 р.

Аниматор Барби Венздей Азотное шоу

Минск, Октябрьский

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Ведущий и организатор праздничных мероприятий

300 р.

Ведущий и организатор праздничных мероприятий

Минск, Октябрьский

Пол листа...

Договорная

Пол листа...

Минск, Октябрьский

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Мешочек для новогодних подарков

10 р.

Мешочек для новогодних подарков

Минск, Октябрьский

Фотозона

Договорная

Фотозона

Минск, Октябрьский

Научное шоу на любое мероприятие

150 р.

Научное шоу на любое мероприятие

Минск, Октябрьский

Клоун на мероприятие / шоу программы

80 р.

Клоун на мероприятие / шоу программы

Минск, Октябрьский

Домашние тортики на заказ.Цена за кг:45рГотовим с

Договорная

Домашние тортики на заказ.Цена за кг:45рГотовим с

Минск, Октябрьский

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видео-фотосъёмка свадеб, торжеств

160 р.

видео-фотосъёмка свадеб, торжеств

Минск, Октябрьский

Аккордеонист - баянист на Ваш праздник.

Договорная

Аккордеонист - баянист на Ваш праздник.

Минск, Октябрьский

Аниматор

60 р.

Аниматор

Минск, Октябрьский

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Метрика/постер на различную тематику

5 р.

Метрика/постер на различную тематику

Минск, Октябрьский

Постер для коллеги

8 р.

Постер для коллеги

Минск, Октябрьский

Постеры для родных и близких.

5 р.

Постеры для родных и близких.

Минск, Октябрьский

Карточки для пожеланий, метрика

5 р.

Карточки для пожеланий, метрика

Минск, Октябрьский

Постеры на крещение

5 р.

Постеры на крещение

Минск, Октябрьский

Баннеры,фотозона

45 р.

Баннеры,фотозона

Минск, Октябрьский

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Договорная

Ведущая , аниматор на праздники

Минск, Октябрьский

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Крио шоу на ваш праздник.

150 р.

Крио шоу на ваш праздник.

Минск, Октябрьский

Аниматор на детские праздники / Ростовые куклы

Договорная

Аниматор на детские праздники / Ростовые куклы

Минск, Октябрьский

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

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25 р.

Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого

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Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

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Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

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Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу

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Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

25 р.

Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ

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25 р.

Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты

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аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...

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