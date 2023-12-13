Услуги для торжеств в Октябрьском районе Минска
40 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Октябрьский
70 р.
Медведь, Мишка, аниматор на праздник
Минск, Октябрьский
40 р.
Аниматор. Шоу профессора Зажигалкина
Минск, Октябрьский
60 р.
Аниматор на ваш праздник. Эльза. Миньон. Симка. Вы
Минск, Октябрьский
60 р.
Аниматор
Минск, Октябрьский
20 р.
Услуги таролога.
Минск, Октябрьский
Договорная
Организатор корпоративов, юбилеев, других торжеств
Минск, Октябрьский
70 р.
АНИМАТОР-МИШКА ТЭД. Поздравление медведем
Минск, Октябрьский
60 р.
Аниматор. Вечеринки. Человек-паук.Фиксик. Тролли Ц
Минск, Октябрьский
15 р.
Новый год: сценарии, стихи, открытки
Минск, Октябрьский
35 р.
Торты от 1кг, бенто-торты, капкейки
Минск, Октябрьский
45 р.
Фотозона
Минск, Октябрьский
45 р.
Украшения на свадебные машины с кольцами
Минск, Октябрьский
60 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Октябрьский
Договорная
Новогодние фотозоны на мероприятия
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Большой медведь на праздник
Минск, Октябрьский
7.50 р.
Маскарпоне
Минск, Октябрьский
Договорная
Пишу и сочиняю стихотворения для поздравлений
Минск, Октябрьский
Договорная
Аренда помещения, организация мероприятий
Минск, Октябрьский
8 р.
Кассеты ...
Минск, Октябрьский
1 р.
Проведение и музыкально сопровождение праздников
Минск, Октябрьский
Договорная
Услуги повара
Минск, Октябрьский
Договорная
Свадебный декор
Минск, Октябрьский
70 р.
Аниматор Барби Венздей Азотное шоу
Минск, Октябрьский
300 р.
Ведущий и организатор праздничных мероприятий
Минск, Октябрьский
Договорная
Пол листа...
Минск, Октябрьский
10 р.
Мешочек для новогодних подарков
Минск, Октябрьский
Договорная
Фотозона
Минск, Октябрьский
150 р.
Научное шоу на любое мероприятие
Минск, Октябрьский
80 р.
Клоун на мероприятие / шоу программы
Минск, Октябрьский
Договорная
Домашние тортики на заказ.Цена за кг:45рГотовим с
Минск, Октябрьский
160 р.
видео-фотосъёмка свадеб, торжеств
Минск, Октябрьский
Договорная
Аккордеонист - баянист на Ваш праздник.
Минск, Октябрьский
60 р.
Аниматор
Минск, Октябрьский
5 р.
Метрика/постер на различную тематику
Минск, Октябрьский
8 р.
Постер для коллеги
Минск, Октябрьский
5 р.
Постеры для родных и близких.
Минск, Октябрьский
5 р.
Карточки для пожеланий, метрика
Минск, Октябрьский
5 р.
Постеры на крещение
Минск, Октябрьский
45 р.
Баннеры,фотозона
Минск, Октябрьский
Договорная
Ведущая , аниматор на праздники
Минск, Октябрьский
150 р.
Крио шоу на ваш праздник.
Минск, Октябрьский
Договорная
Аниматор на детские праздники / Ростовые куклы
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский