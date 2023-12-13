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Ремонт квартир в Октябрьском районе Минска

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
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Договорная

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
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Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы

Договорная

Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы

Минск, Октябрьский

Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно

Договорная

Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно

Минск, Октябрьский

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Договорная

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
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Договорная

Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Покраска стен и потолков, подготовка

3 р.

Покраска стен и потолков, подготовка

Минск, Октябрьский

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
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Договорная

Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник

Минск, Октябрьский

Отделка санузлов

Договорная

Отделка санузлов

Минск, Октябрьский

Перенос батареи

Договорная

Перенос батареи

Минск, Октябрьский

Сантехник Услуги все виды работ по ключ

Договорная

Сантехник Услуги все виды работ по ключ

Минск, Октябрьский

КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН

Договорная

КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН

Минск, Октябрьский

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ

Договорная

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ

Минск, Октябрьский

САНТЕХНИК МИНСК И РАЙОН

Договорная

САНТЕХНИК МИНСК И РАЙОН

Минск, Октябрьский

ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК

Договорная

ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК

Минск, Октябрьский

ТЕХНАДЗОР в строительстве

Договорная

ТЕХНАДЗОР в строительстве

Минск, Октябрьский

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ПЛИТОЧНИК

Договорная

ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ПЛИТОЧНИК

Минск, Октябрьский

Электрик Минск

Договорная

Электрик Минск

Минск, Октябрьский

Натяжные потолки от профессионалов

Договорная

Натяжные потолки от профессионалов

Минск, Октябрьский

Рассрочка
Штукатурка.Малярные работы. Поклейка обоев

3 р.

Штукатурка.Малярные работы. Поклейка обоев

Минск, Октябрьский

Сантехнические работы

45 р.

Сантехнические работы

Минск, Октябрьский

Электромонтажные работы Электрика Электрик

Договорная

Электромонтажные работы Электрика Электрик

Минск, Октябрьский

ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК в Минске и Минском р-не

30 р.

ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК в Минске и Минском р-не

Минск, Октябрьский

Монтаж натяжных потолков

Договорная

Монтаж натяжных потолков

Минск, Октябрьский

Штукатурка стен

1 р.

Штукатурка стен

Минск, Октябрьский

Установка видеонаблюдения и домофонов

Договорная

Установка видеонаблюдения и домофонов

Минск, Октябрьский

Поклейка обоев,качество 100%

6 р.

Поклейка обоев,качество 100%

Минск, Октябрьский

Ванная туалет под ключ

26 р.

Ванная туалет под ключ

Минск, Октябрьский

Облицовка плиткой

Договорная

Облицовка плиткой

Минск, Октябрьский

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Минск, Октябрьский

Сантехработы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Отопление, вода.

50 р.

Сантехработы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Отопление, вода.

Минск, Октябрьский

Сантехник Минск

Договорная

Сантехник Минск

Минск, Октябрьский

Электрик минск

Договорная

Электрик минск

Минск, Октябрьский

Натяжные потолки.

Договорная

Натяжные потолки.

Минск, Октябрьский

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН

14 р.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН

Минск, Октябрьский

Монтаж деревянных полов

Договорная

Монтаж деревянных полов

Минск, Октябрьский

Плиточник

20 р.

Плиточник

Минск, Октябрьский

Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час

Договорная

Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час

Минск, Октябрьский

Сантехработы

Договорная

Сантехработы

Минск, Октябрьский

Косметический ремонт.

Договорная

Косметический ремонт.

Минск, Октябрьский

Поклейка обоев Шпатлевка, штукатурка, ламинат и др

Договорная

Поклейка обоев Шпатлевка, штукатурка, ламинат и др

Минск, Октябрьский

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Поклейка флизелиновых обоев, обои.

4 р.

Поклейка флизелиновых обоев, обои.

Минск, Октябрьский

Ремонт квартир и комнат опытным специалистом.

Договорная

Ремонт квартир и комнат опытным специалистом.

Минск, Октябрьский

Ремонт квартир. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Договорная

Ремонт квартир. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

Минск, Октябрьский

Монтаж гипсокартона: стены, потолки, перегородки

Договорная

Монтаж гипсокартона: стены, потолки, перегородки

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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