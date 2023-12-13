Ремонт квартир в Октябрьском районе Минска
Договорная
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт квартир. Малярные-отделочные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Отопление, водоснабжения, канализация любой сложно
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт окон и дверей из ПВХ
Минск, Октябрьский
Договорная
Натяжные потолки в Рассрочку до 8 месяцев
Минск, Октябрьский
3 р.
Покраска стен и потолков, подготовка
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт и отделка квартир под ключ - Не посредник
Минск, Октябрьский
Договорная
Отделка санузлов
Минск, Октябрьский
Договорная
Перенос батареи
Минск, Октябрьский
Договорная
Сантехник Услуги все виды работ по ключ
Минск, Октябрьский
Договорная
КАМЕНЩИК КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК , СТЕН
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПРОЕКТ,ТЕХНАДЗОР,ДОКУМЕНТЫ
Минск, Октябрьский
Договорная
САНТЕХНИК МИНСК И РАЙОН
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЛОТНИК ГИПСОКАРТОНЩИК
Минск, Октябрьский
Договорная
ТЕХНАДЗОР в строительстве
Минск, Октябрьский
Договорная
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ ПЛИТОЧНИК
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик Минск
Минск, Октябрьский
Договорная
Натяжные потолки от профессионалов
Минск, Октябрьский
3 р.
Штукатурка.Малярные работы. Поклейка обоев
Минск, Октябрьский
45 р.
Сантехнические работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Электромонтажные работы Электрика Электрик
Минск, Октябрьский
30 р.
ЧАСТНЫЙ САНТЕХНИК в Минске и Минском р-не
Минск, Октябрьский
Договорная
Монтаж натяжных потолков
Минск, Октябрьский
1 р.
Штукатурка стен
Минск, Октябрьский
Договорная
Установка видеонаблюдения и домофонов
Минск, Октябрьский
6 р.
Поклейка обоев,качество 100%
Минск, Октябрьский
26 р.
Ванная туалет под ключ
Минск, Октябрьский
Договорная
Облицовка плиткой
Минск, Октябрьский
Договорная
Монтаж гипсокартона
Минск, Октябрьский
50 р.
Сантехработы. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Отопление, вода.
Минск, Октябрьский
Договорная
Сантехник Минск
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик минск
Минск, Октябрьский
Договорная
Натяжные потолки.
Минск, Октябрьский
14 р.
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН
Минск, Октябрьский
Договорная
Монтаж деревянных полов
Минск, Октябрьский
20 р.
Плиточник
Минск, Октябрьский
Договорная
Муж на час./Сантехник/Электрик,др.Мастер на час
Минск, Октябрьский
Договорная
Сантехработы
Минск, Октябрьский
Договорная
Косметический ремонт.
Минск, Октябрьский
Договорная
Поклейка обоев Шпатлевка, штукатурка, ламинат и др
Минск, Октябрьский
4 р.
Поклейка флизелиновых обоев, обои.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт квартир и комнат опытным специалистом.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт квартир. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Минск, Октябрьский
Договорная
Монтаж гипсокартона: стены, потолки, перегородки
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель