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Ремонтно-строительные работы в Октябрьском районе Минска

Отделка бань и саун, под ключ
vip

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Октябрьский

Кровельные работы любой сложности

25 р.

Кровельные работы любой сложности

Минск, Октябрьский

Услуги электрика.Электрик.

Договорная

Услуги электрика.Электрик.

Минск, Октябрьский

Снятие краски со стен

15 р.

Снятие краски со стен

Минск, Октябрьский

Договорная

Ремонт квартир

Минск, Октябрьский

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Октябрьский

Демонтажные работы

15 р.

Демонтажные работы

Минск, Октябрьский

Отделка бань и саун, под ключ
vip

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Октябрьский

ПЕЧНИК,ремонт,кладка,отделка,консультации

Договорная

ПЕЧНИК,ремонт,кладка,отделка,консультации

Минск, Октябрьский

Электромонтаж. Честный мастер. Электрик Минск

Договорная

Электромонтаж. Честный мастер. Электрик Минск

Минск, Октябрьский

Договорная

Кровельные работы с гарантией 5 лет

Минск, Октябрьский

Распил ДСП, ЛДСП, ОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ, меламином

111 р.

Распил ДСП, ЛДСП, ОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ, меламином

Минск, Октябрьский

Ремонт квартир по честной цене

Договорная

Ремонт квартир по честной цене

Минск, Октябрьский

Сварочные работы

Договорная

Сварочные работы

Минск, Октябрьский

Электропрогрев бетона

100 р.

Электропрогрев бетона

Минск, Октябрьский

Промышленный альпинизм Альпинист Утепление

Договорная

Промышленный альпинизм Альпинист Утепление

Минск, Октябрьский

Разнорабочие Подсобные рабочие

13 р.

Разнорабочие Подсобные рабочие

Минск, Октябрьский

ремонтные работы

500 р.

ремонтные работы

Минск, Октябрьский

Лестницы

Договорная

Лестницы

Минск, Октябрьский

Разнорабочие - Подсобники

13 р.

Разнорабочие - Подсобники

Минск, Октябрьский

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Благоустройство. Укладка тротуарной плитки

Договорная

Благоустройство. Укладка тротуарной плитки

Минск, Октябрьский

КОЗЫРЬКИ. НАВЕСЫ. ТЕРРАСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

Договорная

КОЗЫРЬКИ. НАВЕСЫ. ТЕРРАСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.

Минск, Октябрьский

Навес

Договорная

Навес

Минск, Октябрьский

Асфальтовая крошка, укладка асфальтной крошки

Договорная

Асфальтовая крошка, укладка асфальтной крошки

Минск, Октябрьский

Ремонт квартир,домов,офисных помещений

Договорная

Ремонт квартир,домов,офисных помещений

Минск, Октябрьский

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Договорная

Бетонные работы(строим вместе)

Минск, Октябрьский

Прокат, изготовление фальцевых картин

Договорная

Прокат, изготовление фальцевых картин

Минск, Октябрьский

Фальцевая кровля любой сложности

Договорная

Фальцевая кровля любой сложности

Минск, Октябрьский

Забор из профлиста. 3д ограждение. Ворота.

20 р.

Забор из профлиста. 3д ограждение. Ворота.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Лестница для спуска в подвал или гараж

250 р.

Лестница для спуска в подвал или гараж

Минск, Октябрьский

Изготовление металлоконструкций

Договорная

Изготовление металлоконструкций

Минск, Октябрьский

Стяжка пола по тёплому полу

8 р.

Стяжка пола по тёплому полу

Минск, Октябрьский

Монтаж кондиционеров. Промышленный альпинист. Альп

Договорная

Монтаж кондиционеров. Промышленный альпинист. Альп

Минск, Октябрьский

Распил фанеры

1.20 р.

Распил фанеры

Минск, Октябрьский

Проект лестницы, навеса, металлоконструкций

253.86 р.

Проект лестницы, навеса, металлоконструкций

Минск, Октябрьский

Крыльцо, входная группа

Договорная

Крыльцо, входная группа

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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