Ремонтно-строительные работы в Октябрьском районе Минска
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Октябрьский
25 р.
Кровельные работы любой сложности
Минск, Октябрьский
Договорная
Услуги электрика.Электрик.
Минск, Октябрьский
15 р.
Снятие краски со стен
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт квартир
Минск, Октябрьский
Договорная
Сварочные работы
Минск, Октябрьский
15 р.
Демонтажные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Октябрьский
Договорная
ПЕЧНИК,ремонт,кладка,отделка,консультации
Минск, Октябрьский
Договорная
Электромонтаж. Честный мастер. Электрик Минск
Минск, Октябрьский
Договорная
Кровельные работы с гарантией 5 лет
Минск, Октябрьский
111 р.
Распил ДСП, ЛДСП, ОКЛЕЙКА КРОМКОЙ ПВХ, меламином
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт квартир по честной цене
Минск, Октябрьский
Договорная
Сварочные работы
Минск, Октябрьский
100 р.
Электропрогрев бетона
Минск, Октябрьский
Договорная
Промышленный альпинизм Альпинист Утепление
Минск, Октябрьский
13 р.
Разнорабочие Подсобные рабочие
Минск, Октябрьский
500 р.
ремонтные работы
Минск, Октябрьский
Договорная
Лестницы
Минск, Октябрьский
13 р.
Разнорабочие - Подсобники
Минск, Октябрьский
Договорная
Благоустройство. Укладка тротуарной плитки
Минск, Октябрьский
Договорная
КОЗЫРЬКИ. НАВЕСЫ. ТЕРРАСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА.
Минск, Октябрьский
Договорная
Навес
Минск, Октябрьский
Договорная
Асфальтовая крошка, укладка асфальтной крошки
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт квартир,домов,офисных помещений
Минск, Октябрьский
Договорная
Бетонные работы(строим вместе)
Минск, Октябрьский
Договорная
Прокат, изготовление фальцевых картин
Минск, Октябрьский
Договорная
Фальцевая кровля любой сложности
Минск, Октябрьский
20 р.
Забор из профлиста. 3д ограждение. Ворота.
Минск, Октябрьский
250 р.
Лестница для спуска в подвал или гараж
Минск, Октябрьский
Договорная
Изготовление металлоконструкций
Минск, Октябрьский
8 р.
Стяжка пола по тёплому полу
Минск, Октябрьский
Договорная
Монтаж кондиционеров. Промышленный альпинист. Альп
Минск, Октябрьский
1.20 р.
Распил фанеры
Минск, Октябрьский
253.86 р.
Проект лестницы, навеса, металлоконструкций
Минск, Октябрьский
Договорная
Крыльцо, входная группа
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный