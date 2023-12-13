Рекламные услуги, полиграфия в Октябрьском районе Минска
400 р.
Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников
Минск, Октябрьский
Договорная
Реклама в метро
Минск, Октябрьский
720 р.
Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов
Минск, Октябрьский
400 р.
Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска
Минск, Октябрьский
Договорная
Инфографика
Минск, Октябрьский
405 р.
Реклама на остановках в Минске, все форматы
Минск, Октябрьский
400 р.
Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников
Минск, Октябрьский
150 р.
Экспресс-настройка Инстаграм
Минск, Октябрьский
500 р.
Реклама на светодиодных экранах в центре Минска
Минск, Октябрьский
720 р.
Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро
Минск, Октябрьский
Договорная
Реклама в метро
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Реклама на радио в Беларуси. Запись роликов
Минск, Октябрьский
Договорная
Рекламное агентство полного цикла. 20 лет на рынке
Минск, Октябрьский
100 р.
Неоновые вывески
Минск, Октябрьский
Договорная
Реализация товаров на популярных маркетплейсах
Минск, Октябрьский
Договорная
Инфографика/Рекламные креативы/Лид-магниты
Минск, Октябрьский
8 р.
Инфографика карточки товаров на вб/озон
Минск, Октябрьский
10 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Октябрьский
300 р.
Таргет ВКонтакте и Instagram
Минск, Октябрьский
10 р.
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Октябрьский
7 р.
Инфографика для маркетплейсов, дизайн
Минск, Октябрьский
Договорная
Банеры,визитки,логотипы
Минск, Октябрьский
20 р.
Логотип, визитка,флаер
Минск, Октябрьский
20 р.
Дизайн макетов визиток, рекламной продукции
Минск, Октябрьский
5 р.
Метрика на день рождения
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
Договорная
Объемные световые буквы
Минск, Центральный
Договорная
Объемные буквы
Минская, Минский район
200 р.
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба
Минская, Минский район
75 р.
Информационные стенды
Минская, Минский район
22 р.
Визитки, листовки, пригласительные и тд.
Минск, Центральный
7.90 р.
Печать на кружках
Минск, Центральный
36 р.
Изготовление баннеров
Минск, Центральный
Договорная
Объемные буквы с подсветкой
Минск, Центральный