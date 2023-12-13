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Рекламные услуги, полиграфия в Октябрьском районе Минска

Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников
vip

400 р.

Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников

Минск, Октябрьский

Реклама в метро
vip

Договорная

Реклама в метро

Минск, Октябрьский

Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро
vip

720 р.

Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро

Минск, Октябрьский

Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов

1 200 р.

Реклама на билбордах в Минске, печать плакатов

Минск, Октябрьский

Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска

400 р.

Реклама бегущей строкой на всех ТВ-каналах Минска

Минск, Октябрьский

Инфографика

Договорная

Инфографика

Минск, Октябрьский

Реклама на остановках в Минске, все форматы

405 р.

Реклама на остановках в Минске, все форматы

Минск, Октябрьский

Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников
vip

400 р.

Реклама вакансий в СМИ, в метро, поиск сотрудников

Минск, Октябрьский

Экспресс-настройка Инстаграм

150 р.

Экспресс-настройка Инстаграм

Минск, Октябрьский

Реклама на светодиодных экранах в центре Минска

500 р.

Реклама на светодиодных экранах в центре Минска

Минск, Октябрьский

Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро
vip

720 р.

Реклама во всех районах Минска в лифтах. Быстро

Минск, Октябрьский

Реклама в метро
vip

Договорная

Реклама в метро

Минск, Октябрьский

Реклама на радио в Беларуси. Запись роликов

1 500 р.

Реклама на радио в Беларуси. Запись роликов

Минск, Октябрьский

Рекламное агентство полного цикла. 20 лет на рынке

Договорная

Рекламное агентство полного цикла. 20 лет на рынке

Минск, Октябрьский

Неоновые вывески

100 р.

Неоновые вывески

Минск, Октябрьский

Реализация товаров на популярных маркетплейсах

Договорная

Реализация товаров на популярных маркетплейсах

Минск, Октябрьский

Инфографика/Рекламные креативы/Лид-магниты

Договорная

Инфографика/Рекламные креативы/Лид-магниты

Минск, Октябрьский

Инфографика карточки товаров на вб/озон

8 р.

Инфографика карточки товаров на вб/озон

Минск, Октябрьский

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Октябрьский

Таргет ВКонтакте и Instagram

300 р.

Таргет ВКонтакте и Instagram

Минск, Октябрьский

Инфографика для маркетплейсов

10 р.

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Октябрьский

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Инфографика для маркетплейсов, дизайн

7 р.

Инфографика для маркетплейсов, дизайн

Минск, Октябрьский

Договорная

Банеры,визитки,логотипы

Минск, Октябрьский

Логотип, визитка,флаер

20 р.

Логотип, визитка,флаер

Минск, Октябрьский

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20 р.

Дизайн макетов визиток, рекламной продукции

Минск, Октябрьский

Метрика на день рождения

5 р.

Метрика на день рождения

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Объемные световые буквы

Договорная

Объемные световые буквы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы

Договорная

Объемные буквы

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

200 р.

Наружная реклама. Объемные буквы, световые короба

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Информационные стенды

75 р.

Информационные стенды

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Визитки, листовки, пригласительные и тд.

22 р.

Визитки, листовки, пригласительные и тд.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Печать на кружках

7.90 р.

Печать на кружках

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Изготовление баннеров

36 р.

Изготовление баннеров

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Объемные буквы с подсветкой

Договорная

Объемные буквы с подсветкой

Минск, Центральный

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