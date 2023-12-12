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Бытовые услуги, ремонт в Октябрьском районе Минска

Реставрация ванн в Минске

200 р.

Реставрация ванн в Минске

Минск, Октябрьский

Клининг

Договорная

Клининг

Минск, Октябрьский

Уборка квартир, домов .

20 р.

Уборка квартир, домов .

Минск, Октябрьский

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Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Октябрьский

Сборка корпусной мебели

Договорная

Сборка корпусной мебели

Минск, Октябрьский

Клининг. Уборка. Мойка окон. Химчистка

Договорная

Клининг. Уборка. Мойка окон. Химчистка

Минск, Октябрьский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Октябрьский

Прокат,аренда холодильников

45 р.

Прокат,аренда холодильников

Минск, Октябрьский

Клининг/уборка/мойка окон

20 р.

Клининг/уборка/мойка окон

Минск, Октябрьский

Сборка мебели

25 р.

Сборка мебели

Минск, Октябрьский

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Уборка жилых помещений.

55 р.

Уборка жилых помещений.

Минск, Октябрьский

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Клининг Уборка квартир Уборка после ремонта Мойка

2 р.

Клининг Уборка квартир Уборка после ремонта Мойка

Минск, Октябрьский

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Выездная химчистка мягкой мебели

Договорная

Выездная химчистка мягкой мебели

Минск, Октябрьский

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Минск, Октябрьский

Ремонт стиральных машин АТЛАНТ в Минске

20 р.

Ремонт стиральных машин АТЛАНТ в Минске

Минск, Октябрьский

Клининг

Договорная

Клининг

Минск, Октябрьский

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Уборка снега

90 р.

Уборка снега

Минск, Октябрьский

сборка мебели

Договорная

сборка мебели

Минск, Октябрьский

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Прочистка канализации, устранение засоров

100 р.

Прочистка канализации, устранение засоров

Минск, Октябрьский

Клининг, уборка различных видов помещений, мойка окон. Лучшие цены.

Договорная

Клининг, уборка различных видов помещений, мойка окон. Лучшие цены.

Минск, Октябрьский

Услуги илососа

300 р.

Услуги илососа

Минск, Октябрьский

Откачка канализации

55 р.

Откачка канализации

Минск, Октябрьский

Промывка труб, устранение засора гидродинамикой

100 р.

Промывка труб, устранение засора гидродинамикой

Минск, Октябрьский

Откачка, чистка дачных туалетов

120 р.

Откачка, чистка дачных туалетов

Минск, Октябрьский

Откачка канализации, септиков, выгребных ям

90 р.

Откачка канализации, септиков, выгребных ям

Минск, Октябрьский

Механическая прочистка труб, устранение засоров

100 р.

Механическая прочистка труб, устранение засоров

Минск, Октябрьский

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Минск. Солигорск.

Договорная

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Минск. Солигорск.

Минск, Октябрьский

Настройка пианино / фортепиано / роялей

70 р.

Настройка пианино / фортепиано / роялей

Минск, Октябрьский

Сборка мебели, ремонт, собрать, повесить ами, анрэ

40 р.

Сборка мебели, ремонт, собрать, повесить ами, анрэ

Минск, Октябрьский

Ремонт Льдогенератора, винного шкафа, сокоохладителя и др.

Договорная

Ремонт Льдогенератора, винного шкафа, сокоохладителя и др.

Минск, Октябрьский

Ремонт,реставрация обуви и сумок

Договорная

Ремонт,реставрация обуви и сумок

Минск, Октябрьский

Заправка кондиционера и ТО кондиционера

100 р.

Заправка кондиционера и ТО кондиционера

Минск, Октябрьский

Установка кондиционера любой сложности (в течение 5 дней)

450 р.

Установка кондиционера любой сложности (в течение 5 дней)

Минск, Октябрьский

Разнорабочие. Грузчики.

Договорная

Разнорабочие. Грузчики.

Минск, Октябрьский

Сборка мебели, корпусной, мягкой и ремонт мебели.

25 р.

Сборка мебели, корпусной, мягкой и ремонт мебели.

Минск, Октябрьский

заточка ножей

9 р.

заточка ножей

Минск, Октябрьский

Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Октябрьский

Замена столешницы

Договорная

Замена столешницы

Минск, Октябрьский

Реставрация ванны, эмалировка, покраска

200 р.

Реставрация ванны, эмалировка, покраска

Минск, Октябрьский

Демонтаж кондиционера

120 р.

Демонтаж кондиционера

Минск, Октябрьский

Клининговые услуги, уборка, клининг, мойка окон. Доступные цены.

Договорная

Клининговые услуги, уборка, клининг, мойка окон. Доступные цены.

Минск, Октябрьский

Клининг, уборка. после ремонта, генеральная, мытьё окон. Выгодные условия.

Договорная

Клининг, уборка. после ремонта, генеральная, мытьё окон. Выгодные условия.

Минск, Октябрьский

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

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Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

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