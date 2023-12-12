Бытовые услуги, ремонт в Октябрьском районе Минска
200 р.
Реставрация ванн в Минске
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг
Минск, Октябрьский
20 р.
Уборка квартир, домов .
Минск, Октябрьский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Октябрьский
Договорная
Сборка корпусной мебели
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг. Уборка. Мойка окон. Химчистка
Минск, Октябрьский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Октябрьский
45 р.
Прокат,аренда холодильников
Минск, Октябрьский
20 р.
Клининг/уборка/мойка окон
Минск, Октябрьский
25 р.
Сборка мебели
Минск, Октябрьский
55 р.
Уборка жилых помещений.
Минск, Октябрьский
2 р.
Клининг Уборка квартир Уборка после ремонта Мойка
Минск, Октябрьский
Договорная
Выездная химчистка мягкой мебели
Минск, Октябрьский
Договорная
Уборка квартир
Минск, Октябрьский
20 р.
Ремонт стиральных машин АТЛАНТ в Минске
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг
Минск, Октябрьский
90 р.
Уборка снега
Минск, Октябрьский
Договорная
сборка мебели
Минск, Октябрьский
100 р.
Прочистка канализации, устранение засоров
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг, уборка различных видов помещений, мойка окон. Лучшие цены.
Минск, Октябрьский
300 р.
Услуги илососа
Минск, Октябрьский
55 р.
Откачка канализации
Минск, Октябрьский
100 р.
Промывка труб, устранение засора гидродинамикой
Минск, Октябрьский
120 р.
Откачка, чистка дачных туалетов
Минск, Октябрьский
90 р.
Откачка канализации, септиков, выгребных ям
Минск, Октябрьский
100 р.
Механическая прочистка труб, устранение засоров
Минск, Октябрьский
Договорная
ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Минск. Солигорск.
Минск, Октябрьский
70 р.
Настройка пианино / фортепиано / роялей
Минск, Октябрьский
40 р.
Сборка мебели, ремонт, собрать, повесить ами, анрэ
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт Льдогенератора, винного шкафа, сокоохладителя и др.
Минск, Октябрьский
Договорная
Ремонт,реставрация обуви и сумок
Минск, Октябрьский
100 р.
Заправка кондиционера и ТО кондиционера
Минск, Октябрьский
450 р.
Установка кондиционера любой сложности (в течение 5 дней)
Минск, Октябрьский
Договорная
Разнорабочие. Грузчики.
Минск, Октябрьский
25 р.
Сборка мебели, корпусной, мягкой и ремонт мебели.
Минск, Октябрьский
9 р.
заточка ножей
Минск, Октябрьский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Октябрьский
Договорная
Замена столешницы
Минск, Октябрьский
200 р.
Реставрация ванны, эмалировка, покраска
Минск, Октябрьский
120 р.
Демонтаж кондиционера
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининговые услуги, уборка, клининг, мойка окон. Доступные цены.
Минск, Октябрьский
Договорная
Клининг, уборка. после ремонта, генеральная, мытьё окон. Выгодные условия.
Минск, Октябрьский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель