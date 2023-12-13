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Прочие услуги в Октябрьском районе Минска

Заполнение учётных книг. Бухгалтерия

Договорная

Заполнение учётных книг. Бухгалтерия

Минск, Октябрьский

Атомойка.

1 900 р.

Атомойка.

Минск, Октябрьский

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Договорная

Рэп текста, биты

Минск, Октябрьский

45 р.

Стенд по пожарной безопасности

Минск, Октябрьский

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Регистрация ( прописка ) граждан

Договорная

Регистрация ( прописка ) граждан

Минск, Октябрьский

Выездной Дед Мороз и Снегурочка

70 р.

Выездной Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Октябрьский

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Помогу написать жалобу

Договорная

Помогу написать жалобу

Минск, Октябрьский

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3D печать и моделирование

2 р.

3D печать и моделирование

Минск, Октябрьский

Регистрация граждан в Минском районе

120 р.

Регистрация граждан в Минском районе

Минск, Октябрьский

350 р.

Регистрация

Минск, Октябрьский

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УСТАНОВКА и ЗАМЕНА эспандера, люверсов, скоб

1 р.

УСТАНОВКА и ЗАМЕНА эспандера, люверсов, скоб

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Светодиодная подсветка зданий

1 р.

Светодиодная подсветка зданий

Минск, Октябрьский

Цимбалы. Настройка

40 р.

Цимбалы. Настройка

Минск, Октябрьский

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Договорная

Регистрация гражданина

Минск, Октябрьский

Ремонт, перетяжка, новый дизайн бус,колье,сотуаров

Договорная

Ремонт, перетяжка, новый дизайн бус,колье,сотуаров

Минск, Октябрьский

Создам иллюстрацию

Договорная

Создам иллюстрацию

Минск, Октябрьский

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лазерная резка и гибка металла

Договорная

лазерная резка и гибка металла

Минск, Октябрьский

Временная Регистрация Минск Прописка от владельца

10 р.

Временная Регистрация Минск Прописка от владельца

Минск, Октябрьский

Травить клопов

100 р.

Травить клопов

Минск, Октябрьский

Договорная

Сделать проект дома

Минск, Октябрьский

Ремонт баяна

Договорная

Ремонт баяна

Минск, Октябрьский

Токарно-фрезерные работы. Шлифовка и ремонт ГБЦ.

30 р.

Токарно-фрезерные работы. Шлифовка и ремонт ГБЦ.

Минск, Октябрьский

Договорная

Благоустройство мест захоронения.

Минск, Октябрьский

Резка листового стекла и зеркала

32 р.

Резка листового стекла и зеркала

Минск, Октябрьский

Договорная

Консультационные услуги по бухгалтерскому учету

Минск, Октябрьский

Договорная

Регистрация в Минске без посредников

Минск, Октябрьский

Пианино / фортепиано, помощь в выборе

25 р.

Пианино / фортепиано, помощь в выборе

Минск, Октябрьский

Прокат авто по лучшей цене в минске

60 р.

Прокат авто по лучшей цене в минске

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Столешницы из камня на кухню и ванную

1 250 р.

Столешницы из камня на кухню и ванную

Минск, Октябрьский

Покрас миниатюр warhammer

Договорная

Покрас миниатюр warhammer

Минск, Октябрьский

Ящики деревянные Купить деревянные ящики в Минске

Договорная

Ящики деревянные Купить деревянные ящики в Минске

Минск, Октябрьский

Дизайн мебели проект мебели конструктор мебели диз

Договорная

Дизайн мебели проект мебели конструктор мебели диз

Минск, Октябрьский

копирайтер, рерайтер, сценарии, синопсис

Договорная

копирайтер, рерайтер, сценарии, синопсис

Минск, Октябрьский

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Оцифровка кино фото материалов

5 р.

Оцифровка кино фото материалов

Минск, Октябрьский

Аренда/прокат кемпер, прицеп-дача, автодом

25 р.

Аренда/прокат кемпер, прицеп-дача, автодом

Минск, Октябрьский

Метрика-постер

5 р.

Метрика-постер

Минск, Октябрьский

Прописка регистрация в Минске

42 р.

Прописка регистрация в Минске

Минск, Октябрьский

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Прокат детских товаров.Доставка.Большой выбор.

13 р.

Прокат детских товаров.Доставка.Большой выбор.

Минск, Октябрьский

Психолог онлайн/оффлайн

50 р.

Психолог онлайн/оффлайн

Минск, Октябрьский

Постоянная прописка в Минске без посредников

400 р.

Постоянная прописка в Минске без посредников

Минск, Октябрьский

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Картины на заказ

190 р.

Картины на заказ

Минск, Октябрьский

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Договорная

Регистрация в Минске

Минск, Октябрьский

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