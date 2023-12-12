Фото и видеосъемка в Октябрьском районе Минска
Договорная
Свадебный фотограф / Фотограф на свадьбу
Минск, Октябрьский
120 р.
Фотограф
Минск, Октябрьский
100 р.
Семейная фотосессия / детский день рождения
Минск, Октябрьский
80 р.
Видеомонтаж
Минск, Октябрьский
200 р.
Фотограф свадебный, съемка корпоратива
Минск, Октябрьский
70 р.
Новогодняя фотосессия в студии
Минск, Октябрьский
100 р.
Индивидуальная съемка в студии фотограф
Минск, Октябрьский
30 р.
Рекламная фотосъемка одежды на белом фоне
Минск, Октябрьский
15 р.
Предметное фото. Фото на белом фоне
Минск, Октябрьский
190 р.
Новогодняя фотосессия
Минск, Октябрьский
Договорная
Фотосессия бесплатно
Минск, Октябрьский
150 р.
Новогодняя фотосессия
Минск, Октябрьский
120 р.
Новогодняя съемка
Минск, Октябрьский
100 р.
Новогодняя фотосессия
Минск, Октябрьский
100 р.
Фотосессия
Минск, Октябрьский
20 р.
Реквизит для фотосессии
Минск, Октябрьский
25 р.
Фотограф
Минск, Октябрьский
20 р.
Фоны для фотосессии
Минск, Октябрьский
Договорная
Прищепки.
Минск, Октябрьский
150 р.
Свадебный фотограф, фотограф на свадьбу
Минск, Октябрьский
Договорная
Фотограф фотосессия индивидуальная роспись крещени
Минск, Октябрьский
50 р.
Фотосъемка
Минск, Октябрьский
120 р.
Свадебный фотограф, фотосъемка Минск
Минск, Октябрьский
3 р.
Видеокассеты betacam(цены в описании),торг за все.
Минск, Октябрьский
100 р.
Контент съёмка. Создание визуала.
Минск, Октябрьский
Договорная
Контент фотограф
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Фотосессия с собакой
Минск, Октябрьский
100 р.
Модельные тесты и снепы
Минск, Октябрьский
Договорная
Фотосессия новорожденных
Минск, Октябрьский
100 р.
Фотограф на крещение / венчание
Минск, Октябрьский
120 р.
Фотосъёмка свадебная, семейная, lovestory, портрет
Минск, Октябрьский
100 р.
Свадебный фотограф, свадебная фотосессия
Минск, Октябрьский
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20 р.
Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада
Минск, Центральный
0.60 р.
Фотопечать
Минск, Центральный
25 р.
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс
Минск, Центральный
25 р.
Самые современные фотоальбомы для детского сада
Минск, Центральный
20 р.
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов
Минск, Центральный
25 р.
Фотокниги
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Видеорегистратор DDPAi Z40
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
159.90 р.
Видеорегистратор DDPAi mola A2
Минск, Центральный