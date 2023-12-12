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Фото и видеосъемка в Октябрьском районе Минска

Свадебный фотограф / Фотограф на свадьбу

Договорная

Свадебный фотограф / Фотограф на свадьбу

Минск, Октябрьский

Фотограф

120 р.

Фотограф

Минск, Октябрьский

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Семейная фотосессия / детский день рождения

100 р.

Семейная фотосессия / детский день рождения

Минск, Октябрьский

Видеомонтаж

80 р.

Видеомонтаж

Минск, Октябрьский

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Фотограф свадебный, съемка корпоратива

200 р.

Фотограф свадебный, съемка корпоратива

Минск, Октябрьский

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Новогодняя фотосессия в студии

70 р.

Новогодняя фотосессия в студии

Минск, Октябрьский

Индивидуальная съемка в студии фотограф

100 р.

Индивидуальная съемка в студии фотограф

Минск, Октябрьский

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Рекламная фотосъемка одежды на белом фоне

30 р.

Рекламная фотосъемка одежды на белом фоне

Минск, Октябрьский

Предметное фото. Фото на белом фоне

15 р.

Предметное фото. Фото на белом фоне

Минск, Октябрьский

Новогодняя фотосессия

190 р.

Новогодняя фотосессия

Минск, Октябрьский

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Фотосессия бесплатно

Договорная

Фотосессия бесплатно

Минск, Октябрьский

Новогодняя фотосессия

150 р.

Новогодняя фотосессия

Минск, Октябрьский

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Новогодняя съемка

120 р.

Новогодняя съемка

Минск, Октябрьский

Новогодняя фотосессия

100 р.

Новогодняя фотосессия

Минск, Октябрьский

Фотосессия

100 р.

Фотосессия

Минск, Октябрьский

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Реквизит для фотосессии

20 р.

Реквизит для фотосессии

Минск, Октябрьский

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Фотограф

25 р.

Фотограф

Минск, Октябрьский

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Фоны для фотосессии

20 р.

Фоны для фотосессии

Минск, Октябрьский

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Прищепки.

Договорная

Прищепки.

Минск, Октябрьский

Свадебный фотограф, фотограф на свадьбу

150 р.

Свадебный фотограф, фотограф на свадьбу

Минск, Октябрьский

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Фотограф фотосессия индивидуальная роспись крещени

Договорная

Фотограф фотосессия индивидуальная роспись крещени

Минск, Октябрьский

Фотосъемка

50 р.

Фотосъемка

Минск, Октябрьский

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Свадебный фотограф, фотосъемка Минск

120 р.

Свадебный фотограф, фотосъемка Минск

Минск, Октябрьский

Видеокассеты betacam(цены в описании),торг за все.

3 р.

Видеокассеты betacam(цены в описании),торг за все.

Минск, Октябрьский

Контент съёмка. Создание визуала.

100 р.

Контент съёмка. Создание визуала.

Минск, Октябрьский

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Контент фотограф

Договорная

Контент фотограф

Минск, Октябрьский

Фотосессия с собакой

Бесплатно

Фотосессия с собакой

Минск, Октябрьский

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Модельные тесты и снепы

100 р.

Модельные тесты и снепы

Минск, Октябрьский

Фотосессия новорожденных

Договорная

Фотосессия новорожденных

Минск, Октябрьский

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Фотограф на крещение / венчание

100 р.

Фотограф на крещение / венчание

Минск, Октябрьский

Фотосъёмка свадебная, семейная, lovestory, портрет

120 р.

Фотосъёмка свадебная, семейная, lovestory, портрет

Минск, Октябрьский

Свадебный фотограф, свадебная фотосессия

100 р.

Свадебный фотограф, свадебная фотосессия

Минск, Октябрьский

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Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

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