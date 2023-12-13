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Услуги для животных в Октябрьском районе Минска

Домашняя гостиница - передержка для животных

11 р.

Домашняя гостиница - передержка для животных

Минск, Октябрьский

Договорная

Ветеринар на дом

Минск, Октябрьский

Передержка домашних животных.Без клеток

Договорная

Передержка домашних животных.Без клеток

Минск, Октябрьский

Профессиональная помощь кинолога

35 р.

Профессиональная помощь кинолога

Минск, Октябрьский

Стрижка собак и котов с выездом на дом.

35 р.

Стрижка собак и котов с выездом на дом.

Минск, Октябрьский

Передержка животных

15 р.

Передержка животных

Минск, Октябрьский

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Стрижка для собак

Бесплатно

Стрижка для собак

Минск, Октябрьский

Выгуливать собаку

5 р.

Выгуливать собаку

Минск, Октябрьский

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Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Минск, Октябрьский

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300 р.

Выгул собаки крупной породы

Минск, Октябрьский

Стрижка котов. Минск

45 р.

Стрижка котов. Минск

Минск, Октябрьский

Присмотрю за кошкой

40 р.

Присмотрю за кошкой

Минск, Октябрьский

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Стрижка котов, выезд

40 р.

Стрижка котов, выезд

Минск, Октябрьский

Груминг, стрижка собак

40 р.

Груминг, стрижка собак

Минск, Октябрьский

Договорная

Присмотрю за вашим питомцем

Минск, Октябрьский

5 р.

Выгул собак ,Ковальская слобода

Минск, Октябрьский

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Ветеринарный врач

50 р.

Ветеринарный врач

Минск, Октябрьский

Выгуляю Вашу собачку. Утром или вечером

5 р.

Выгуляю Вашу собачку. Утром или вечером

Минск, Октябрьский

Стрижка собак и кошек, грумер малиновка Казинца, к

35 р.

Стрижка собак и кошек, грумер малиновка Казинца, к

Минск, Октябрьский

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Стрижка собак, грумер Казинца

40 р.

Стрижка собак, грумер Казинца

Минск, Октябрьский

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Стрижка собак Курасовщина

40 р.

Стрижка собак Курасовщина

Минск, Октябрьский

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Груминг цвергшнауцера

80 р.

Груминг цвергшнауцера

Минск, Октябрьский

Груминг в центре Минска

35 р.

Груминг в центре Минска

Минск, Октябрьский

Передержка рептилий

0.50 р.

Передержка рептилий

Минск, Октябрьский

Корм/консервы для собак

6 р.

Корм/консервы для собак

Минск, Октябрьский

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Стрижка собак и кошек

35 р.

Стрижка собак и кошек

Минск, Октябрьский

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25 р.

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