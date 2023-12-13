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Образовательные услуги в Октябрьском районе Минска

Репетитор английского

30 р.

Репетитор английского

Минск, Октябрьский

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Преподаватель по программированию для детей

30 р.

Преподаватель по программированию для детей

Минск, Октябрьский

Услуги репетитора по русскому языку и литературе

Договорная

Услуги репетитора по русскому языку и литературе

Минск, Октябрьский

Репетитор по английскому онлайн (для взрослых)

45 р.

Репетитор по английскому онлайн (для взрослых)

Минск, Октябрьский

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репетитор польского языка

30 р.

репетитор польского языка

Минск, Октябрьский

Репетитор по китайскому языку

Договорная

Репетитор по китайскому языку

Минск, Октябрьский

Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры

22 р.

Репетитор Математика.Физика ст.м.Институт Культуры

Минск, Октябрьский

Услуги учителя-дефектолога, логопеда

35 р.

Услуги учителя-дефектолога, логопеда

Минск, Октябрьский

51.99 р.

Курсовая работа

Минск, Октябрьский

Репетитор по английскому языку.

35 р.

Репетитор по английскому языку.

Минск, Октябрьский

Реферат, доклад, шпаргалки

10 р.

Реферат, доклад, шпаргалки

Минск, Октябрьский

Логопед

30 р.

Логопед

Минск, Октябрьский

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Курсовая, диплом, отчет по практике

75 р.

Курсовая, диплом, отчет по практике

Минск, Октябрьский

Репетитор по химии

25 р.

Репетитор по химии

Минск, Октябрьский

Tefl/Tesol преподаватель английского

27 р.

Tefl/Tesol преподаватель английского

Минск, Октябрьский

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Репетитор по математике

Договорная

Репетитор по математике

Минск, Октябрьский

Репетитор английского языка

27 р.

Репетитор английского языка

Минск, Октябрьский

Репетитор Английского Языка

20 р.

Репетитор Английского Языка

Минск, Октябрьский

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Педагог по вокалу

40 р.

Педагог по вокалу

Минск, Октябрьский

ХИМИЯ

Договорная

ХИМИЯ

Минск, Октябрьский

Репетитор по математике

20 р.

Репетитор по математике

Минск, Октябрьский

Репетитор английского языка для школьников (Минск

30 р.

Репетитор английского языка для школьников (Минск

Минск, Октябрьский

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Французский и английский язык для детей и взрослых

30 р.

Французский и английский язык для детей и взрослых

Минск, Октябрьский

Репетитор по английскому

30 р.

Репетитор по английскому

Минск, Октябрьский

Дипломные, курсовые, рефераты, диссертации,

40 р.

Дипломные, курсовые, рефераты, диссертации,

Минск, Октябрьский

Английский язык

25 р.

Английский язык

Минск, Октябрьский

Репетитор по математике/физике 5-9 класс

Договорная

Репетитор по математике/физике 5-9 класс

Минск, Октябрьский

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Репетитор математика

30 р.

Репетитор математика

Минск, Октябрьский

Репетитор по Английскому языку

30 р.

Репетитор по Английскому языку

Минск, Октябрьский

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Репетитор по немецкому языку

25 р.

Репетитор по немецкому языку

Минск, Октябрьский

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Репетитор по химии и математике

15 р.

Репетитор по химии и математике

Минск, Октябрьский

репетитор по русскому (начальная школа +5-9 классы

Договорная

репетитор по русскому (начальная школа +5-9 классы

Минск, Октябрьский

Репетитор по немецкому языкк

Договорная

Репетитор по немецкому языкк

Минск, Октябрьский

Помощь студенту, презентации,рефераты

Договорная

Помощь студенту, презентации,рефераты

Минск, Октябрьский

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Репетитор по английскому языку

20 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Октябрьский

Репетитор польского языка

25 р.

Репетитор польского языка

Минск, Октябрьский

Репетитор Математика/Физика/Программирование

Договорная

Репетитор Математика/Физика/Программирование

Минск, Октябрьский

Репетитор по математике

25 р.

Репетитор по математике

Минск, Октябрьский

Репетитор по математике Минск мир

25 р.

Репетитор по математике Минск мир

Минск, Октябрьский

Репетитор по физике, ст.м. Институт культуры

25 р.

Репетитор по физике, ст.м. Институт культуры

Минск, Октябрьский

Логопед. Минск-Мир

35 р.

Логопед. Минск-Мир

Минск, Октябрьский

Договорная

Репетитор по биологии

Минск, Октябрьский

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Набор учащихся для подготовки к ЦТ/ЦЭ по физике

30 р.

Набор учащихся для подготовки к ЦТ/ЦЭ по физике

Минск, Октябрьский

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