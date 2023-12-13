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Услуги в Центральном районе Минска

Грузоперевозки
vip

Договорная

Грузоперевозки

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
vip

50 р.

Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн

Минск, Центральный

Ремонт стиральных машин
vip

1 р.

Ремонт стиральных машин

Минск, Центральный

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр

20 р.

Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр

Минск, Центральный

Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату

35 р.

Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату

Минск, Центральный

Капитальный ремонт Амкодор

Договорная

Капитальный ремонт Амкодор

Минск, Центральный

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

4 000 р.

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

Минск, Центральный

Фитнес тренер/ тренировки

Договорная

Фитнес тренер/ тренировки

Минск, Центральный

Репетитор по английскому

35 р.

Репетитор по английскому

Минск, Центральный

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Договорная

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Минск, Центральный

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

150 р.

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

Минск, Центральный

С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.

55 р.

С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.

Минск, Центральный

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Центральный

Гитара уроки

30 р.

Гитара уроки

Минск, Центральный

Квартирные переезды г. Минск

27.50 р.

Квартирные переезды г. Минск

Минск, Центральный

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Центральный

Ремонт Телефонов iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei

Договорная

Ремонт Телефонов iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки по РБ

0.80 р.

Грузоперевозки по РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Грузовое такси Минск, грузчики

Договорная

Грузовое такси Минск, грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

20 р.

Привязка датчиков давления шин на GM машины

Минск, Центральный

Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)

Договорная

Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)

Минск, Центральный

Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф

Договорная

Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф

Минск, Центральный

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ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

150 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Минск, Центральный

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Натяжные потолки по честным ценам

Договорная

Натяжные потолки по честным ценам

Минск, Центральный

Рассрочка
Таргетированная реклама

Договорная

Таргетированная реклама

Минск, Центральный

Репетитор по английскому онлайн. Дети 2-4 классы

20 р.

Репетитор по английскому онлайн. Дети 2-4 классы

Минск, Центральный

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Набор текста, переписывание, перепечатка конспекто

Договорная

Набор текста, переписывание, перепечатка конспекто

Минск, Центральный

Монтаж перегородок

Договорная

Монтаж перегородок

Минск, Центральный

Электрик в Минске. Монтаж/Замена электропроводки

35 р.

Электрик в Минске. Монтаж/Замена электропроводки

Минск, Центральный

Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка

Договорная

Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка

Минск, Центральный

Рассрочка
СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ

200 р.

СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ

Минск, Центральный

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Минск, Центральный

Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Центральный

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Отделочные работы

10 р.

Отделочные работы

Минск, Центральный

Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

80 р.

Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

Минск, Центральный

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Минск, Центральный

Артур Пирожков на праздник

80 р.

Артур Пирожков на праздник

Минск, Центральный

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

80 р.

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

Минск, Центральный

Ремонт окон, оконных конструкций , дверей ПВХ

5 р.

Ремонт окон, оконных конструкций , дверей ПВХ

Минск, Центральный

Ремонт телевизоров. Телемастер. Выезд по Минску

15 р.

Ремонт телевизоров. Телемастер. Выезд по Минску

Минск, Центральный

Сборка Компьютера (пк) на заказ/ установка Windows

Договорная

Сборка Компьютера (пк) на заказ/ установка Windows

Минск, Центральный

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Минск, Центральный

Курсовые, дипломные, контрольные работы

30 р.

Курсовые, дипломные, контрольные работы

Минск, Центральный

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Эвакуатор

80 р.

Эвакуатор

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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