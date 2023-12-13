Услуги в Центральном районе Минска
Договорная
Грузоперевозки
Минск, Центральный
50 р.
Грузоперевозка ГАЗель бортовая 4.2х1.95 до 2 тонн
Минск, Центральный
1 р.
Ремонт стиральных машин
Минск, Центральный
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
20 р.
Дизайн визиток, баннеров, логотипов, брошюр
Минск, Центральный
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
Договорная
Фитнес тренер/ тренировки
Минск, Центральный
35 р.
Репетитор по английскому
Минск, Центральный
Договорная
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.
Минск, Центральный
150 р.
Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив
Минск, Центральный
55 р.
С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.
Минск, Центральный
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
30 р.
Гитара уроки
Минск, Центральный
27.50 р.
Квартирные переезды г. Минск
Минск, Центральный
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт Телефонов iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
Минск, Центральный
0.80 р.
Грузоперевозки по РБ
Минск, Центральный
Договорная
Грузовое такси Минск, грузчики
Минск, Центральный
20 р.
Привязка датчиков давления шин на GM машины
Минск, Центральный
Договорная
Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)
Минск, Центральный
Договорная
Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф
Минск, Центральный
150 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Минск, Центральный
Договорная
Натяжные потолки по честным ценам
Минск, Центральный
Договорная
Таргетированная реклама
Минск, Центральный
20 р.
Репетитор по английскому онлайн. Дети 2-4 классы
Минск, Центральный
Договорная
Набор текста, переписывание, перепечатка конспекто
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж перегородок
Минск, Центральный
35 р.
Электрик в Минске. Монтаж/Замена электропроводки
Минск, Центральный
Договорная
Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка
Минск, Центральный
200 р.
СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт компьютеров, ноутбуков
Минск, Центральный
30 р.
Репетитор по английскому языку
Минск, Центральный
10 р.
Отделочные работы
Минск, Центральный
80 р.
Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,
Минск, Центральный
Договорная
Мастер на час
Минск, Центральный
80 р.
Артур Пирожков на праздник
Минск, Центральный
80 р.
Чебурашка Минск на праздник. Аниматор
Минск, Центральный
5 р.
Ремонт окон, оконных конструкций , дверей ПВХ
Минск, Центральный
15 р.
Ремонт телевизоров. Телемастер. Выезд по Минску
Минск, Центральный
Договорная
Сборка Компьютера (пк) на заказ/ установка Windows
Минск, Центральный
5 р.
Поклейка обоев
Минск, Центральный
30 р.
Курсовые, дипломные, контрольные работы
Минск, Центральный
80 р.
Эвакуатор
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель