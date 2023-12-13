logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Ремонт мебели
Мягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Цена
Продавец
Услуги

Ремонт мебели в Центральном районе Минска

сборка мебели (дом, офис)

Договорная

сборка мебели (дом, офис)

Минск, Центральный

Ремонт мебели

5 р.

Ремонт мебели

Минск, Центральный

Перетяжка и обивка ремонт мягкой мебели

10 р.

Перетяжка и обивка ремонт мягкой мебели

Минск, Центральный

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ремонт и сборка мебели

Договорная

ремонт и сборка мебели

Минск, Центральный

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

100 р.

Перетяжка и Ремонт Мягкой Мебели

Минск, Центральный

Изготовление мебели

Договорная

Изготовление мебели

Минск, Центральный

ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНА

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНА

Минск, Центральный

Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки

Договорная

Сборка мебели, ремонт, сборка мебели из вагонки

Минск, Центральный

СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Договорная

СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

Минск, Центральный

badge-icon
Лучшая перетяжка стульев и кресел

39.90 р.

Лучшая перетяжка стульев и кресел

Минск, Центральный

Ремонт мягкой мебели в минске

1 р.

Ремонт мягкой мебели в минске

Минск, Центральный

ремонт офисных кресел и компьютерных стульев

15 р.

ремонт офисных кресел и компьютерных стульев

Минск, Центральный

Качественная перетяжка офисных кресел

89.90 р.

Качественная перетяжка офисных кресел

Минск, Центральный

ПЕРЕТЯЖКА СТУЛЬЕВ

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА СТУЛЬЕВ

Минск, Центральный

Договорная

Производство ищет изготовителя точеных ножек

Минск, Центральный

Перетяжка мягкой мебели. Доставка. Рассрочка.

Договорная

Перетяжка мягкой мебели. Доставка. Рассрочка.

Минск, Центральный

Рассрочка
Частный мастер починит кухни и шкафы

300 р.

Частный мастер починит кухни и шкафы

Минск, Центральный

Реставрация кухни в рассрочку

Договорная

Реставрация кухни в рассрочку

Минск, Центральный

Покраска фасадов НЕДОРОГО

Договорная

Покраска фасадов НЕДОРОГО

Минск, Центральный

Перетяжка углового дивана

Договорная

Перетяжка углового дивана

Минск, Центральный

Ремонт мягкой мебели

100 р.

Ремонт мягкой мебели

Минск, Центральный

badge-icon
Перетяжка мягкой мебели

150 р.

Перетяжка мягкой мебели

Минск, Центральный

Ремонт и перетяжка мебели I Диванов I Кроватей

50 р.

Ремонт и перетяжка мебели I Диванов I Кроватей

Минск, Центральный

мебель у Вас за 1 день

Договорная

мебель у Вас за 1 день

Минск, Центральный

Перетяжка мягкой мебели

Договорная

Перетяжка мягкой мебели

Минск, Центральный

badge-icon
Обивка и перетяжка ОФИСНОЙ мебели в Минске

Договорная

Обивка и перетяжка ОФИСНОЙ мебели в Минске

Минск, Центральный

Рассрочка
Замена кухонных столешниц

250 р.

Замена кухонных столешниц

Минск, Центральный

Ремонт дешевле новой кухни или нового шкафа

Договорная

Ремонт дешевле новой кухни или нового шкафа

Минск, Центральный

Ремонт кухонной мебели

Договорная

Ремонт кухонной мебели

Минск, Центральный

Перетяжка, ремонт и обслуживание офисной мебели

50 р.

Перетяжка, ремонт и обслуживание офисной мебели

Минск, Центральный

Договорная

Проектирование. Деталировка. 3d-модель

Минск, Центральный

ремонт и реставрация мебели

1 р.

ремонт и реставрация мебели

Минск, Центральный

Перетяжка, ремонт мягкой мебели

Договорная

Перетяжка, ремонт мягкой мебели

Минск, Центральный

Сборка и ремонт Кухонь, Шкафов и другой мебели.

Договорная

Сборка и ремонт Кухонь, Шкафов и другой мебели.

Минск, Центральный

ПОКРАСКА мебели , ремонт , реставрация

Договорная

ПОКРАСКА мебели , ремонт , реставрация

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Договорная

ЭКСПРЕСС - замена СТОЛЕШНИЦЫ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Договорная

ЭКСПРЕСС - Замена мебельных фасадов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кресла, стула

10 р.

Ремонт кресла, стула

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вся Беларусь.

Витебская, Сенно

Услуга с выездом в регионы
Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Договорная

Перетяжка, ремонт кресел и стульев

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги