logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Красота и здоровье
КосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Центральном районе Минска

Лазерная эпиляция со скидкой до 52%
vip

28 р.

Лазерная эпиляция со скидкой до 52%

Минск, Центральный

Массаж лица, Минск

15 р.

Массаж лица, Минск

Минск, Центральный

Наращивание волос

100 р.

Наращивание волос

Минск, Центральный

badge-icon
Фитнес тренер/ тренировки

Договорная

Фитнес тренер/ тренировки

Минск, Центральный

С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.

55 р.

С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.

Минск, Центральный

Клей для ресниц и украшений Duo Lash Adhesive

Онлайн-заказ

15 р.

Клей для ресниц и украшений Duo Lash Adhesive

Минск, Центральный

Гелевый корректор косточки большого пальца Hallux Valgus (пара)

Онлайн-заказ

12 р.
10.20 р.-15%

Гелевый корректор косточки большого пальца Hallux Valgus (пара)

Минск, Центральный

Окрашивание волос в Минске

220 р.

Окрашивание волос в Минске

Минск, Центральный

Наращивание ресниц опыт 9 лет акция

25 р.

Наращивание ресниц опыт 9 лет акция

Минск, Центральный

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Наращивание ресниц Минск

60 р.

Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Наращивание волос

100 р.

Наращивание волос

Минск, Центральный

badge-icon
Маникюр

45 р.

Маникюр

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon

Договорная

Прическа, стрижка, окраска

Минск, Центральный

badge-icon
Перманентный макияж АКЦИЯ

120 р.

Перманентный макияж АКЦИЯ

Минск, Центральный

Маникюр, педикюр

15 р.

Маникюр, педикюр

Минск, Центральный

badge-icon
Маникюр гель, гель-лак

30 р.

Маникюр гель, гель-лак

Минск, Центральный

badge-icon
Наращивание волос опыт 9 лет гарантия 4 месяца

65 р.

Наращивание волос опыт 9 лет гарантия 4 месяца

Минск, Центральный

Визажист/ Вечерние/Свадебные причёски/выезд

90 р.

Визажист/ Вечерние/Свадебные причёски/выезд

Минск, Центральный

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Маникюр,педикюр, наращивание

35 р.

Маникюр,педикюр, наращивание

Минск, Центральный

badge-icon
Магнитные накладные ресницы 3d с 2-мя магнитами

Онлайн-заказ

21 р.
18.48 р.-12%

Магнитные накладные ресницы 3d с 2-мя магнитами

Минск, Центральный

Набор инструментов для безопасного удаления прыщей и чистки пор ( 4 в 1 )

Онлайн-заказ

20 р.
16 р.-20%

Набор инструментов для безопасного удаления прыщей и чистки пор ( 4 в 1 )

Минск, Центральный

Бриджи для похудения HOT SHAPERS Хот Шейперс (размер S)

Онлайн-заказ

36 р.

Бриджи для похудения HOT SHAPERS Хот Шейперс (размер S)

Минск, Центральный

Набор для быстрой замены зуба Instant Smile Temporary Tooth Kit

Онлайн-заказ

26 р.

Набор для быстрой замены зуба Instant Smile Temporary Tooth Kit

Минск, Центральный

Модель на увеличение губ

250 р.

Модель на увеличение губ

Минск, Центральный

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Моментальный загар

40 р.

Моментальный загар

Минск, Центральный

badge-icon
Лазерная эпиляция со скидкой до 52%
vip

28 р.

Лазерная эпиляция со скидкой до 52%

Минск, Центральный

Услуги косметолога

50 р.

Услуги косметолога

Минск, Центральный

RF-лифтинг FORMA со скидкой до 50%

120 р.

RF-лифтинг FORMA со скидкой до 50%

Минск, Центральный

Эффективная и доступная процедура для каждого

150 р.

Эффективная и доступная процедура для каждого

Минск, Центральный

Коррекция носа с помощью филлеров

480 р.

Коррекция носа с помощью филлеров

Минск, Центральный

Контурная пластика носогубных складок

480 р.

Контурная пластика носогубных складок

Минск, Центральный

Женские массажные вакуумные банки для груди с насосом в комплекте

Онлайн-заказ

55 р.

Женские массажные вакуумные банки для груди с насосом в комплекте

Минск, Центральный

Скребок + рельефный ролик для массажа Гуаша нефритовый (Набор 2 в 1) Цвет зеленый

Онлайн-заказ

50 р.
40 р.-20%

Скребок + рельефный ролик для массажа Гуаша нефритовый (Набор 2 в 1) Цвет зеленый

Минск, Центральный

окрашивание бровей

25 р.

окрашивание бровей

Минск, Центральный

Маникюр

50 р.

Маникюр

Минск, Центральный

badge-icon
Персональное ведение / набор массы, похудение

Договорная

Персональное ведение / набор массы, похудение

Минск, Центральный

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Центральный

Договорная

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Центральный

Минск, Центральный

Прибор для измерения жировой ткани,измеритель жировых отложений Калипер

Онлайн-заказ

10 р.

Прибор для измерения жировой ткани,измеритель жировых отложений Калипер

Минск, Центральный

Ложка-петля для удаления угрей

Онлайн-заказ

9 р.
7.65 р.-15%

Ложка-петля для удаления угрей

Минск, Центральный

модели на снятие нарощенных волос и на наращивание

Бесплатно

модели на снятие нарощенных волос и на наращивание

Минск, Центральный

badge-icon

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги