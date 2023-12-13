Услуги в сфере красоты и здоровья в Центральном районе Минска
28 р.
Лазерная эпиляция со скидкой до 52%
Минск, Центральный
15 р.
Массаж лица, Минск
Минск, Центральный
100 р.
Наращивание волос
Минск, Центральный
Договорная
Фитнес тренер/ тренировки
Минск, Центральный
55 р.
С Выездом маникюр,НАРАЩИВАНИЕ,гель лак,педикюр.
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
15 р.
Клей для ресниц и украшений Duo Lash Adhesive
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Гелевый корректор косточки большого пальца Hallux Valgus (пара)
Минск, Центральный
220 р.
Окрашивание волос в Минске
Минск, Центральный
25 р.
Наращивание ресниц опыт 9 лет акция
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
60 р.
Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный
100 р.
Наращивание волос
Минск, Центральный
45 р.
Маникюр
Минск, Центральный
Договорная
Прическа, стрижка, окраска
Минск, Центральный
120 р.
Перманентный макияж АКЦИЯ
Минск, Центральный
15 р.
Маникюр, педикюр
Минск, Центральный
30 р.
Маникюр гель, гель-лак
Минск, Центральный
65 р.
Наращивание волос опыт 9 лет гарантия 4 месяца
Минск, Центральный
90 р.
Визажист/ Вечерние/Свадебные причёски/выезд
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
35 р.
Маникюр,педикюр, наращивание
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Магнитные накладные ресницы 3d с 2-мя магнитами
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Набор инструментов для безопасного удаления прыщей и чистки пор ( 4 в 1 )
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
36 р.
Бриджи для похудения HOT SHAPERS Хот Шейперс (размер S)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
26 р.
Набор для быстрой замены зуба Instant Smile Temporary Tooth Kit
Минск, Центральный
250 р.
Модель на увеличение губ
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
40 р.
Моментальный загар
Минск, Центральный
28 р.
Лазерная эпиляция со скидкой до 52%
Минск, Центральный
50 р.
Услуги косметолога
Минск, Центральный
120 р.
RF-лифтинг FORMA со скидкой до 50%
Минск, Центральный
150 р.
Эффективная и доступная процедура для каждого
Минск, Центральный
480 р.
Коррекция носа с помощью филлеров
Минск, Центральный
480 р.
Контурная пластика носогубных складок
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
55 р.
Женские массажные вакуумные банки для груди с насосом в комплекте
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Скребок + рельефный ролик для массажа Гуаша нефритовый (Набор 2 в 1) Цвет зеленый
Минск, Центральный
25 р.
окрашивание бровей
Минск, Центральный
50 р.
Маникюр
Минск, Центральный
Договорная
Персональное ведение / набор массы, похудение
Минск, Центральный
Договорная
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей. Центральный
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10 р.
Прибор для измерения жировой ткани,измеритель жировых отложений Калипер
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Ложка-петля для удаления угрей
Минск, Центральный
Бесплатно
модели на снятие нарощенных волос и на наращивание
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный