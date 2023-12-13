Няни и сиделки в Центральном районе Минска
10 р.
Няня / услуги няни / репетитор английского языка
Минск, Центральный
10 р.
Няня
Минск, Центральный
Договорная
Возьму на свою территорию пожилого
Минск, Центральный
10 р.
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Няня для вашего малыша
Минск, Центральный
12 р.
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Услуги сиделки
Минск, Центральный
10 р.
Няня
Минск, Центральный
Договорная
Услуги мастера на час,сборка и ремонт мебели
Минск, Центральный
10 р.
Няня на вечернее/ выходное время
Минск, Центральный
Бесплатно
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Обработка и лечение пролежней ,восстановление
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Помощник
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу сиделкой
Минск, Центральный
0.99 р.
Услуги няни
Минск, Центральный
Договорная
Услуги сиделки
Минск, Центральный
9 р.
Няня
Минск, Центральный
Договорная
Няня на своей территории
Минск, Центральный
Договорная
Услуги сиделки
Минск, Центральный
12 р.
Няня
Минск, Центральный
50 р.
Сиделка с проживанием Минск
Минск, Центральный
13 р.
Няня на час/день/сутки
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Центральный
5 р.
Няня
Минск, Центральный
Договорная
Вакансия сиделки
Минск, Центральный
Бесплатно
Ищем приходяшую сиделку в районе Богдановича-б. Ше
Минск, Центральный
Договорная
Помощник по хозяйству/компаньон
Минск, Центральный
Договорная
Сиделка
Минск, Центральный
30 р.
Преподаватель начальных классов
Минск, Центральный
Бесплатно
Сиделка
Минск, Центральный
Договорная
Помогаю пожилым и инвалидам.Опыт более 9 лет.
Минск, Центральный
Бесплатно
Няни
Минск, Центральный
8 р.
Няня ПН-ВС ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Минск, Центральный
20 р.
Няня детская от 5 лет, аниматор, забрать с садика
Минск, Центральный
Договорная
педагог начальной и средней школы
Минск, Центральный