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Няни и сиделки
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Няни и сиделки в Центральном районе Минска

Няня / услуги няни / репетитор английского языка

10 р.

Няня / услуги няни / репетитор английского языка

Минск, Центральный

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10 р.

Няня

Минск, Центральный

Договорная

Возьму на свою территорию пожилого

Минск, Центральный

10 р.

Сиделка

Минск, Центральный

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Няня для вашего малыша

Договорная

Няня для вашего малыша

Минск, Центральный

12 р.

Сиделка

Минск, Центральный

Договорная

Услуги сиделки

Минск, Центральный

Няня

10 р.

Няня

Минск, Центральный

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Услуги мастера на час,сборка и ремонт мебели

Договорная

Услуги мастера на час,сборка и ремонт мебели

Минск, Центральный

Няня на вечернее/ выходное время

10 р.

Няня на вечернее/ выходное время

Минск, Центральный

Бесплатно

Сиделка

Минск, Центральный

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Договорная

Обработка и лечение пролежней ,восстановление

Минск, Центральный

Договорная

Сиделка

Минск, Центральный

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Договорная

Помощник

Минск, Центральный

Договорная

Ищу работу сиделкой

Минск, Центральный

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0.99 р.

Услуги няни

Минск, Центральный

Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Минск, Центральный

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Няня

9 р.

Няня

Минск, Центральный

Договорная

Няня на своей территории

Минск, Центральный

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Услуги сиделки

Договорная

Услуги сиделки

Минск, Центральный

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Няня

12 р.

Няня

Минск, Центральный

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50 р.

Сиделка с проживанием Минск

Минск, Центральный

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13 р.

Няня на час/день/сутки

Минск, Центральный

Договорная

Сиделка

Минск, Центральный

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Сиделка

Договорная

Сиделка

Минск, Центральный

5 р.

Няня

Минск, Центральный

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Договорная

Вакансия сиделки

Минск, Центральный

Бесплатно

Ищем приходяшую сиделку в районе Богдановича-б. Ше

Минск, Центральный

Договорная

Помощник по хозяйству/компаньон

Минск, Центральный

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Договорная

Сиделка

Минск, Центральный

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Преподаватель начальных классов

30 р.

Преподаватель начальных классов

Минск, Центральный

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Бесплатно

Сиделка

Минск, Центральный

Помогаю пожилым и инвалидам.Опыт более 9 лет.

Договорная

Помогаю пожилым и инвалидам.Опыт более 9 лет.

Минск, Центральный

Бесплатно

Няни

Минск, Центральный

Няня ПН-ВС ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

8 р.

Няня ПН-ВС ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Минск, Центральный

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Няня детская от 5 лет, аниматор, забрать с садика

20 р.

Няня детская от 5 лет, аниматор, забрать с садика

Минск, Центральный

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Договорная

педагог начальной и средней школы

Минск, Центральный

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