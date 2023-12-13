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Образовательные услуги в Центральном районе Минска

Курсовые, дипломные, контрольные работы

30 р.

Курсовые, дипломные, контрольные работы

Минск, Центральный

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Работы для студентов(Школа) (Курсовые Контрольные)

Договорная

Работы для студентов(Школа) (Курсовые Контрольные)

Минск, Центральный

Репетитор по английскому языку для взрослых онлайн

25 р.

Репетитор по английскому языку для взрослых онлайн

Минск, Центральный

Репетитор по математике и физике, подготовка к ЦЭ/

40 р.

Репетитор по математике и физике, подготовка к ЦЭ/

Минск, Центральный

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Курсовые, контрольные работы, расчеты студентам

22 р.

Курсовые, контрольные работы, расчеты студентам

Минск, Центральный

Итальянский английский

25 р.

Итальянский английский

Минск, Центральный

Репетитор по физике

25 р.

Репетитор по физике

Минск, Центральный

Хороший репетитор по английскому языку :)

25 р.

Хороший репетитор по английскому языку :)

Минск, Центральный

Репетитор по математике, физике, химии и языкам

18 р.

Репетитор по математике, физике, химии и языкам

Минск, Центральный

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Логопед, учитель-дефектолог, ул. Карла Маркса.

Договорная

Логопед, учитель-дефектолог, ул. Карла Маркса.

Минск, Центральный

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Репетитор по немецкому языку

30 р.

Репетитор по немецкому языку

Минск, Центральный

Репетитор по математике онлайн

Договорная

Репетитор по математике онлайн

Минск, Центральный

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МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ

25 р.

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ

Минск, Центральный

8 р.

СОЧИНЕНИЯ по русскому языку и литературе

Минск, Центральный

Договорная

Чертежи 10 класс

Минск, Центральный

Логопед online

20 р.

Логопед online

Минск, Центральный

Работы по программированию

55 р.

Работы по программированию

Минск, Центральный

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Репетитор по английскому

35 р.

Репетитор по английскому

Минск, Центральный

Гитара уроки

30 р.

Гитара уроки

Минск, Центральный

Репетитор по английскому

30 р.

Репетитор по английскому

Минск, Центральный

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Репетитор по английскому онлайн. Дети 2-4 классы

20 р.

Репетитор по английскому онлайн. Дети 2-4 классы

Минск, Центральный

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Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Центральный

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Электрогитара. Индивидуальные занятия

50 р.

Электрогитара. Индивидуальные занятия

Минск, Центральный

Репетитор по английскому языку онлайн

25 р.

Репетитор по английскому языку онлайн

Минск, Центральный

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Дипломные курсовые экономика, право

65 р.

Дипломные курсовые экономика, право

Минск, Центральный

Репетитор по химии

15 р.

Репетитор по химии

Минск, Центральный

Логопед Немига Веснянка Лебяжий Дефектолог

30 р.

Логопед Немига Веснянка Лебяжий Дефектолог

Минск, Центральный

Репетитор английского языка

20 р.

Репетитор английского языка

Минск, Центральный

Репетитор английского языка

15 р.

Репетитор английского языка

Минск, Центральный

репетитор польского языка

20 р.

репетитор польского языка

Минск, Центральный

Преподаватель Репетитор по программированию онлайн

33 р.

Преподаватель Репетитор по программированию онлайн

Минск, Центральный

Уроки/занятия по фортепиано, репетитор

40 р.

Уроки/занятия по фортепиано, репетитор

Минск, Центральный

Репетитор по немецкому языку

30 р.

Репетитор по немецкому языку

Минск, Центральный

Репетитор английского языка

Договорная

Репетитор английского языка

Минск, Центральный

Курсовые, дипломные, контрольные, проект

20 р.

Курсовые, дипломные, контрольные, проект

Минск, Центральный

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Репетитор английского языка онлайн

32 р.

Репетитор английского языка онлайн

Минск, Центральный

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Курсовые, рефераты, презентации, дипломы

15 р.

Курсовые, рефераты, презентации, дипломы

Минск, Центральный

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Курсовые, дипломные, рефераты

20 р.

Курсовые, дипломные, рефераты

Минск, Центральный

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Репетитор по немецкому языку

25 р.

Репетитор по немецкому языку

Минск, Центральный

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Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

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МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Познай себя и своего ребенка. Основы нейрофизиологии

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Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

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400 р.

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МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Онлайн-заказ

240 р.

МамЭксперт Онлайн-курс по подготовке к родам

Минск, Центральный

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МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

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240 р.

МамЭксперт Гипнороды. Союз ума и тела.

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Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

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