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Авто услуги в Центральном районе Минска

Капитальный ремонт Амкодор

Договорная

Капитальный ремонт Амкодор

Минск, Центральный

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

4 000 р.

Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор

Минск, Центральный

20 р.

Привязка датчиков давления шин на GM машины

Минск, Центральный

перегон авто из Китая

1 500 р.

перегон авто из Китая

Минск, Центральный

Покраска авто

Договорная

Покраска авто

Минск, Центральный

Эвакуация

Договорная

Эвакуация

Минск, Центральный

Автоподбор, Разовый осмотр, Диагностика авто перед

90 р.

Автоподбор, Разовый осмотр, Диагностика авто перед

Минск, Центральный

Кодирование, программирование BMW F,G, I-серий

30 р.

Кодирование, программирование BMW F,G, I-серий

Минск, Центральный

Кузовные работы,обработка

Договорная

Кузовные работы,обработка

Минск, Центральный

Эвакуатор дешево 24/7 по всей Беларуси

Договорная

Эвакуатор дешево 24/7 по всей Беларуси

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Полировка авто и нанесение защитных покрытий

Договорная

Полировка авто и нанесение защитных покрытий

Минск, Центральный

Рассрочка
АВТОЗАПЧАСТИ ИЗ ЕВРОПЫ под заказ доставка в Белару

1 р.

АВТОЗАПЧАСТИ ИЗ ЕВРОПЫ под заказ доставка в Белару

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
ПОЛИРОВКА ДЕТЕЙЛИНГ ХИМЧИСТКА АВТО ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД

Договорная

ПОЛИРОВКА ДЕТЕЙЛИНГ ХИМЧИСТКА АВТО ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД

Минск, Центральный

Шумоизоляция дверей автомобилей

Договорная

Шумоизоляция дверей автомобилей

Минск, Центральный

Сварочные работы, переварка авто

Договорная

Сварочные работы, переварка авто

Минск, Центральный

Индивидуальный подбор автомобиля из ЕВРОПЫ и по РБ

Договорная

Индивидуальный подбор автомобиля из ЕВРОПЫ и по РБ

Минск, Центральный

Эвакуация ( эвакуатор / автовоз ) Гарантия лучшей

60 р.

Эвакуация ( эвакуатор / автовоз ) Гарантия лучшей

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Химчистка салона авто

160 р.

Химчистка салона авто

Минск, Центральный

Эвакуатор по Минску и Беларуси Дешево 24/7

60 р.

Эвакуатор по Минску и Беларуси Дешево 24/7

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт,покраска,полировка авто,мото.

Бесплатно

Кузовной ремонт,покраска,полировка авто,мото.

Минск, Центральный

Эвакуатор дешево по Беларуси

60 р.

Эвакуатор дешево по Беларуси

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор дешево,по Минску и Беларуси

60 р.

Эвакуатор дешево,по Минску и Беларуси

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Компьютерная Диагностика автомобилей группы VAG

Договорная

Компьютерная Диагностика автомобилей группы VAG

Минск, Центральный

Удаление катализатора

10 р.

Удаление катализатора

Минск, Центральный

Ремонт приборных панелей(щиток) BMW E39 E38 X53

Договорная

Ремонт приборных панелей(щиток) BMW E39 E38 X53

Минск, Центральный

Выкуп авто. Выгодно

Договорная

Выкуп авто. Выгодно

Минск, Центральный

Настройка и ремонт сиби антенн и радиостанций

10 р.

Настройка и ремонт сиби антенн и радиостанций

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Аренда лафета прицепа, аренда-продажа, пригон-доставка

99 р.

Аренда лафета прицепа, аренда-продажа, пригон-доставка

Минск, Центральный

Оформление ДКП на авто КРУГЛОСУТОЧНО Минск

Договорная

Оформление ДКП на авто КРУГЛОСУТОЧНО Минск

Минск, Центральный

Договорная

Кузовные работы

Минск, Центральный

ПОКРЫТИЕ КУЗОВА КЕРАМИКОЙ СПЕЦ ЦЕНА НА ДЕКАБРЬ

650 р.

ПОКРЫТИЕ КУЗОВА КЕРАМИКОЙ СПЕЦ ЦЕНА НА ДЕКАБРЬ

Минск, Центральный

Малярные ,сварочные, кузовные работы и ремонт

10 р.

Малярные ,сварочные, кузовные работы и ремонт

Минск, Центральный

Антикор кузова на основе пуш.сала по горячему

10 р.

Антикор кузова на основе пуш.сала по горячему

Минск, Центральный

Эвакуатор Минск 1000км и более

Договорная

Эвакуатор Минск 1000км и более

Минск, Центральный

Компьютерная диагностика.Диагнстика неисправности.

25 р.

Компьютерная диагностика.Диагнстика неисправности.

Минск, Центральный

Эвакуатор Минск, Москва, Питер

Договорная

Эвакуатор Минск, Москва, Питер

Минск, Центральный

Переварка авто

Договорная

Переварка авто

Минск, Центральный

Газ на авто.

951.99 р.

Газ на авто.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Установка ГБО.

15 р.

Установка ГБО.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Выездной шиномонтаж. https://master-shin.by

18 р.

Выездной шиномонтаж. https://master-shin.by

Минск, Центральный

Перетяжка салона, руля Минск

Договорная

Перетяжка салона, руля Минск

Минск, Центральный

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Компьютерная диагностика авто

20 р.

Компьютерная диагностика авто

Минск, Центральный

Выкуп авто ДОРОГО

27 000 р.

Выкуп авто ДОРОГО

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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