Авто услуги в Центральном районе Минска
Договорная
Капитальный ремонт Амкодор
Минск, Центральный
4 000 р.
Ремонт КПП МТЗ, ГМП Амкодор
Минск, Центральный
20 р.
Привязка датчиков давления шин на GM машины
Минск, Центральный
1 500 р.
перегон авто из Китая
Минск, Центральный
Договорная
Покраска авто
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуация
Минск, Центральный
90 р.
Автоподбор, Разовый осмотр, Диагностика авто перед
Минск, Центральный
30 р.
Кодирование, программирование BMW F,G, I-серий
Минск, Центральный
Договорная
Кузовные работы,обработка
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуатор дешево 24/7 по всей Беларуси
Минск, Центральный
Договорная
Полировка авто и нанесение защитных покрытий
Минск, Центральный
1 р.
АВТОЗАПЧАСТИ ИЗ ЕВРОПЫ под заказ доставка в Белару
Минск, Центральный
Договорная
ПОЛИРОВКА ДЕТЕЙЛИНГ ХИМЧИСТКА АВТО ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД
Минск, Центральный
Договорная
Шумоизоляция дверей автомобилей
Минск, Центральный
Договорная
Сварочные работы, переварка авто
Минск, Центральный
Договорная
Индивидуальный подбор автомобиля из ЕВРОПЫ и по РБ
Минск, Центральный
60 р.
Эвакуация ( эвакуатор / автовоз ) Гарантия лучшей
Минск, Центральный
160 р.
Химчистка салона авто
Минск, Центральный
60 р.
Эвакуатор по Минску и Беларуси Дешево 24/7
Минск, Центральный
Бесплатно
Кузовной ремонт,покраска,полировка авто,мото.
Минск, Центральный
60 р.
Эвакуатор дешево по Беларуси
Минск, Центральный
60 р.
Эвакуатор дешево,по Минску и Беларуси
Минск, Центральный
Договорная
Компьютерная Диагностика автомобилей группы VAG
Минск, Центральный
10 р.
Удаление катализатора
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт приборных панелей(щиток) BMW E39 E38 X53
Минск, Центральный
Договорная
Выкуп авто. Выгодно
Минск, Центральный
10 р.
Настройка и ремонт сиби антенн и радиостанций
Минск, Центральный
99 р.
Аренда лафета прицепа, аренда-продажа, пригон-доставка
Минск, Центральный
Договорная
Оформление ДКП на авто КРУГЛОСУТОЧНО Минск
Минск, Центральный
Договорная
Кузовные работы
Минск, Центральный
650 р.
ПОКРЫТИЕ КУЗОВА КЕРАМИКОЙ СПЕЦ ЦЕНА НА ДЕКАБРЬ
Минск, Центральный
10 р.
Малярные ,сварочные, кузовные работы и ремонт
Минск, Центральный
10 р.
Антикор кузова на основе пуш.сала по горячему
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуатор Минск 1000км и более
Минск, Центральный
25 р.
Компьютерная диагностика.Диагнстика неисправности.
Минск, Центральный
Договорная
Эвакуатор Минск, Москва, Питер
Минск, Центральный
Договорная
Переварка авто
Минск, Центральный
951.99 р.
Газ на авто.
Минск, Центральный
15 р.
Установка ГБО.
Минск, Центральный
18 р.
Выездной шиномонтаж. https://master-shin.by
Минск, Центральный
Договорная
Перетяжка салона, руля Минск
Минск, Центральный
20 р.
Компьютерная диагностика авто
Минск, Центральный
27 000 р.
Выкуп авто ДОРОГО
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский