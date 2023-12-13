Бытовые услуги, ремонт в Центральном районе Минска
7 р.
Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников
Минск, Центральный
Бесплатно
уборка домов,квартир
Минск, Центральный
Договорная
Сборка мебели
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартир, Клининг недорого
Минск, Центральный
Договорная
КЛИНИНГ УБОРКА МИНСК
Минск, Центральный
Договорная
Уборка
Минск, Центральный
Договорная
Уборка и вывоз снега
Минск, Центральный
30 р.
Сборка/разборка мебели
Минск, Центральный
Договорная
Монтажник, сборщик мебели, монтаж, сборка мебели
Минск, Центральный
Договорная
Муж Мастер
Минск, Центральный
60 р.
Сборка-разборка мебели, любим и ждем вас
Минск, Центральный
Договорная
Профессиональная уборка по выгодной цене
Минск, Центральный
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
250 р.
Реставрация ванна Минск
Минск, Центральный
100 р.
Убока снега с вывозом.
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартир
Минск, Центральный
Договорная
Уборка после ремонта Клининг Минск
Минск, Центральный
80 р.
Уборка снега
Минск, Центральный
Договорная
Стирка (химчистка) ковров, подушек Минск
Минск, Центральный
Договорная
Уборка после ЧП
Минск, Центральный
10 р.
Озонирование воздуха (квартир.подвалов.авто)
Минск, Центральный
Договорная
Уборка снега
Минск, Центральный
100 р.
Уборка
Минск, Центральный
Договорная
Клининг, Уборка жилых помещений
Минск, Центральный
10 р.
Чистка мебели от 10 руб
Минск, Центральный
Договорная
Клининг. Генеральная уборка. Химчистка
Минск, Центральный
Договорная
Бытовые услуги
Минск, Центральный
10 р.
Химчистка мягкой мебели
Минск, Центральный
Договорная
Ручная чистка снега
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартиры
Минск, Центральный
33 р.
Золочение, серебрение, никелирование, хромирование
Минск, Центральный
10 р.
Мойка окон, генеральная уборка домов квартир
Минск, Центральный
Договорная
Сборка мебели
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартир, коттеджей, офисов
Минск, Центральный
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартиры
Минск, Центральный
15 р.
Ремонт детских колясок автокресел в Минске
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартир домов офисов
Минск, Центральный
Договорная
Клининг. После ремонта. Генеральная уборка. Мытье окон
Минск, Центральный
Договорная
Уборка квартир, домов,
Минск, Центральный
Договорная
Мастер на час
Минск, Центральный
Договорная
Сборка мебели
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
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Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
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Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
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Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
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Сборка мебели. Мастер на час
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