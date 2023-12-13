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Бытовые услуги, ремонт в Центральном районе Минска

Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий

7 р.

Химчистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий

Минск, Центральный

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Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников

Договорная

Уборка квартир,мойка окон.Недорого.Без посредников

Минск, Центральный

Бесплатно

уборка домов,квартир

Минск, Центральный

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Центральный

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Уборка квартир, Клининг недорого

Договорная

Уборка квартир, Клининг недорого

Минск, Центральный

КЛИНИНГ УБОРКА МИНСК

Договорная

КЛИНИНГ УБОРКА МИНСК

Минск, Центральный

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Уборка

Договорная

Уборка

Минск, Центральный

Уборка и вывоз снега

Договорная

Уборка и вывоз снега

Минск, Центральный

Сборка/разборка мебели

30 р.

Сборка/разборка мебели

Минск, Центральный

Монтажник, сборщик мебели, монтаж, сборка мебели

Договорная

Монтажник, сборщик мебели, монтаж, сборка мебели

Минск, Центральный

Муж Мастер

Договорная

Муж Мастер

Минск, Центральный

Сборка-разборка мебели, любим и ждем вас

60 р.

Сборка-разборка мебели, любим и ждем вас

Минск, Центральный

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Профессиональная уборка по выгодной цене

Договорная

Профессиональная уборка по выгодной цене

Минск, Центральный

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Реставрация ванна Минск

250 р.

Реставрация ванна Минск

Минск, Центральный

Убока снега с вывозом.

100 р.

Убока снега с вывозом.

Минск, Центральный

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Минск, Центральный

Уборка после ремонта Клининг Минск

Договорная

Уборка после ремонта Клининг Минск

Минск, Центральный

Уборка снега

80 р.

Уборка снега

Минск, Центральный

Стирка (химчистка) ковров, подушек Минск

Договорная

Стирка (химчистка) ковров, подушек Минск

Минск, Центральный

Уборка после ЧП

Договорная

Уборка после ЧП

Минск, Центральный

Озонирование воздуха (квартир.подвалов.авто)

10 р.

Озонирование воздуха (квартир.подвалов.авто)

Минск, Центральный

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Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минск, Центральный

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100 р.

Уборка

Минск, Центральный

Клининг, Уборка жилых помещений

Договорная

Клининг, Уборка жилых помещений

Минск, Центральный

Чистка мебели от 10 руб

10 р.

Чистка мебели от 10 руб

Минск, Центральный

Клининг. Генеральная уборка. Химчистка

Договорная

Клининг. Генеральная уборка. Химчистка

Минск, Центральный

Бытовые услуги

Договорная

Бытовые услуги

Минск, Центральный

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Химчистка мягкой мебели

10 р.

Химчистка мягкой мебели

Минск, Центральный

Ручная чистка снега

Договорная

Ручная чистка снега

Минск, Центральный

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Уборка квартиры

Договорная

Уборка квартиры

Минск, Центральный

Золочение, серебрение, никелирование, хромирование

33 р.

Золочение, серебрение, никелирование, хромирование

Минск, Центральный

Мойка окон, генеральная уборка домов квартир

10 р.

Мойка окон, генеральная уборка домов квартир

Минск, Центральный

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Центральный

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Уборка квартир, коттеджей, офисов

Договорная

Уборка квартир, коттеджей, офисов

Минск, Центральный

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Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Центральный

Уборка квартиры

Договорная

Уборка квартиры

Минск, Центральный

Ремонт детских колясок автокресел в Минске

15 р.

Ремонт детских колясок автокресел в Минске

Минск, Центральный

Уборка квартир домов офисов

Договорная

Уборка квартир домов офисов

Минск, Центральный

Клининг. После ремонта. Генеральная уборка. Мытье окон

Договорная

Клининг. После ремонта. Генеральная уборка. Мытье окон

Минск, Центральный

Договорная

Уборка квартир, домов,

Минск, Центральный

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Минск, Центральный

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Центральный

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Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Договорная

Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Мастер на час, электрик, сантехник

Договорная

Мастер на час, электрик, сантехник

Могилев

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Сборка мебели. Мастер на час

Договорная

Сборка мебели. Мастер на час

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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