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Фото и видеосъемка
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Фото и видеосъемка в Центральном районе Минска

Обработка фото

5 р.

Обработка фото

Минск, Центральный

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Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф

Договорная

Новогодняя фотосессия Минск все области, фотограф

Минск, Центральный

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Уличная экспресс фотосессия

55 р.

Уличная экспресс фотосессия

Минск, Центральный

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Фотограф

20 р.

Фотограф

Минск, Центральный

Контент-фотограф Гродно, Минск, Лида

150 р.

Контент-фотограф Гродно, Минск, Лида

Минск, Центральный

Фото, видеосьемка

Договорная

Фото, видеосьемка

Минск, Центральный

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Видеооператор - Фотограф (фотосъёмка, видеограф)

Договорная

Видеооператор - Фотограф (фотосъёмка, видеограф)

Минск, Центральный

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотограф. Фотосессия

Договорная

Фотограф. Фотосессия

Минск, Центральный

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Предметная фотосъемка. Фото для маркетплейсов

9 р.

Предметная фотосъемка. Фото для маркетплейсов

Минск, Центральный

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Подарочный сертификат на фотосессию

130 р.

Подарочный сертификат на фотосессию

Минск, Центральный

Интерьерный фотограф

60 р.

Интерьерный фотограф

Минск, Центральный

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Новогодняя фотосессия / семейная фотосессия

100 р.

Новогодняя фотосессия / семейная фотосессия

Минск, Центральный

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Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Проф.фотограф/семейная/новогодняя/инд. фотосъёмка

Договорная

Проф.фотограф/семейная/новогодняя/инд. фотосъёмка

Минск, Центральный

Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотограф Минск/новогодняя фотосессия

60 р.

Фотограф Минск/новогодняя фотосессия

Минск, Центральный

Свадебный фотограф

70 р.

Свадебный фотограф

Минск, Центральный

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Договорная

Требуется фотограф

Минск, Центральный

Интерьерная фотография, фотосъемка интерьеров

Договорная

Интерьерная фотография, фотосъемка интерьеров

Минск, Центральный

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Фотосессия новогодняя

Договорная

Фотосессия новогодняя

Минск, Центральный

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Договорная

Монтирую видео

Минск, Центральный

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Создам картинку/превью для видео

Договорная

Создам картинку/превью для видео

Минск, Центральный

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Студийная фотосессия

60 р.

Студийная фотосессия

Минск, Центральный

МОНТАЖ ВИДЕО-РОЛИКА (тик-ток, инстаграм, ютуб)

70 р.

МОНТАЖ ВИДЕО-РОЛИКА (тик-ток, инстаграм, ютуб)

Минск, Центральный

Новогодняя фотосессия, фотограф

150 р.

Новогодняя фотосессия, фотограф

Минск, Центральный

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Фудсъёмка. Съемка еды.

170 р.

Фудсъёмка. Съемка еды.

Минск, Центральный

Сертификат на фотосессию в подарок

Договорная

Сертификат на фотосессию в подарок

Минск, Центральный

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Фудфотограф. Фудфото для меню. Контент для соц.сет

9 р.

Фудфотограф. Фудфото для меню. Контент для соц.сет

Минск, Центральный

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Бесплатно

Монтаж фото/видео

Минск, Центральный

Фотосессия

Договорная

Фотосессия

Минск, Центральный

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Видеограф. Утренники, свадьбы, венчания, соцсети

Договорная

Видеограф. Утренники, свадьбы, венчания, соцсети

Минск, Центральный

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видеосъемка, видеооператор, видеограф

Договорная

видеосъемка, видеооператор, видеограф

Минск, Центральный

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Фотограф Минск

40 р.

Фотограф Минск

Минск, Центральный

Свадебный фотограф/Love story/семейная фотосъемка

60 р.

Свадебный фотограф/Love story/семейная фотосъемка

Минск, Центральный

Фотограф Минск

30 р.

Фотограф Минск

Минск, Центральный

Ретушь фото для гравировки на памятник

Договорная

Ретушь фото для гравировки на памятник

Минск, Центральный

Фоторедактор/фотограф

Договорная

Фоторедактор/фотограф

Минск, Центральный

Индивидуальная фотосессия

90 р.

Индивидуальная фотосессия

Минск, Центральный

Печать фото

0.45 р.

Печать фото

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

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