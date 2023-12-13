Услуги для торжеств в Центральном районе Минска
150 р.
Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив
Минск, Центральный
150 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
Минск, Центральный
80 р.
Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,
Минск, Центральный
80 р.
Артур Пирожков на праздник
Минск, Центральный
80 р.
Чебурашка Минск на праздник. Аниматор
Минск, Центральный
10 р.
Аквагрим на праздник
Минск, Центральный
1 р.
Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков
Минск, Центральный
35 р.
Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ
Минск, Центральный
Договорная
ВЕДУЩИЙ НА ВАШ ПРАЗДНИК
Минск, Центральный
100 р.
Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь
Минск, Центральный
Договорная
DJ на ваше мероприятие корпоратив свет звук
Минск, Центральный
200 р.
Свадебный декор
Минск, Центральный
Договорная
Поздравление Ростовой Куклой Минская область
Минск, Центральный
Договорная
Ведущая на праздник
Минск, Центральный
60 р.
Дед мороз и снегурочка. Поздравление.
Минск, Центральный
Договорная
Поздравление Мишек, Зайки Минская область
Минск, Центральный
500 р.
Потрясающий Dj (диджей)+караоке +ведущий праздника
Минск, Центральный
Договорная
Дед Мороз и снегурочка
Минск, Центральный
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Центральный
130 р.
Мишка аниматор
Минск, Центральный
600 р.
Ведущий, DJ, тамада, баян, отличное качество
Минск, Центральный
80 р.
Большой белый мишка, аэро медведь поздравление
Минск, Центральный
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка на дом, во двор, на корпора
Минск, Центральный
Договорная
Надувание шаров гелием для ваших особенных дней)
Минск, Центральный
1 р.
Дед Мороз на Новом году
Минск, Центральный
80 р.
Зайка ЛЯЛЯ на праздник. Аниматор. Подарок.
Минск, Центральный
1 р.
Панда на праздник, день рождения, свадьба, корпара
Минск, Центральный
1 р.
Повар,шеф повар. Банкет. Фуршет. Корпоратив .
Минск, Центральный
80 р.
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА НА НГ 2024
Минск, Центральный
1 р.
УСЛУГИ ПОВАРА Шашлычник на выезд в Минске
Минск, Центральный
6 р.
Ведущий на корпоратив, день рождения, презентации
Минск, Центральный
85 р.
Аквагрим
Минск, Центральный
300 р.
Ведущая/Ведущий/ Тамада+Dj+Скрипка+Вокал+Шоу
Минск, Центральный
600 р.
Ведущий/Тамада
Минск, Центральный
70 р.
Мастер класс по изготовлению ёлки из нобилиса
Минск, Центральный
Договорная
Живая Арфа, Музыкальные сказки
Минск, Центральный
Договорная
Мишка на праздник. День рождения. Свадьба. Корпара
Минск, Центральный
1 р.
Голосовое поздравление на праздник
Минск, Центральный
80 р.
Дед Мороз, Снегурочка, Гринч, Эльфы
Минск, Центральный
55 р.
Аниматоры Минск, Дед Мороз, Минская область, детск
Минск, Центральный
Договорная
Ведущий, тамада
Минск, Центральный
100 р.
Дед Мороз и Снегурочка на праздник
Минск, Центральный
Договорная
Услуги повара и официанта
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский