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Услуги для торжеств в Центральном районе Минска

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

150 р.

Ведущая (тамада) на свадьбу, юбилей, корпоратив

Минск, Центральный

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

150 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

Минск, Центральный

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Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

80 р.

Большой Мишка на Праздник, поздравление медведем,

Минск, Центральный

Артур Пирожков на праздник

80 р.

Артур Пирожков на праздник

Минск, Центральный

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

80 р.

Чебурашка Минск на праздник. Аниматор

Минск, Центральный

Аквагрим на праздник

10 р.

Аквагрим на праздник

Минск, Центральный

Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

1 р.

Аниматоры Ростовые куклы звезды Артур Пирожков

Минск, Центральный

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Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ

35 р.

Дед Мороз и Снегурочка на ДОМ

Минск, Центральный

ВЕДУЩИЙ НА ВАШ ПРАЗДНИК

Договорная

ВЕДУЩИЙ НА ВАШ ПРАЗДНИК

Минск, Центральный

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Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь

100 р.

Большой медведь белый Мишка аниматор аэромедведь

Минск, Центральный

Договорная

DJ на ваше мероприятие корпоратив свет звук

Минск, Центральный

Свадебный декор

200 р.

Свадебный декор

Минск, Центральный

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Поздравление Ростовой Куклой Минская область

Договорная

Поздравление Ростовой Куклой Минская область

Минск, Центральный

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Ведущая на праздник

Договорная

Ведущая на праздник

Минск, Центральный

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Дед мороз и снегурочка. Поздравление.

60 р.

Дед мороз и снегурочка. Поздравление.

Минск, Центральный

Поздравление Мишек, Зайки Минская область

Договорная

Поздравление Мишек, Зайки Минская область

Минск, Центральный

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Потрясающий Dj (диджей)+караоке +ведущий праздника

500 р.

Потрясающий Dj (диджей)+караоке +ведущий праздника

Минск, Центральный

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Дед Мороз и снегурочка

Договорная

Дед Мороз и снегурочка

Минск, Центральный

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Центральный

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Мишка аниматор

130 р.

Мишка аниматор

Минск, Центральный

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Ведущий, DJ, тамада, баян, отличное качество

600 р.

Ведущий, DJ, тамада, баян, отличное качество

Минск, Центральный

Большой белый мишка, аэро медведь поздравление

80 р.

Большой белый мишка, аэро медведь поздравление

Минск, Центральный

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Дед Мороз и Снегурочка на дом, во двор, на корпора

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка на дом, во двор, на корпора

Минск, Центральный

Надувание шаров гелием для ваших особенных дней)

Договорная

Надувание шаров гелием для ваших особенных дней)

Минск, Центральный

Дед Мороз на Новом году

1 р.

Дед Мороз на Новом году

Минск, Центральный

Зайка ЛЯЛЯ на праздник. Аниматор. Подарок.

80 р.

Зайка ЛЯЛЯ на праздник. Аниматор. Подарок.

Минск, Центральный

Панда на праздник, день рождения, свадьба, корпара

1 р.

Панда на праздник, день рождения, свадьба, корпара

Минск, Центральный

Повар,шеф повар. Банкет. Фуршет. Корпоратив .

1 р.

Повар,шеф повар. Банкет. Фуршет. Корпоратив .

Минск, Центральный

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ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА НА НГ 2024

80 р.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА НА НГ 2024

Минск, Центральный

УСЛУГИ ПОВАРА Шашлычник на выезд в Минске

1 р.

УСЛУГИ ПОВАРА Шашлычник на выезд в Минске

Минск, Центральный

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6 р.

Ведущий на корпоратив, день рождения, презентации

Минск, Центральный

Аквагрим

85 р.

Аквагрим

Минск, Центральный

Ведущая/Ведущий/ Тамада+Dj+Скрипка+Вокал+Шоу

300 р.

Ведущая/Ведущий/ Тамада+Dj+Скрипка+Вокал+Шоу

Минск, Центральный

Ведущий/Тамада

600 р.

Ведущий/Тамада

Минск, Центральный

Мастер класс по изготовлению ёлки из нобилиса

70 р.

Мастер класс по изготовлению ёлки из нобилиса

Минск, Центральный

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Живая Арфа, Музыкальные сказки

Договорная

Живая Арфа, Музыкальные сказки

Минск, Центральный

Мишка на праздник. День рождения. Свадьба. Корпара

Договорная

Мишка на праздник. День рождения. Свадьба. Корпара

Минск, Центральный

Голосовое поздравление на праздник

1 р.

Голосовое поздравление на праздник

Минск, Центральный

Дед Мороз, Снегурочка, Гринч, Эльфы

80 р.

Дед Мороз, Снегурочка, Гринч, Эльфы

Минск, Центральный

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Аниматоры Минск, Дед Мороз, Минская область, детск

55 р.

Аниматоры Минск, Дед Мороз, Минская область, детск

Минск, Центральный

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Ведущий, тамада

Договорная

Ведущий, тамада

Минск, Центральный

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Дед Мороз и Снегурочка на праздник

100 р.

Дед Мороз и Снегурочка на праздник

Минск, Центральный

Услуги повара и официанта

Договорная

Услуги повара и официанта

Минск, Центральный

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

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