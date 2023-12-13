Услуги для животных в Центральном районе Минска
35 р.
Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату
Минск, Центральный
Договорная
Передержка кошек/котов.Лучшие условия проживания
Минск, Центральный
35 р.
Стрижка собак
Минск, Центральный
5 р.
Передержка для животных, гостиница.
Минск, Центральный
Договорная
Передержка 24/7.Домашнее содержание без клеток.
Минск, Центральный
20 р.
Модели на стрижку, гигиену, экспресс линьку
Минск, Центральный
70 р.
Зоопсихолог
Минск, Центральный
40 р.
Сертифицированный кинолог.
Минск, Центральный
45 р.
Кинолог Минск
Минск, Центральный
35 р.
Стрижка кошек(любых).
Минск, Центральный
10 р.
Домашняя передержка собак в Марьина Горке
Минск, Центральный
Договорная
Передержка для кошки
Минск, Центральный
20 р.
Передержка собак и котов
Минск, Центральный
Договорная
Стрижка кошечек, выезд на дом
Минск, Центральный
Бесплатно
Ошейник из парокорда на заказ
Минск, Центральный
45 р.
Кинолог Минск
Минск, Центральный
10 р.
Передержка для котов и мелких животных
Минск, Центральный
15 р.
Передержка домашних животных
Минск, Центральный
3 р.
передержка грызунов или птиц
Минск, Центральный
Договорная
Груминг Стрижка собак
Минск, Центральный
35 р.
Профессиональный хендлер
Минск, Центральный
30 р.
Гостиница для животных. Платная передержка собак
Минск, Центральный
30 р.
Реабилитационный массаж для животных.
Минск, Центральный
Договорная
Ультразвуковая чистка зубов без наркоза
Минск, Центральный
25 р.
Портрет питомца на заказ Портрет маслом
Минск, Центральный
40 р.
Стрижка собак Минск.Пудель,йорк,шпиц,ши-тцу,мальте
Минск, Центральный
10 р.
Выгуляю Вашу собачку.р-н Лебяжий.
Минск, Центральный
30 р.
Груминг, р-н Лебяжий.Минск.Стрижка шпица.
Минск, Центральный