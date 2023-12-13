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Услуги для животных в Центральном районе Минска

Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату

35 р.

Стрижка собак, цена комплекса, выезд за доп. плату

Минск, Центральный

Передержка кошек/котов.Лучшие условия проживания

Договорная

Передержка кошек/котов.Лучшие условия проживания

Минск, Центральный

Стрижка собак

35 р.

Стрижка собак

Минск, Центральный

Передержка для животных, гостиница.

5 р.

Передержка для животных, гостиница.

Минск, Центральный

Передержка 24/7.Домашнее содержание без клеток.

Договорная

Передержка 24/7.Домашнее содержание без клеток.

Минск, Центральный

Модели на стрижку, гигиену, экспресс линьку

20 р.

Модели на стрижку, гигиену, экспресс линьку

Минск, Центральный

Зоопсихолог

70 р.

Зоопсихолог

Минск, Центральный

Сертифицированный кинолог.

40 р.

Сертифицированный кинолог.

Минск, Центральный

Кинолог Минск

45 р.

Кинолог Минск

Минск, Центральный

Стрижка кошек(любых).

35 р.

Стрижка кошек(любых).

Минск, Центральный

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Домашняя передержка собак в Марьина Горке

10 р.

Домашняя передержка собак в Марьина Горке

Минск, Центральный

Передержка для кошки

Договорная

Передержка для кошки

Минск, Центральный

Передержка собак и котов

20 р.

Передержка собак и котов

Минск, Центральный

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Стрижка кошечек, выезд на дом

Договорная

Стрижка кошечек, выезд на дом

Минск, Центральный

Ошейник из парокорда на заказ

Бесплатно

Ошейник из парокорда на заказ

Минск, Центральный

Кинолог Минск

45 р.

Кинолог Минск

Минск, Центральный

Передержка для котов и мелких животных

10 р.

Передержка для котов и мелких животных

Минск, Центральный

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Передержка домашних животных

15 р.

Передержка домашних животных

Минск, Центральный

передержка грызунов или птиц

3 р.

передержка грызунов или птиц

Минск, Центральный

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Груминг Стрижка собак

Договорная

Груминг Стрижка собак

Минск, Центральный

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Профессиональный хендлер

35 р.

Профессиональный хендлер

Минск, Центральный

Гостиница для животных. Платная передержка собак

30 р.

Гостиница для животных. Платная передержка собак

Минск, Центральный

Реабилитационный массаж для животных.

30 р.

Реабилитационный массаж для животных.

Минск, Центральный

Ультразвуковая чистка зубов без наркоза

Договорная

Ультразвуковая чистка зубов без наркоза

Минск, Центральный

Портрет питомца на заказ Портрет маслом

25 р.

Портрет питомца на заказ Портрет маслом

Минск, Центральный

Стрижка собак Минск.Пудель,йорк,шпиц,ши-тцу,мальте

40 р.

Стрижка собак Минск.Пудель,йорк,шпиц,ши-тцу,мальте

Минск, Центральный

Выгуляю Вашу собачку.р-н Лебяжий.

10 р.

Выгуляю Вашу собачку.р-н Лебяжий.

Минск, Центральный

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Груминг, р-н Лебяжий.Минск.Стрижка шпица.

30 р.

Груминг, р-н Лебяжий.Минск.Стрижка шпица.

Минск, Центральный

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