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Ремонтно-строительные работы в Центральном районе Минска

Электрический теплый пол
vip

Договорная

Электрический теплый пол

Минск, Центральный

Сварщик. Сварочные работы любой сложности
vip

Договорная

Сварщик. Сварочные работы любой сложности

Минск, Центральный

Каркасные дома

Договорная

Каркасные дома

Минск, Центральный

Строительство а-фрейм дом шалаш

75 000 р.

Строительство а-фрейм дом шалаш

Минск, Центральный

Эскизный проект дома. Архитектор.

250 р.

Эскизный проект дома. Архитектор.

Минск, Центральный

Архитектор, проекты домов

700 р.

Архитектор, проекты домов

Минск, Центральный

Проект бани, хозпостройки, гаража

200 р.

Проект бани, хозпостройки, гаража

Минск, Центральный

Проект дачи. Архитектор

250 р.

Проект дачи. Архитектор

Минск, Центральный

Сруб дома,бани и беседки

Договорная

Сруб дома,бани и беседки

Минск, Центральный

Обшивка балконов панелями ПВХ, МДФ

Договорная

Обшивка балконов панелями ПВХ, МДФ

Минск, Центральный

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

95 р.

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

Минск, Центральный

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Центральный

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)

Договорная

Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)

Минск, Центральный

Мастер на час

Договорная

Мастер на час

Минск, Центральный

Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект

1 300 р.

Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект

Минск, Центральный

Рассрочка
Обшивка балкона вагонкой без сучков

1 600 р.

Обшивка балкона вагонкой без сучков

Минск, Центральный

Монтаж подшивы кровельного свеса

Договорная

Монтаж подшивы кровельного свеса

Минск, Центральный

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Эксковатор мини , копание , траншей , заборов

Договорная

Эксковатор мини , копание , траншей , заборов

Минск, Центральный

Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

200 р.

Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Печник Ремонт печи Минская область

4 р.

Печник Ремонт печи Минская область

Минск, Центральный

Аренда фронтального погрузчика

Договорная

Аренда фронтального погрузчика

Минск, Центральный

планирование участка фронтальным погрузчиком

Договорная

планирование участка фронтальным погрузчиком

Минск, Центральный

Услуга миниэкскаватора 5т

85 р.

Услуга миниэкскаватора 5т

Минск, Центральный

Деревянная лестница, лестницы из дерева

2 500 р.

Деревянная лестница, лестницы из дерева

Минск, Центральный

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минск, Центральный

Фундаменты из бетона: монолитные и сборные. Строительство под ключ.

Договорная

Фундаменты из бетона: монолитные и сборные. Строительство под ключ.

Минск, Центральный

Электрический теплый пол
vip

Договорная

Электрический теплый пол

Минск, Центральный

Строительство отделка ремонт домов под ключ

Договорная

Строительство отделка ремонт домов под ключ

Минск, Центральный

Светодиодные панели 40Вт/Светильники/Освещение

Договорная

Светодиодные панели 40Вт/Светильники/Освещение

Минск, Центральный

Отделка бань и саун, под ключ

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Центральный

Подсыпка фундамента, земляные работы

Договорная

Подсыпка фундамента, земляные работы

Минск, Центральный

Лестницы из массива (дуб ясень бук ольха сосна)

2 500 р.

Лестницы из массива (дуб ясень бук ольха сосна)

Минск, Центральный

Отделка сайдингом

Договорная

Отделка сайдингом

Минск, Центральный

Бетонные работы и монолитное строительство под ключ

Договорная

Бетонные работы и монолитное строительство под ключ

Минск, Центральный

Договорная

Фундамент, бетонные работы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr

100 р.

Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня

100 р.

ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Договорная

Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс

Минск, Центральный

Сварочные работы, аргон, алюминий, железо

20 р.

Сварочные работы, аргон, алюминий, железо

Минск, Центральный

Каркасные дома под ключ

600 р.

Каркасные дома под ключ

Минск, Центральный

МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ, УСТАНОВКА КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ

Договорная

МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ, УСТАНОВКА КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ

Минск, Центральный

ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБОЙ, ГИЛЬЗОВКА

Договорная

ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБОЙ, ГИЛЬЗОВКА

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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