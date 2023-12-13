Ремонтно-строительные работы в Центральном районе Минска
Договорная
Электрический теплый пол
Минск, Центральный
Договорная
Сварщик. Сварочные работы любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
Каркасные дома
Минск, Центральный
75 000 р.
Строительство а-фрейм дом шалаш
Минск, Центральный
250 р.
Эскизный проект дома. Архитектор.
Минск, Центральный
700 р.
Архитектор, проекты домов
Минск, Центральный
200 р.
Проект бани, хозпостройки, гаража
Минск, Центральный
250 р.
Проект дачи. Архитектор
Минск, Центральный
Договорная
Сруб дома,бани и беседки
Минск, Центральный
Договорная
Обшивка балконов панелями ПВХ, МДФ
Минск, Центральный
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Стяжка пола под ключ (безналичный/наличный расчет)
Минск, Центральный
Договорная
Мастер на час
Минск, Центральный
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный
1 300 р.
Лестницы Монолитные Бетонные 3D Проект
Минск, Центральный
1 600 р.
Обшивка балкона вагонкой без сучков
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж подшивы кровельного свеса
Минск, Центральный
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
Договорная
Эксковатор мини , копание , траншей , заборов
Минск, Центральный
200 р.
Утепление отделка остекление балкона. Скидки 50%
Минск, Центральный
4 р.
Печник Ремонт печи Минская область
Минск, Центральный
Договорная
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Центральный
Договорная
планирование участка фронтальным погрузчиком
Минск, Центральный
85 р.
Услуга миниэкскаватора 5т
Минск, Центральный
2 500 р.
Деревянная лестница, лестницы из дерева
Минск, Центральный
Договорная
Кровельные работы
Минск, Центральный
Договорная
Фундаменты из бетона: монолитные и сборные. Строительство под ключ.
Минск, Центральный
Договорная
Электрический теплый пол
Минск, Центральный
Договорная
Строительство отделка ремонт домов под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Светодиодные панели 40Вт/Светильники/Освещение
Минск, Центральный
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Подсыпка фундамента, земляные работы
Минск, Центральный
2 500 р.
Лестницы из массива (дуб ясень бук ольха сосна)
Минск, Центральный
Договорная
Отделка сайдингом
Минск, Центральный
Договорная
Бетонные работы и монолитное строительство под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Фундамент, бетонные работы
Минск, Центральный
100 р.
Фундамент сваи под дом баню террасу пирс забор участок афрейм a-frame каркасный дом навес опора a-fr
Минск, Центральный
100 р.
ФУНДАМЕНТ СВАИ ДОМ ПИРС ЗАБОР БЕСЕДКА ПРОФИЛЬ ТЕРРАСА фундаментные МЕТАЛЛ навес баня
Минск, Центральный
Договорная
Сделаю Камин, грубку, печь или барбекю комплекс
Минск, Центральный
20 р.
Сварочные работы, аргон, алюминий, железо
Минск, Центральный
600 р.
Каркасные дома под ключ
Минск, Центральный
Договорная
МОНТАЖ ДЫМОХОДОВ, УСТАНОВКА КАМИНОВ И ПЕЧЕЙ
Минск, Центральный
Договорная
ГИЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБОЙ, ГИЛЬЗОВКА
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный