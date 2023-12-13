Ремонт квартир в Центральном районе Минска
Договорная
Электрика под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Отделка балкона и лоджии под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Натяжные потолки . Быстро , качественно , надёжно
Минск, Центральный
Договорная
Штукатурка стен
Минск, Центральный
10 р.
Электромонтажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Укладка паркета , кварцвенила и т.п.
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Натяжные потолки по честным ценам
Минск, Центральный
Договорная
Монтаж перегородок
Минск, Центральный
35 р.
Электрик в Минске. Монтаж/Замена электропроводки
Минск, Центральный
Договорная
Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка
Минск, Центральный
10 р.
Отделочные работы
Минск, Центральный
5 р.
Ремонт окон, оконных конструкций , дверей ПВХ
Минск, Центральный
5 р.
Поклейка обоев
Минск, Центральный
25 р.
Натяжные потолки по отличной цене
Минск, Центральный
Договорная
Натяжные потолки с рассрочкой
Минск, Центральный
Договорная
Плиточник-Укладка плитки.Качественно.Работаю сам.
Минск, Центральный
Договорная
ПАРЯЩИЕ ЛИНИИ . НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ . СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ
Минск, Центральный
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
Договорная
Штукатурные и малярные работы.80297069940.
Минск, Центральный
45 р.
Сантехник
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт окон и дверей из ПВХ
Минск, Центральный
Договорная
Отделка балкона и лоджии под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт квартир ''ПОД КЛЮЧ'' .
Минск, Центральный
100 р.
Демонтажные работы с Вывозом мусора
Минск, Центральный
Договорная
Декоративные штукатурки
Минск, Центральный
Договорная
Натяжные потолки.
Минск, Центральный
50 р.
Обвязка КОТЕЛЬНЫХ любой сложности
Минск, Центральный
Договорная
САНТЕХНИК Квартира Ванна Туалет Кухня СКИДКА -10%
Минск, Центральный
Договорная
Мастер Сантехник Ремонт Ванна Туалет Умывальник
Минск, Центральный
Договорная
САНТЕХНИК- новостройка под КЛЮЧ, ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР
Минск, Центральный
40 р.
МАСТЕР САНТЕХНИК ванна душ кабина краны ГАРАНТИЯ
Минск, Центральный
Договорная
Сантехник - мойка, унитаз, ванна АКЦИЯ СКИДКИ
Минск, Центральный
20 р.
Услуги сантехника.Все виды сантехнических работ
Минск, Центральный
Договорная
Отделка, обшивка сайдингом, монтаж под ключ Минск
Минск, Центральный
Договорная
Укладка ламината, линолеума.
Минск, Центральный
25 р.
Укладка керамической плитки
Минск, Центральный
15 р.
Ремонт окон
Минск, Центральный
Договорная
Электромонтажные работы Электрика
Минск, Центральный
120 р.
Установка входной двери
Минск, Центральный
Договорная
Штукатурные работы
Минск, Центральный
13 р.
Штукатурные работы
Минск, Центральный
Договорная
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
50 р.
Сантехник. Сантехника в новостройке 8029 102-32-08
Минск, Центральный
Договорная
Механизированная штукатурка стен по маякам
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт бегущих строк рекламы обслуживание
Минск, Центральный
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель