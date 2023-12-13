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Ремонт квартир в Центральном районе Минска

Электрика под ключ
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Договорная

Электрика под ключ

Минск, Центральный

Отделка балкона и лоджии под ключ
vip

Договорная

Отделка балкона и лоджии под ключ

Минск, Центральный

Натяжные потолки . Быстро , качественно , надёжно
vip

Договорная

Натяжные потолки . Быстро , качественно , надёжно

Минск, Центральный

Рассрочка
Штукатурка стен

Договорная

Штукатурка стен

Минск, Центральный

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Электромонтажные работы

10 р.

Электромонтажные работы

Минск, Центральный

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Договорная

Укладка паркета , кварцвенила и т.п.

Минск, Центральный

Ремонт под ключ

Договорная

Ремонт под ключ

Минск, Центральный

Натяжные потолки по честным ценам

Договорная

Натяжные потолки по честным ценам

Минск, Центральный

Рассрочка
Монтаж перегородок

Договорная

Монтаж перегородок

Минск, Центральный

Электрик в Минске. Монтаж/Замена электропроводки

35 р.

Электрик в Минске. Монтаж/Замена электропроводки

Минск, Центральный

Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка

Договорная

Обшивка и утепление балконов и лоджий ''под ключ''. Качество. Гарантия. Рассрочка

Минск, Центральный

Рассрочка
Отделочные работы

10 р.

Отделочные работы

Минск, Центральный

Ремонт окон, оконных конструкций , дверей ПВХ

5 р.

Ремонт окон, оконных конструкций , дверей ПВХ

Минск, Центральный

Поклейка обоев

5 р.

Поклейка обоев

Минск, Центральный

Натяжные потолки по отличной цене

25 р.

Натяжные потолки по отличной цене

Минск, Центральный

Натяжные потолки с рассрочкой

Договорная

Натяжные потолки с рассрочкой

Минск, Центральный

Рассрочка
Плиточник-Укладка плитки.Качественно.Работаю сам.

Договорная

Плиточник-Укладка плитки.Качественно.Работаю сам.

Минск, Центральный

ПАРЯЩИЕ ЛИНИИ . НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ . СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

Договорная

ПАРЯЩИЕ ЛИНИИ . НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ . СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ

Минск, Центральный

Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Штукатурные и малярные работы.80297069940.

Минск, Центральный

Сантехник

45 р.

Сантехник

Минск, Центральный

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Договорная

Ремонт окон и дверей из ПВХ

Минск, Центральный

Отделка балкона и лоджии под ключ
vip

Договорная

Отделка балкона и лоджии под ключ

Минск, Центральный

Ремонт квартир ''ПОД КЛЮЧ'' .

Договорная

Ремонт квартир ''ПОД КЛЮЧ'' .

Минск, Центральный

Демонтажные работы с Вывозом мусора

100 р.

Демонтажные работы с Вывозом мусора

Минск, Центральный

Декоративные штукатурки

Договорная

Декоративные штукатурки

Минск, Центральный

Натяжные потолки.

Договорная

Натяжные потолки.

Минск, Центральный

Обвязка КОТЕЛЬНЫХ любой сложности

50 р.

Обвязка КОТЕЛЬНЫХ любой сложности

Минск, Центральный

САНТЕХНИК Квартира Ванна Туалет Кухня СКИДКА -10%

Договорная

САНТЕХНИК Квартира Ванна Туалет Кухня СКИДКА -10%

Минск, Центральный

Мастер Сантехник Ремонт Ванна Туалет Умывальник

Договорная

Мастер Сантехник Ремонт Ванна Туалет Умывальник

Минск, Центральный

САНТЕХНИК- новостройка под КЛЮЧ, ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР

Договорная

САНТЕХНИК- новостройка под КЛЮЧ, ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР

Минск, Центральный

МАСТЕР САНТЕХНИК ванна душ кабина краны ГАРАНТИЯ

40 р.

МАСТЕР САНТЕХНИК ванна душ кабина краны ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Сантехник - мойка, унитаз, ванна АКЦИЯ СКИДКИ

Договорная

Сантехник - мойка, унитаз, ванна АКЦИЯ СКИДКИ

Минск, Центральный

Услуги сантехника.Все виды сантехнических работ

20 р.

Услуги сантехника.Все виды сантехнических работ

Минск, Центральный

Отделка, обшивка сайдингом, монтаж под ключ Минск

Договорная

Отделка, обшивка сайдингом, монтаж под ключ Минск

Минск, Центральный

Рассрочка
Укладка ламината, линолеума.

Договорная

Укладка ламината, линолеума.

Минск, Центральный

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Укладка керамической плитки

25 р.

Укладка керамической плитки

Минск, Центральный

Ремонт окон

15 р.

Ремонт окон

Минск, Центральный

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минск, Центральный

Установка входной двери

120 р.

Установка входной двери

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Минск, Центральный

Штукатурные работы

13 р.

Штукатурные работы

Минск, Центральный

Реконструкция дома, обновление фасада

Договорная

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Сантехник. Сантехника в новостройке 8029 102-32-08

50 р.

Сантехник. Сантехника в новостройке 8029 102-32-08

Минск, Центральный

Механизированная штукатурка стен по маякам

Договорная

Механизированная штукатурка стен по маякам

Минск, Центральный

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Ремонт бегущих строк рекламы обслуживание

Договорная

Ремонт бегущих строк рекламы обслуживание

Минск, Центральный

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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