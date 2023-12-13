Услуги в Первомайском районе Минска
180 р.
Натяжной потолок в Минске
Минск, Первомайский
Договорная
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
Минск, Первомайский
15 р.
Репетитор математика и физика
Минск, Первомайский
10 р.
Ремонт телевизоров
Минск, Первомайский
50 р.
МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Минск, Первомайский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Репетитор по английскому языку
Минск, Первомайский
80 р.
Причёски Минск
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели / сборщик мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки. Бесплатный замер
Минск, Первомайский
25 р.
Натяжные и тканевые потолки.
Минск, Первомайский
100 р.
Отделка бань
Минск, Первомайский
Договорная
Грузовое такси, грузоперевозки,грузчики
Минск, Первомайский
Договорная
Везу все Везде Грузоперевозки.
Минск, Первомайский
120 р.
Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины
Минск, Первомайский
350 р.
Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей
Минск, Первомайский
25 р.
Ремонт стиральных машин. Выезд по Минску
Минск, Первомайский
79.33 р.
Шоу-мен Денис Наркевич и его команда
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка плитки
Минск, Первомайский
18 р.
Натяжные потолки 5 причин выбрать нас
Минск, Первомайский
Договорная
Репетитор по химии
Минск, Первомайский
Договорная
Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор
Минск, Первомайский
Договорная
Ремонт бойлеров,стиральных машин, СВЧ.
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка напольных покрытий, линолеум, паркет и пр.
Минск, Первомайский
Договорная
Ремонт Кофемашин на дому Чистка кофе машин
Минск, Первомайский
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Минск, Первомайский
Договорная
Похудение, питание, тренер
Минск, Первомайский
30 р.
Комбинированный маникюр и педикюр
Минск, Первомайский
30 р.
Наращивание ресничек/Минск/Восток
Минск, Первомайский
90 р.
Макияж и причёска
Минск, Первомайский
25 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минск, Первомайский
20 р.
Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузоперевозки
Минск, Первомайский
15 р.
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки
Минск, Первомайский
18 р.
Спил деревьев.Уборка участка .
Минск, Первомайский
35 р.
Маникюр
Минск, Первомайский
Договорная
Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .
Минск, Первомайский
Договорная
Компьютерный Мастер Настройка Компьютера Выезд
Минск, Первомайский
20 р.
Ремонт посудомоечных машин. Бесплатный выезд
Минск, Первомайский
15 р.
Ремонт стиральных машин
Минск, Первомайский
10 р.
ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Ремонт ТВ , Телевизоров
Минск, Первомайский
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
Договорная
Перевозка бытовой техники ,грузчики
Минск, Центральный
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Могилев
10 р.
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк
Гомель
10 р.
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия
Минск, Советский
15 р.
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Вывоз мусора с грузчиками и без
Минск, Октябрьский
10 р.
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом
Гомель