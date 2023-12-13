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Услуги в Первомайском районе Минска

Натяжной потолок в Минске
vip

180 р.

Натяжной потолок в Минске

Минск, Первомайский

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
vip

Договорная

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой

Минск, Первомайский

Репетитор математика и физика
vip

15 р.

Репетитор математика и физика

Минск, Первомайский

Ремонт телевизоров

10 р.

Ремонт телевизоров

Минск, Первомайский

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

50 р.

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

Минск, Первомайский

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

Причёски Минск

80 р.

Причёски Минск

Минск, Первомайский

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Сборка мебели / сборщик мебели

Договорная

Сборка мебели / сборщик мебели

Минск, Первомайский

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Первомайский

Натяжные потолки. Бесплатный замер

Договорная

Натяжные потолки. Бесплатный замер

Минск, Первомайский

Рассрочка
Натяжные и тканевые потолки.

25 р.

Натяжные и тканевые потолки.

Минск, Первомайский

Отделка бань

100 р.

Отделка бань

Минск, Первомайский

Грузовое такси, грузоперевозки,грузчики

Договорная

Грузовое такси, грузоперевозки,грузчики

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Везу все Везде Грузоперевозки.

Договорная

Везу все Везде Грузоперевозки.

Минск, Первомайский

Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

120 р.

Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

Минск, Первомайский

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Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

350 р.

Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

Минск, Первомайский

Ремонт стиральных машин. Выезд по Минску

25 р.

Ремонт стиральных машин. Выезд по Минску

Минск, Первомайский

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

79.33 р.

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

Минск, Первомайский

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минск, Первомайский

Натяжные потолки 5 причин выбрать нас

18 р.

Натяжные потолки 5 причин выбрать нас

Минск, Первомайский

Репетитор по химии

Договорная

Репетитор по химии

Минск, Первомайский

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Договорная

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Минск, Первомайский

Ремонт бойлеров,стиральных машин, СВЧ.

Договорная

Ремонт бойлеров,стиральных машин, СВЧ.

Минск, Первомайский

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Укладка напольных покрытий, линолеум, паркет и пр.

Договорная

Укладка напольных покрытий, линолеум, паркет и пр.

Минск, Первомайский

Ремонт Кофемашин на дому Чистка кофе машин

Договорная

Ремонт Кофемашин на дому Чистка кофе машин

Минск, Первомайский

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Похудение, питание, тренер

Договорная

Похудение, питание, тренер

Минск, Первомайский

Комбинированный маникюр и педикюр

30 р.

Комбинированный маникюр и педикюр

Минск, Первомайский

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Наращивание ресничек/Минск/Восток

30 р.

Наращивание ресничек/Минск/Восток

Минск, Первомайский

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Макияж и причёска

90 р.

Макияж и причёска

Минск, Первомайский

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Коррекция и окрашивание бровей

25 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Первомайский

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Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

20 р.

Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

Минск, Первомайский

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Договорная

Вывоз строительного мусора Грузоперевозки

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

15 р.

ГРУЗЧИКИ МИНСК ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕЕЗД

Минск, Первомайский

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минск, Первомайский

Спил деревьев.Уборка участка .

18 р.

Спил деревьев.Уборка участка .

Минск, Первомайский

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

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Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .

Договорная

Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .

Минск, Первомайский

Компьютерный Мастер Настройка Компьютера Выезд

Договорная

Компьютерный Мастер Настройка Компьютера Выезд

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт посудомоечных машин. Бесплатный выезд

20 р.

Ремонт посудомоечных машин. Бесплатный выезд

Минск, Первомайский

Рассрочка
Ремонт стиральных машин

15 р.

Ремонт стиральных машин

Минск, Первомайский

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Ремонт ТВ , Телевизоров

10 р.

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Ремонт ТВ , Телевизоров

Минск, Первомайский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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