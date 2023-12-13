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Компьютерные услуги, интернет в Первомайском районе Минска

Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

20 р.

Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

Минск, Первомайский

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

15 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Профессиональная настройка рекламы Google, Яндекс

300 р.

Профессиональная настройка рекламы Google, Яндекс

Минск, Первомайский

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

14 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер Ремонт ноутбуков и компьютеров

Договорная

Компьютерный мастер Ремонт ноутбуков и компьютеров

Минск, Первомайский

Рассрочка
Разработка и создание сайта (CMS WordPress)

500 р.

Разработка и создание сайта (CMS WordPress)

Минск, Первомайский

Активируем PLAYSTATION plus + ps+ deluxe

185 р.

Активируем PLAYSTATION plus + ps+ deluxe

Минск, Первомайский

Сайт-визитка

170 р.

Сайт-визитка

Минск, Первомайский

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Разработка, продвижение сайтов и приложений

170 р.

Разработка, продвижение сайтов и приложений

Минск, Первомайский

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Обслуживание/чистка от пыли

Договорная

Обслуживание/чистка от пыли

Минск, Первомайский

Разработка сайтов(интернет-магазины, сайт визитки)

320 р.

Разработка сайтов(интернет-магазины, сайт визитки)

Минск, Первомайский

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Специалист по контекстной рекламе в Минске

280 р.

Специалист по контекстной рекламе в Минске

Минск, Первомайский

Специалист по SEO продвижению в Минске

690 р.

Специалист по SEO продвижению в Минске

Минск, Первомайский

Компьютеры и сети, настройка и обслуживание

30 р.

Компьютеры и сети, настройка и обслуживание

Минск, Первомайский

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Реклама Яндекс, Гугл.

100 р.

Реклама Яндекс, Гугл.

Минск, Первомайский

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕРВЕРОВ

20 р.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ И СЕРВЕРОВ

Минск, Первомайский

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Покупаем игры/dlc/подписки На ваш аккаунт УКР ТУР

15 р.

Покупаем игры/dlc/подписки На ваш аккаунт УКР ТУР

Минск, Первомайский

Соберу компьютер на заказ

Договорная

Соберу компьютер на заказ

Минск, Первомайский

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Яндекс Плюс (3 месяца)

Онлайн-заказ

33.98 р.
29.90 р.-12%

Яндекс Плюс (3 месяца)

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Яндекс Плюс (6 месяцев)

Онлайн-заказ

68.07 р.
59.90 р.-12%

Яндекс Плюс (6 месяцев)

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Создание сайтов на WordPress

150 р.

Создание сайтов на WordPress

Минск, Первомайский

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Яндекс Плюс (12 месяцев)

Онлайн-заказ

135.23 р.
119 р.-12%

Яндекс Плюс (12 месяцев)

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Компьютерная помощь ремонт Компьютеров Ноутбуков

18 р.

Компьютерная помощь ремонт Компьютеров Ноутбуков

Минск, Первомайский

Установка Windows, ремонт компьютеров

16 р.

Установка Windows, ремонт компьютеров

Минск, Первомайский

Мастер по ремонту компьютеров. Выезд бесплатно

10 р.

Мастер по ремонту компьютеров. Выезд бесплатно

Минск, Первомайский

Ремонт компьютеров ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы

50 р.

Восстановление, настройка 1с

Минск, Первомайский

Соберу вам ПК цена/качество

Договорная

Соберу вам ПК цена/качество

Минск, Первомайский

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Ремонт magsafe,ремонт зарядных для ноутбуков и mac

49 р.

Ремонт magsafe,ремонт зарядных для ноутбуков и mac

Минск, Первомайский

Ремонт ноутбуков и компьютеров. установка Windows

17 р.

Ремонт ноутбуков и компьютеров. установка Windows

Минск, Первомайский

Подберем вам проектор на ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ Alston Epson

110 р.

Подберем вам проектор на ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ Alston Epson

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Соберу компьютер

Договорная

Соберу компьютер

Минск, Первомайский

Установка, восстановление, настройка OS Windows.

40 р.

Установка, восстановление, настройка OS Windows.

Минск, Первомайский

Веб-дизайнер. Создание сайта «под ключ» на Тильде

Договорная

Веб-дизайнер. Создание сайта «под ключ» на Тильде

Минск, Первомайский

20 р.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В МИНСКЕ

Минск, Первомайский

3D моделирование, проектирование

Договорная

3D моделирование, проектирование

Минск, Первомайский

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Провода для компьютерной техники

5 р.

Провода для компьютерной техники

Минск, Первомайский

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Разблокировка SAMSUNG S23 S22 S3 Fold A54 LDU

50 р.

Разблокировка SAMSUNG S23 S22 S3 Fold A54 LDU

Минск, Первомайский

Разработка и SEO-продвижение сайтов

800 р.

Разработка и SEO-продвижение сайтов

Минск, Первомайский

Верстка сайтов HTML,CSS,JS

100 р.

Верстка сайтов HTML,CSS,JS

Минск, Первомайский

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Перенос оптических розеток, сварка оптоволокна.

35 р.

Перенос оптических розеток, сварка оптоволокна.

Минск, Первомайский

Разработка сайта

99 р.

Разработка сайта

Минск, Первомайский

Помощник - Искусственный интеллект БЕЗЛИМИТНЫЙ.

Договорная

Помощник - Искусственный интеллект БЕЗЛИМИТНЫЙ.

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

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Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

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Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

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Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

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Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

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Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

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