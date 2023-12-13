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Бытовые услуги, ремонт в Первомайском районе Минска

Сборка мебели / сборщик мебели

Договорная

Сборка мебели / сборщик мебели

Минск, Первомайский

Уборка квартир, домов

Договорная

Уборка квартир, домов

Минск, Первомайский

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Выездная химчистка мебели

10 р.

Выездная химчистка мебели

Минск, Первомайский

Держатель настенный ИКЕЯ

15 р.

Держатель настенный ИКЕЯ

Минск, Первомайский

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Ёлочные огоньки 12м украшения для красоты

10 р.

Ёлочные огоньки 12м украшения для красоты

Минск, Первомайский

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Уборка квартир коттеджей Минск и р-н

Договорная

Уборка квартир коттеджей Минск и р-н

Минск, Первомайский

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Договорная

Услуга уборка квартир, офисы, коттеджи, дома

Минск, Первомайский

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Клининг, уборка квартир и домов, мытье окон

Договорная

Клининг, уборка квартир и домов, мытье окон

Минск, Первомайский

Клининг Вашего дома. Уборка кухни и санузла. Химчистка мебели

Договорная

Клининг Вашего дома. Уборка кухни и санузла. Химчистка мебели

Минск, Первомайский

Клинер Клининг

200 р.

Клинер Клининг

Минск, Первомайский

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Первомайский

40 р.

Помогу с уборкой

Минск, Первомайский

Клининг

Договорная

Клининг

Минск, Первомайский

Клининг. УБОРКА квартир, домов. МЫТЬЕ ОКОН

Договорная

Клининг. УБОРКА квартир, домов. МЫТЬЕ ОКОН

Минск, Первомайский

Сборка/разборка Ами мебель

30 р.

Сборка/разборка Ами мебель

Минск, Первомайский

Уборка квартир и коттеджей

50 р.

Уборка квартир и коттеджей

Минск, Первомайский

Уборка снега

70 р.

Уборка снега

Минск, Первомайский

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Уборка снега Минск

Договорная

Уборка снега Минск

Минск, Первомайский

Договорная

Сборка мебели в Минске и Минском районе недорого

Минск, Первомайский

Уборка снега Уручье

5 р.

Уборка снега Уручье

Минск, Первомайский

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Механизированная уборка снега. 24/7

75 р.

Механизированная уборка снега. 24/7

Минск, Первомайский

Уборка, чистка снега

Договорная

Уборка, чистка снега

Минск, Первомайский

Браслет плетения Рамзес, 19.11гр

650 р.

Браслет плетения Рамзес, 19.11гр

Минск, Первомайский

Клининг

50 р.

Клининг

Минск, Первомайский

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

15 р.

Выездная химчистка мебели, дивана, матраса

Минск, Первомайский

Уборка снега

70 р.

Уборка снега

Минск, Первомайский

Срочный ремонт ювелирных изделий и бижутерии

9 р.

Срочный ремонт ювелирных изделий и бижутерии

Минск, Первомайский

Клининг, уборка. после ремонта, мойка окон. Дома, квартиры, коттеджи. Стоимость не меняется.

Договорная

Клининг, уборка. после ремонта, мойка окон. Дома, квартиры, коттеджи. Стоимость не меняется.

Минск, Первомайский

Химчистка мебели

20 р.

Химчистка мебели

Минск, Первомайский

Уборка

Договорная

Уборка

Минск, Первомайский

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Клининг. Идеальная уборка вашей квартиры

Договорная

Клининг. Идеальная уборка вашей квартиры

Минск, Первомайский

Уборка квартир, мойка окон, клининг, все виды уборочных работ. Низкие цены.

Договорная

Уборка квартир, мойка окон, клининг, все виды уборочных работ. Низкие цены.

Минск, Первомайский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Первомайский

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Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Первомайский

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Жидкий акрил для реставрации ванн

90 р.

Жидкий акрил для реставрации ванн

Минск, Первомайский

Сборка мебели

Договорная

Сборка мебели

Минск, Первомайский

Уборка квартир

Договорная

Уборка квартир

Минск, Первомайский

Клининг

45 р.

Клининг

Минск, Первомайский

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Ремонт ваз, плафонов, статуэток, изделий из стекла

30 р.

Ремонт ваз, плафонов, статуэток, изделий из стекла

Минск, Первомайский

Переплавка золота и серебра в Минске

130 р.

Переплавка золота и серебра в Минске

Минск, Первомайский

Освободим и очистим ваш гараж от хлама и ненужных

Договорная

Освободим и очистим ваш гараж от хлама и ненужных

Минск, Первомайский

Сборка мебели в Минске

10 р.

Сборка мебели в Минске

Минск, Первомайский

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Химчистка мебели

60 р.

Химчистка мебели

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Электрик

5 р.

Электрик

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Мастер на час, электрик, сантехник

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Гомель

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Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

450 р.

Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ

Минск, Центральный

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Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

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Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс

Витебск

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Мастер на час, электрик, сантехник

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Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели

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Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung

40 р.

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Сборка мебели. Мастер на час

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