Бытовые услуги, ремонт в Первомайском районе Минска
Договорная
Сборка мебели / сборщик мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка квартир, домов
Минск, Первомайский
10 р.
Выездная химчистка мебели
Минск, Первомайский
15 р.
Держатель настенный ИКЕЯ
Минск, Первомайский
10 р.
Ёлочные огоньки 12м украшения для красоты
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка квартир коттеджей Минск и р-н
Минск, Первомайский
Договорная
Услуга уборка квартир, офисы, коттеджи, дома
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг, уборка квартир и домов, мытье окон
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг Вашего дома. Уборка кухни и санузла. Химчистка мебели
Минск, Первомайский
200 р.
Клинер Клининг
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Первомайский
40 р.
Помогу с уборкой
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг. УБОРКА квартир, домов. МЫТЬЕ ОКОН
Минск, Первомайский
30 р.
Сборка/разборка Ами мебель
Минск, Первомайский
50 р.
Уборка квартир и коттеджей
Минск, Первомайский
70 р.
Уборка снега
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка снега Минск
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели в Минске и Минском районе недорого
Минск, Первомайский
5 р.
Уборка снега Уручье
Минск, Первомайский
75 р.
Механизированная уборка снега. 24/7
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка, чистка снега
Минск, Первомайский
650 р.
Браслет плетения Рамзес, 19.11гр
Минск, Первомайский
50 р.
Клининг
Минск, Первомайский
15 р.
Выездная химчистка мебели, дивана, матраса
Минск, Первомайский
70 р.
Уборка снега
Минск, Первомайский
9 р.
Срочный ремонт ювелирных изделий и бижутерии
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг, уборка. после ремонта, мойка окон. Дома, квартиры, коттеджи. Стоимость не меняется.
Минск, Первомайский
20 р.
Химчистка мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка
Минск, Первомайский
Договорная
Клининг. Идеальная уборка вашей квартиры
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка квартир, мойка окон, клининг, все виды уборочных работ. Низкие цены.
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Первомайский
90 р.
Жидкий акрил для реставрации ванн
Минск, Первомайский
Договорная
Сборка мебели
Минск, Первомайский
Договорная
Уборка квартир
Минск, Первомайский
45 р.
Клининг
Минск, Первомайский
30 р.
Ремонт ваз, плафонов, статуэток, изделий из стекла
Минск, Первомайский
130 р.
Переплавка золота и серебра в Минске
Минск, Первомайский
Договорная
Освободим и очистим ваш гараж от хлама и ненужных
Минск, Первомайский
10 р.
Сборка мебели в Минске
Минск, Первомайский
60 р.
Химчистка мебели
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
5 р.
Электрик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Гомель
450 р.
Установка, закладка коммуникаций для кондиционеров любой сложности по всей РБ
Минск, Центральный
Договорная
Мaстep нa чaс. Элeктpик. Сaнтeхник. Муж нa чaс
Витебск
Договорная
Мастер на час, электрик, сантехник
Могилев
Договорная
Клининг в Лиде, химчистка мягкой мебели
Гродненская, Лида
40 р.
Разблокировка SmartHub, смена региона LG, Samsung
Минск, Фрунзенский
Договорная
Сборка мебели. Мастер на час
Гомель