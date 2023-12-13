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Прочие услуги в Первомайском районе Минска

Изготовление и установка памятников

Договорная

Изготовление и установка памятников

Минск, Первомайский

художественная роспись стен

10 р.

художественная роспись стен

Минск, Первомайский

Договорная

Регистрация прописка постоян в Минске собственник

Минск, Первомайский

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Регистрация,недорого,Минск,собственник

Договорная

Регистрация,недорого,Минск,собственник

Минск, Первомайский

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Бухгалтерские услуги

50 р.

Бухгалтерские услуги

Минск, Первомайский

Консультация психолога

40 р.

Консультация психолога

Минск, Первомайский

Бухгалтерские услуги

Договорная

Бухгалтерские услуги

Минск, Первомайский

Бухгалтерские услуги для ИП и организаций

Договорная

Бухгалтерские услуги для ИП и организаций

Минск, Первомайский

Мастер-класс по изготовлению мыла ручной работы

40 р.

Мастер-класс по изготовлению мыла ручной работы

Минск, Первомайский

Токарные, фрезерные работы.

50 р.

Токарные, фрезерные работы.

Минск, Первомайский

Изготовление на заказ браслетов и цепочек

320 р.

Изготовление на заказ браслетов и цепочек

Минск, Первомайский

Мастер-класс по изготовлению букета из конфет

55 р.

Мастер-класс по изготовлению букета из конфет

Минск, Первомайский

Прописка, регистрация

Договорная

Прописка, регистрация

Минск, Первомайский

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Договорная

Услуги художника. Художник.

Минск, Первомайский

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Генерация изображений

2 р.

Генерация изображений

Минск, Первомайский

Договорная

Регистрация в первомайском районе.

Минск, Первомайский

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80 р.

Уход за захоронениями

Минск, Первомайский

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Прописка (регистрация) в Минске

250 р.

Прописка (регистрация) в Минске

Минск, Первомайский

Услуга хранения порожних крупнотоннажных контейнеров на открытых площадках в Минске и в Борисове.

Договорная

Услуга хранения порожних крупнотоннажных контейнеров на открытых площадках в Минске и в Борисове.

Минск, Первомайский

Венок ритуальный

100 р.

Венок ритуальный

Минск, Первомайский

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ

300 р.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ

Минск, Первомайский

Памятники, Ограды, Благоустройство могил

650 р.

Памятники, Ограды, Благоустройство могил

Минск, Первомайский

Сборка АКБ, аккумуляторных батарей любой сложности

100 р.

Сборка АКБ, аккумуляторных батарей любой сложности

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт, полировка, обрезка барабанных тарелок.

40 р.

Ремонт, полировка, обрезка барабанных тарелок.

Минск, Первомайский

Пианино фортепиано рояль -настройка и ремонт

Договорная

Пианино фортепиано рояль -настройка и ремонт

Минск, Первомайский

Оптоволокно. Оптический кабель. ВОЛС. Сварка, монт

40 р.

Оптоволокно. Оптический кабель. ВОЛС. Сварка, монт

Минск, Первомайский

Венок траурный венок похоронный бесплатная доставк

85 р.

Венок траурный венок похоронный бесплатная доставк

Минск, Первомайский

Изготавливаем валы и др. детали по чертежу заказчи

40 р.

Изготавливаем валы и др. детали по чертежу заказчи

Минск, Первомайский

Taobao

100 р.

Taobao

Минск, Первомайский

Круг РИТУАЛЬНЫЙ, круг траурный, бесплатная доставк

Договорная

Круг РИТУАЛЬНЫЙ, круг траурный, бесплатная доставк

Минск, Первомайский

3D PRINT 3Д ПЕЧАТЬ

1 р.

3D PRINT 3Д ПЕЧАТЬ

Минск, Первомайский

Кольца для помолвки от Jstudio

350 р.

Кольца для помолвки от Jstudio

Минск, Первомайский

Изготовим столы массив в стиле Loft с эпоксидной

620 р.

Изготовим столы массив в стиле Loft с эпоксидной

Минск, Первомайский

Монтаж / установка систем пожарной сигнализации

100 р.

Монтаж / установка систем пожарной сигнализации

Минск, Первомайский

Монтаж / установка камер видеонаблюдения

100 р.

Монтаж / установка камер видеонаблюдения

Минск, Первомайский

Охранная сигнализация для частных и жилых домов

100 р.

Охранная сигнализация для частных и жилых домов

Минск, Первомайский

Ремонт гитар

10 р.

Ремонт гитар

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сушка пиломатерьяла до 20м3

Договорная

Сушка пиломатерьяла до 20м3

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

35 р.

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 550 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 540 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Витебск

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