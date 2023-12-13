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Образовательные услуги в Первомайском районе Минска

Репетитор по английскому языку
vip

25 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

Репетитор математика и физика
vip

15 р.

Репетитор математика и физика

Минск, Первомайский

Английский язык онлайн

30 р.

Английский язык онлайн

Минск, Первомайский

Репетитор по математике

Договорная

Репетитор по математике

Минск, Первомайский

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Репетитор по русскому языку

20 р.

Репетитор по русскому языку

Минск, Первомайский

Профессиональный репетитор по английскому языку

20 р.

Профессиональный репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

Репетитор по химии ЦТ/ЦЭ в Минске (ст.м.Восток)

30 р.

Репетитор по химии ЦТ/ЦЭ в Минске (ст.м.Восток)

Минск, Первомайский

Репетитор математика и физика
vip

15 р.

Репетитор математика и физика

Минск, Первомайский

Репетитор по математике 8-11 класс (м.Восток)

25 р.

Репетитор по математике 8-11 класс (м.Восток)

Минск, Первомайский

Репетитор по математике (5-11 классы) Минск

Договорная

Репетитор по математике (5-11 классы) Минск

Минск, Первомайский

Репетитор по английскому языку

Договорная

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

Репетитор / преподаватель английского языка

20 р.

Репетитор / преподаватель английского языка

Минск, Первомайский

ЛОГОПЕД (Уручье 3)

30 р.

ЛОГОПЕД (Уручье 3)

Минск, Первомайский

Репетитор по математике 5-9 классы

20 р.

Репетитор по математике 5-9 классы

Минск, Первомайский

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Дипломные,курсовые и контрольные работы.

Договорная

Дипломные,курсовые и контрольные работы.

Минск, Первомайский

Репетитор по биологии

20 р.

Репетитор по биологии

Минск, Первомайский

30 р.

Репетитор по математике

Минск, Первомайский

Репетитор по английскому языку
vip

25 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

Репетитор начальных классов, математика 5-7 классы

15 р.

Репетитор начальных классов, математика 5-7 классы

Минск, Первомайский

Репетитор по английскому языку

30 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

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Репетитор по английскому языку

25 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

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Репетитор по химии

Договорная

Репетитор по химии

Минск, Первомайский

Репетитор по русскому языку

40 р.

Репетитор по русскому языку

Минск, Первомайский

30 р.

Немецкий язык

Минск, Первомайский

Репетитор начальных классов + подготовка к школе

25 р.

Репетитор начальных классов + подготовка к школе

Минск, Первомайский

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Репетитор по фортепиано и сольфеджио.

Договорная

Репетитор по фортепиано и сольфеджио.

Минск, Первомайский

Репетитор начальных классов

20 р.

Репетитор начальных классов

Минск, Первомайский

Срочно English А1 онлайн, донабор в группу

20 р.

Срочно English А1 онлайн, донабор в группу

Минск, Первомайский

Репетитор по русскому и белорусскому языкам

25 р.

Репетитор по русскому и белорусскому языкам

Минск, Первомайский

репетитор английского языка

30 р.

репетитор английского языка

Минск, Первомайский

Репетитор по английскому языку. Взрослые

60 р.

Репетитор по английскому языку. Взрослые

Минск, Первомайский

Курсовые, отчёты по практике, дипломные работы

Договорная

Курсовые, отчёты по практике, дипломные работы

Минск, Первомайский

репетитор по английскому языку

25 р.

репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

20 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

40 р.

Наставник по английскому языку

Минск, Первомайский

Рождественский марафон/английский/онлайн/взрослые

200 р.

Рождественский марафон/английский/онлайн/взрослые

Минск, Первомайский

Репетитор по математике 5-10 классы.

25 р.

Репетитор по математике 5-10 классы.

Минск, Первомайский

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БЕСПЛАТНАЯ неделя Английского Попробуй

Договорная

БЕСПЛАТНАЯ неделя Английского Попробуй

Минск, Первомайский

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Репетитор по английскому языку

15 р.

Репетитор по английскому языку

Минск, Первомайский

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Репетитор по английскому языку (онлайн)

25 р.

Репетитор по английскому языку (онлайн)

Минск, Первомайский

Репетитор по химии (Оффлайн/онлайн)

Договорная

Репетитор по химии (Оффлайн/онлайн)

Минск, Первомайский

Диплом, курсовая, отчёты по практике, чертежи

Договорная

Диплом, курсовая, отчёты по практике, чертежи

Минск, Первомайский

Репетитор английского языка

Договорная

Репетитор английского языка

Минск, Первомайский

Репетитор по английскому

40 р.

Репетитор по английскому

Минск, Первомайский

Бесплатно

занятия по рисунку, живописи, макетированию

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