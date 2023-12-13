logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Няни и сиделки
Цена
Продавец
Услуги

Няни и сиделки в Первомайском районе Минска

Договорная

Помощница/Сиделка/Медицинский работник

Минск, Первомайский

badge-icon
Услуги няни

Договорная

Услуги няни

Минск, Первомайский

Договорная

сиделка для пожилых людей

Минск, Первомайский

Услуги няни

10 р.

Услуги няни

Минск, Первомайский

Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

badge-icon

Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

badge-icon

49 р.

Работа в пансионате сиделкой

Минск, Первомайский

badge-icon
Услуги няни в выходные дни

13 р.

Услуги няни в выходные дни

Минск, Первомайский

badge-icon

800 р.

Сиделки

Минск, Первомайский

badge-icon
Няня

Договорная

Няня

Минск, Первомайский

8 р.

Сиделка

Минск, Первомайский

badge-icon
Сиделка ,Помощница с опытом работы

Договорная

Сиделка ,Помощница с опытом работы

Минск, Первомайский

Договорная

Услуги няни

Минск, Первомайский

badge-icon

50 р.

Услуги сиделки

Минск, Первомайский

badge-icon
Няня/репетитор/друг

20 р.

Няня/репетитор/друг

Минск, Первомайский

badge-icon
Няня

10 р.

Няня

Минск, Первомайский

badge-icon

Договорная

с большим опытом ищу работу сиделки

Минск, Первомайский

badge-icon
Ищу подработку няней-гувернанткой

15 р.

Ищу подработку няней-гувернанткой

Минск, Первомайский

badge-icon

Договорная

няня

Минск, Первомайский

badge-icon
Помогу по дому и после инсульта

32.89 р.

Помогу по дому и после инсульта

Минск, Первомайский

50 р.

Ищем сиделку

Минск, Первомайский

badge-icon
Сиделка

Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

badge-icon

600 р.

Няня-помощница

Минск, Первомайский

badge-icon
Няня

Договорная

Няня

Минск, Первомайский

Договорная

Сиделка визитами

Минск, Первомайский

badge-icon
Инструктор по физической реабилитации на дому

50 р.

Инструктор по физической реабилитации на дому

Минск, Первомайский

Услуги Няни на час два три Уручье Восток Центр

15 р.

Услуги Няни на час два три Уручье Восток Центр

Минск, Первомайский

Няня

6 р.

Няня

Минск, Первомайский

Няня

10 р.

Няня

Минск, Первомайский

Договорная

Сиделка

Минск, Первомайский

Услуги няни на час

Бесплатно

Услуги няни на час

Минск, Первомайский

15 р.

Няня

Минск, Первомайский

badge-icon

20 р.

Сиделка, помощница по хозяйству

Минск, Первомайский

badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги