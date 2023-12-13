Няни и сиделки в Первомайском районе Минска
Договорная
Помощница/Сиделка/Медицинский работник
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги няни
Минск, Первомайский
Договорная
сиделка для пожилых людей
Минск, Первомайский
10 р.
Услуги няни
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка
Минск, Первомайский
49 р.
Работа в пансионате сиделкой
Минск, Первомайский
13 р.
Услуги няни в выходные дни
Минск, Первомайский
800 р.
Сиделки
Минск, Первомайский
Договорная
Няня
Минск, Первомайский
8 р.
Сиделка
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка ,Помощница с опытом работы
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги няни
Минск, Первомайский
50 р.
Услуги сиделки
Минск, Первомайский
20 р.
Няня/репетитор/друг
Минск, Первомайский
10 р.
Няня
Минск, Первомайский
Договорная
с большим опытом ищу работу сиделки
Минск, Первомайский
15 р.
Ищу подработку няней-гувернанткой
Минск, Первомайский
Договорная
няня
Минск, Первомайский
32.89 р.
Помогу по дому и после инсульта
Минск, Первомайский
50 р.
Ищем сиделку
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка
Минск, Первомайский
600 р.
Няня-помощница
Минск, Первомайский
Договорная
Няня
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка визитами
Минск, Первомайский
50 р.
Инструктор по физической реабилитации на дому
Минск, Первомайский
15 р.
Услуги Няни на час два три Уручье Восток Центр
Минск, Первомайский
6 р.
Няня
Минск, Первомайский
10 р.
Няня
Минск, Первомайский
Договорная
Сиделка
Минск, Первомайский
Бесплатно
Услуги няни на час
Минск, Первомайский
15 р.
Няня
Минск, Первомайский
20 р.
Сиделка, помощница по хозяйству
Минск, Первомайский