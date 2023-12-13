logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Красота и здоровье
КосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Цена
Продавец
Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Первомайском районе Минска

Наращивание ногтей. Действует акция
vip

40 р.

Наращивание ногтей. Действует акция

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Окрашивание волос

80 р.

Окрашивание волос

Минск, Первомайский

Макияж и прически

50 р.

Макияж и прически

Минск, Первомайский

badge-icon
Маникюр

20 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Наращивание ногтей. Действует акция
vip

40 р.

Наращивание ногтей. Действует акция

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Маникюр

40 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Нужны модели на наращивание волос

40 р.

Нужны модели на наращивание волос

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

50 р.

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ

Минск, Первомайский

Причёски Минск

80 р.

Причёски Минск

Минск, Первомайский

badge-icon
Похудение, питание, тренер

Договорная

Похудение, питание, тренер

Минск, Первомайский

Комбинированный маникюр и педикюр

30 р.

Комбинированный маникюр и педикюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Наращивание ресничек/Минск/Восток

30 р.

Наращивание ресничек/Минск/Восток

Минск, Первомайский

badge-icon
Макияж и причёска

90 р.

Макияж и причёска

Минск, Первомайский

badge-icon
Коррекция и окрашивание бровей

25 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

badge-icon
Педикюр

45 р.

Педикюр

Педикюр + покрытие гель-лаком — 45 p.

Минск, Первомайский

Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Минск, Первомайский

badge-icon
Перманент

80 р.

Перманент

Минск, Первомайский

Депиляция М и Ж, м.Академия наук

15 р.

Депиляция М и Ж, м.Академия наук

Минск, Первомайский

Маникюр, педикюр, наращивание

30 р.

Маникюр, педикюр, наращивание

Минск, Первомайский

badge-icon
Коррекция и окрашивание бровей

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минск, Первомайский

badge-icon
Визажист Макияж на любой случай + подарок

60 р.

Визажист Макияж на любой случай + подарок

Минск, Первомайский

Коррекция и окрашивание бровей + подарочек

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей + подарочек

Минск, Первомайский

Маникюр, наращивание ногтей

30 р.

Маникюр, наращивание ногтей

Минск, Первомайский

badge-icon
Маникюр

30 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Наращивание ресниц.Восток.

40 р.

Наращивание ресниц.Восток.

Минск, Первомайский

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Первомайский

badge-icon
Маникюр, наращивание ногтей. Уручье

40 р.

Маникюр, наращивание ногтей. Уручье

Минск, Первомайский

Бесплатно

ищу модель на стрижку бесплатно

Минск, Первомайский

Маникюр уручье

20 р.

Маникюр уручье

Минск, Первомайский

badge-icon
Макияж, Минск

100 р.

Макияж, Минск

Минск, Первомайский

badge-icon
Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Нужны модели

20 р.

Нужны модели

Минск, Первомайский

badge-icon
Маникюр , педикюр , Уручье

40 р.

Маникюр , педикюр , Уручье

Минск, Первомайский

badge-icon
Брови, ламинирование ресниц

30 р.

Брови, ламинирование ресниц

Минск, Первомайский

Ламинирование ресниц

15 р.

Ламинирование ресниц

Минск, Первомайский

Наращивание ресниц, Минск Дана Молл

30 р.

Наращивание ресниц, Минск Дана Молл

Минск, Первомайский

Модели на маникюр

10 р.

Модели на маникюр

Минск, Первомайский

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минск, Первомайский

Массаж лица

60 р.

Массаж лица

Минск, Первомайский

badge-icon
Наращивание ресниц

15 р.

Наращивание ресниц

Минск, Первомайский

badge-icon
Наращивание ресниц 1ч. Опыт. Уручье.

35 р.

Наращивание ресниц 1ч. Опыт. Уручье.

Минск, Первомайский

badge-icon
Прически. Макияж.

65 р.

Прически. Макияж.

Минск, Первомайский

badge-icon

Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги