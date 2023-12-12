Авто услуги в Первомайском районе Минска
Договорная
Химчистка авто
Минск, Первомайский
Бесплатно
Star Diagnosis - диагностика Mercedes.
Минск, Первомайский
80 р.
Шумоизоляция и антикор арок авто
Минск, Первомайский
30 р.
Ремонт авто. Автоэлектрика. Диагностика авто.
Минск, Первомайский
50 р.
Замена штатных динамиков, установка акустики
Минск, Первомайский
100 р.
Химчистка авто
Минск, Первомайский
Договорная
БМВ Прошивка Euro 2 Euro 0. Удаление катализатора
Минск, Первомайский
Договорная
Смотка пробега БМВ Отмотка спидометра BMW
Минск, Первомайский
Договорная
Коррекция пробега БМВ G01 G02 G20 G30 G31
Минск, Первомайский
Договорная
Дубликат ключа БМВ Мини. Привязка ключа BMW E F
Минск, Первомайский
Договорная
Автоэлектрик БМВ Mini Ремонт электрики BMW
Минск, Первомайский
Договорная
Компьютерная диагностика БМВ Mini Выезд
Минск, Первомайский
280 р.
Кузовной ремонт и покраска авто. Колодищи
Минск, Первомайский
40 р.
ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ
Минск, Первомайский
50 р.
Клининг
Минск, Первомайский
50 р.
Сварка Авто Пороги, Арки, Стаканы, Днище
Минск, Первомайский
Бесплатно
Lexia диагностика Пежо Ситроен
Минск, Первомайский
240 р.
Сварочные и малярные работы. Колодищи
Минск, Первомайский
30 р.
Ремонт автомобильных кондиционеров
Минск, Первомайский
3 170.13 р.
Подбор и продажа авто из Германии и Европы
Минск, Первомайский
40 р.
Восстановление сорванной резьбы в масляных подонах
Минск, Первомайский
60 р.
Эвакуатор по Минску,и РБ 24/7 Дёшево
Минск, Первомайский
40 р.
Замена топливных и тормозных трубок авто на медные
Минск, Первомайский
10 р.
Полировка полки дисков
Минск, Первомайский
10 р.
Пескоструйная обработка. Полимерная покраска
Минск, Первомайский
300 р.
Кузовной ремонт. Покраска авто
Минск, Первомайский
Договорная
Чип тюнинг автомобиля Чип-тюнинг
Минск, Первомайский
48 р.
Шиномонтаж
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
Договорная
Аренда лафета прицепа и подката
Брестская, Лунинец
Договорная
Кузовной ремонт и покраска автомобиля
Брестская, Барановичи
50 р.
Эвакуатор до 2,5 тон и более
Могилев
Договорная
Сварочные кузовные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Маляр в автосервис
Брестская, Барановичи
Договорная
Ремонт глушителей
Брестская, Барановичи
200 р.
УСТАНОВКА ГБО
Минск, Фрунзенский
950 р.
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.
Минск, Фрунзенский