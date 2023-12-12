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Авто услуги в Первомайском районе Минска

Химчистка авто

Договорная

Химчистка авто

Минск, Первомайский

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Star Diagnosis - диагностика Mercedes.

Бесплатно

Star Diagnosis - диагностика Mercedes.

Минск, Первомайский

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Шумоизоляция и антикор арок авто

80 р.

Шумоизоляция и антикор арок авто

Минск, Первомайский

Рассрочка
Ремонт авто. Автоэлектрика. Диагностика авто.

30 р.

Ремонт авто. Автоэлектрика. Диагностика авто.

Минск, Первомайский

Замена штатных динамиков, установка акустики

50 р.

Замена штатных динамиков, установка акустики

Минск, Первомайский

Рассрочка
Химчистка авто

100 р.

Химчистка авто

Минск, Первомайский

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БМВ Прошивка Euro 2 Euro 0. Удаление катализатора

Договорная

БМВ Прошивка Euro 2 Euro 0. Удаление катализатора

Минск, Первомайский

Смотка пробега БМВ Отмотка спидометра BMW

Договорная

Смотка пробега БМВ Отмотка спидометра BMW

Минск, Первомайский

Коррекция пробега БМВ G01 G02 G20 G30 G31

Договорная

Коррекция пробега БМВ G01 G02 G20 G30 G31

Минск, Первомайский

Дубликат ключа БМВ Мини. Привязка ключа BMW E F

Договорная

Дубликат ключа БМВ Мини. Привязка ключа BMW E F

Минск, Первомайский

Автоэлектрик БМВ Mini Ремонт электрики BMW

Договорная

Автоэлектрик БМВ Mini Ремонт электрики BMW

Минск, Первомайский

Компьютерная диагностика БМВ Mini Выезд

Договорная

Компьютерная диагностика БМВ Mini Выезд

Минск, Первомайский

Кузовной ремонт и покраска авто. Колодищи

280 р.

Кузовной ремонт и покраска авто. Колодищи

Минск, Первомайский

ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ

40 р.

ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ

Минск, Первомайский

Клининг

50 р.

Клининг

Минск, Первомайский

Сварка Авто Пороги, Арки, Стаканы, Днище

50 р.

Сварка Авто Пороги, Арки, Стаканы, Днище

Минск, Первомайский

Lexia диагностика Пежо Ситроен

Бесплатно

Lexia диагностика Пежо Ситроен

Минск, Первомайский

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Сварочные и малярные работы. Колодищи

240 р.

Сварочные и малярные работы. Колодищи

Минск, Первомайский

Ремонт автомобильных кондиционеров

30 р.

Ремонт автомобильных кондиционеров

Минск, Первомайский

Подбор и продажа авто из Германии и Европы

3 170.13 р.

Подбор и продажа авто из Германии и Европы

Минск, Первомайский

Восстановление сорванной резьбы в масляных подонах

40 р.

Восстановление сорванной резьбы в масляных подонах

Минск, Первомайский

Эвакуатор по Минску,и РБ 24/7 Дёшево

60 р.

Эвакуатор по Минску,и РБ 24/7 Дёшево

Минск, Первомайский

Замена топливных и тормозных трубок авто на медные

40 р.

Замена топливных и тормозных трубок авто на медные

Минск, Первомайский

Полировка полки дисков

10 р.

Полировка полки дисков

Минск, Первомайский

Пескоструйная обработка. Полимерная покраска

10 р.

Пескоструйная обработка. Полимерная покраска

Минск, Первомайский

Кузовной ремонт. Покраска авто

300 р.

Кузовной ремонт. Покраска авто

Минск, Первомайский

Чип тюнинг автомобиля Чип-тюнинг

Договорная

Чип тюнинг автомобиля Чип-тюнинг

Минск, Первомайский

Шиномонтаж

48 р.

Шиномонтаж

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Аренда лафета прицепа и подката

Договорная

Аренда лафета прицепа и подката

Брестская, Лунинец

Услуга с выездом в регионы
Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Договорная

Кузовной ремонт и покраска автомобиля

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Эвакуатор до 2,5 тон и более

50 р.

Эвакуатор до 2,5 тон и более

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Сварочные кузовные работы

Договорная

Сварочные кузовные работы

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы

Договорная

Маляр в автосервис

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Ремонт глушителей

Договорная

Ремонт глушителей

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
УСТАНОВКА ГБО

200 р.

УСТАНОВКА ГБО

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

950 р.

Ремонт ТНВД Bosch VP30 VP44 любой сложности.

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
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