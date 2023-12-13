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Фото и видеосъемка в Первомайском районе Минска

Новогодняя студийная фотосессия/фотограф/фотосъёмк

120 р.

Новогодняя студийная фотосессия/фотограф/фотосъёмк

Минск, Первомайский

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Свадебный фотограф

80 р.

Свадебный фотограф

Минск, Первомайский

Фотосессия новорожденного

Бесплатно

Фотосессия новорожденного

Минск, Первомайский

Печать фото дешего от 0,25 бел. руб Минск

0.25 р.

Печать фото дешего от 0,25 бел. руб Минск

Минск, Первомайский

ФОТОГРАФ на НОВЫЙ ГОД и просто если хочется

70 р.

ФОТОГРАФ на НОВЫЙ ГОД и просто если хочется

Минск, Первомайский

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Фотокомната

Договорная

Фотокомната

Минск, Первомайский

Фото и видеосъёмки

Договорная

Фото и видеосъёмки

Минск, Первомайский

Фотограф / фотосъёмка / фотосессия /контент

110 р.

Фотограф / фотосъёмка / фотосессия /контент

Минск, Первомайский

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Фотосессия

40 р.

Фотосессия

Минск, Первомайский

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Видеосъёмка, видеооператор, видеограф.

40 р.

Видеосъёмка, видеооператор, видеограф.

Минск, Первомайский

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Фотограф/Семейная фотосессия/новогодняя фотосессия

120 р.

Фотограф/Семейная фотосессия/новогодняя фотосессия

Минск, Первомайский

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Софтбокс 120*180 см с адаптером Bowens

450 р.

Софтбокс 120*180 см с адаптером Bowens

Минск, Первомайский

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Сторителлинг, видео поздравления, слайд-шоу.

Договорная

Сторителлинг, видео поздравления, слайд-шоу.

Минск, Первомайский

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Фотосьемка новорожденного малыша до 15 дней. Беспл

Бесплатно

Фотосьемка новорожденного малыша до 15 дней. Беспл

Минск, Первомайский

Семейная фотосессия

200 р.

Семейная фотосессия

Минск, Первомайский

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Фотограф/свадебный фотограф/фотосъёмка/фотосессия

120 р.

Фотограф/свадебный фотограф/фотосъёмка/фотосессия

Минск, Первомайский

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Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS

120 р.

Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS

Минск, Первомайский

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Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

560 р.

Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

Минск, Первомайский

20 р.

Фотосессия на Apple iPhone 14 pro

Минск, Первомайский

Фотосъемка НОВОРОЖДЕННЫХ Бесплатно

Бесплатно

Фотосъемка НОВОРОЖДЕННЫХ Бесплатно

Минск, Первомайский

Услуги фотографа Новогодние съемки

70 р.

Услуги фотографа Новогодние съемки

Минск, Первомайский

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Детская фотосъемка

150 р.

Детская фотосъемка

Минск, Первомайский

Фотограф Новая Боровая - прогулка

65 р.

Фотограф Новая Боровая - прогулка

Минск, Первомайский

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ремонт GoPro 9

999 р.

ремонт GoPro 9

Минск, Первомайский

Фотограф и видеограф

150 р.

Фотограф и видеограф

Минск, Первомайский

Фотограф / Крещение / Фотосъёмка / Фотосессия

110 р.

Фотограф / Крещение / Фотосъёмка / Фотосессия

Минск, Первомайский

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фотосессия

90 р.

фотосессия

Минск, Первомайский

Фотограф. Универсал. Мебель. Предметы. Корпоратив.

Договорная

Фотограф. Универсал. Мебель. Предметы. Корпоратив.

Минск, Первомайский

Фотосессия семейная/детская

60 р.

Фотосессия семейная/детская

Минск, Первомайский

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Фотограф/фотосессия беременности/в ожидании малыша

120 р.

Фотограф/фотосессия беременности/в ожидании малыша

Минск, Первомайский

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предметная фотосъемка товаров

10 р.

предметная фотосъемка товаров

Минск, Первомайский

Фотосессия к новому году

80 р.

Фотосессия к новому году

Минск, Первомайский

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Фотограф портреты, love story, беременность и др.

60 р.

Фотограф портреты, love story, беременность и др.

Минск, Первомайский

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Работа в ФОТОШОПе любой сложности

Договорная

Работа в ФОТОШОПе любой сложности

Минск, Первомайский

Видеокассеты бесплатно

Бесплатно

Видеокассеты бесплатно

Минск, Первомайский

Фотограф, свадебный фотограф

40 р.

Фотограф, свадебный фотограф

Минск, Первомайский

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Фотосессия/Начинающий фотограф/Фотосъемка

65 р.

Фотосессия/Начинающий фотограф/Фотосъемка

Минск, Первомайский

Контент-съемка

Договорная

Контент-съемка

Минск, Первомайский

Фотосессия love-story

Бесплатно

Фотосессия love-story

Минск, Первомайский

Любительская фотосъемка на фотоаппарат

30 р.

Любительская фотосъемка на фотоаппарат

Минск, Первомайский

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1 р.

Видеокассеты

Минск, Первомайский

Видеомонтаж для Вас

Договорная

Видеомонтаж для Вас

Минск, Первомайский

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Свадебный фотограф в минске, борисове, жодино

160 р.

Свадебный фотограф в минске, борисове, жодино

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

20 р.

Костюмированная фотосъемка в детском саду, выпускные альбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотопечать

0.60 р.

Фотопечать

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

25 р.

Фотосъемка детских альбомов 1-4класс

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Самые современные фотоальбомы для детского сада

25 р.

Самые современные фотоальбомы для детского сада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

20 р.

Фотосъемка выпускных альбомов 9-11 классов

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Фотокниги

25 р.

Фотокниги

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi Z40

Онлайн-заказ

297.90 р.
269.90 р.-9%

Видеорегистратор DDPAi Z40

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Видеорегистратор DDPAi mola A2

Онлайн-заказ

159.90 р.

Видеорегистратор DDPAi mola A2

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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