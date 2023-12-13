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Услуги для животных в Первомайском районе Минска

Стрижка собак Копище

Договорная

Стрижка собак Копище

Минск, Первомайский

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Стрижка собак от именитого грумера.

Договорная

Стрижка собак от именитого грумера.

Минск, Первомайский

Зоопсихолог/кинолог. Специалист по поведению собак

40 р.

Зоопсихолог/кинолог. Специалист по поведению собак

Минск, Первомайский

Нужны модели на груминг. Сурганова, выезд.

20 р.

Нужны модели на груминг. Сурганова, выезд.

Минск, Первомайский

Качественная стрижка собак , Уручье, Первомайский

40 р.

Качественная стрижка собак , Уручье, Первомайский

Минск, Первомайский

Стрижка котов и кошек

40 р.

Стрижка котов и кошек

Минск, Первомайский

Груминг кошек и собак малых и средних пород .

35 р.

Груминг кошек и собак малых и средних пород .

Минск, Первомайский

Груминг в центре Минска, стрижка собак

20 р.

Груминг в центре Минска, стрижка собак

Минск, Первомайский

Стрижка собак мелких и средних пород

Договорная

Стрижка собак мелких и средних пород

Минск, Первомайский

Лежанка для шиншилл.

40 р.

Лежанка для шиншилл.

Минск, Первомайский

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10 р.

Передержка попугаев и грызунов

Минск, Первомайский

Выгул собак, кормление, уход

7 р.

Выгул собак, кормление, уход

Минск, Первомайский

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ГРУМИНГ

30 р.

ГРУМИНГ

Минск, Первомайский

Передержка собак и кошек

15 р.

Передержка собак и кошек

Минск, Первомайский

Профессиональная стрижка собак в Минске с выездом.

Договорная

Профессиональная стрижка собак в Минске с выездом.

Минск, Первомайский

Передержка собак гостиница

15 р.

Передержка собак гостиница

Минск, Первомайский

20 р.

Передержка

Минск, Первомайский

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Почистить аквариум со всеми прилагающимися в нем.

Договорная

Почистить аквариум со всеми прилагающимися в нем.

Минск, Первомайский

Бантики для собак и новогодние

Договорная

Бантики для собак и новогодние

Минск, Первомайский

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1 р.

Выгул домашних животных

Минск, Первомайский

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Грумминг, стрижка собак.

40 р.

Грумминг, стрижка собак.

Минск, Первомайский

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Инструменты грумера

Договорная

Инструменты грумера

Минск, Первомайский

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Груминг, стрижка шпица, стрижка собак, грумер

Договорная

Груминг, стрижка шпица, стрижка собак, грумер

Минск, Первомайский

Передержка котиков

10 р.

Передержка котиков

Минск, Первомайский

Договорная

Услуги для домашних животных

Минск, Первомайский

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Выгул собак

10 р.

Выгул собак

Минск, Первомайский

Хендлер Минск

Договорная

Хендлер Минск

Минск, Первомайский

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Бивер

Договорная

Бивер

Минск, Первомайский

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Зооняня. Выгул/ уход/ передержка

Договорная

Зооняня. Выгул/ уход/ передержка

Минск, Первомайский

Стрижка собак

30 р.

Стрижка собак

Минск, Первомайский

Зоогостиница для животных 24/7.

Договорная

Зоогостиница для животных 24/7.

Минск, Первомайский

Когтеточка-столбик 60 см

30 р.

Когтеточка-столбик 60 см

Минск, Первомайский

Передержка

25 р.

Передержка

Минск, Первомайский

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5 р.

Выгуляю вашего питомца в первомайском районе минск

Минск, Первомайский

Передержка для животных

3 р.

Передержка для животных

Минск, Первомайский

ищу передержку для собак

Договорная

ищу передержку для собак

Минск, Первомайский

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