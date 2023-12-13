Ремонт квартир в Первомайском районе Минска
Договорная
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
Минск, Первомайский
180 р.
Натяжной потолок в Минске
Минск, Первомайский
80 р.
Установка межкомнатных дверей
Минск, Первомайский
10 р.
Электромонтажные работы
Минск, Первомайский
450 р.
Натяжной потолок
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки. Бесплатный замер
Минск, Первомайский
25 р.
Натяжные и тканевые потолки.
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка плитки
Минск, Первомайский
18 р.
Натяжные потолки 5 причин выбрать нас
Минск, Первомайский
Договорная
Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка напольных покрытий, линолеум, паркет и пр.
Минск, Первомайский
5 р.
Ремонт окон, оконных конструкций любой сложности
Минск, Первомайский
5 р.
Электромонтаж, работа по г. Минску и району
Минск, Первомайский
Договорная
Укладка плитки
Минск, Первомайский
25 р.
Облицовка плиткой
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги электрика. Электромонтажные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Первомайский
Договорная
Поклейка обоев
Минск, Первомайский
Договорная
Электромонтажные работы Электрика
Минск, Первомайский
20 р.
Электрик Минск электромонтаж мастер
Минск, Первомайский
180 р.
Натяжной потолок в Минске
Минск, Первомайский
Договорная
Плиточник-облицовщик.Стаж 19 лет Велк.325-76-89
Минск, Первомайский
4 р.
Поклейка обоев..
Минск, Первомайский
5 р.
Укладка линолеума ламината
Минск, Первомайский
4.50 р.
Поклейка обоев, отделочные работы.
Минск, Первомайский
Договорная
Плиточник облицовка плиткой
Минск, Первомайский
1 р.
Установка деревянного плинтуса
Минск, Первомайский
10 р.
РЕМОНТ ВАННОЙ, ОБЛИЦОВКА,САНТЕХРАБОТЫ
Минск, Первомайский
Договорная
Малярные работы, покраска стен и потолков Минск
Минск, Первомайский
20 р.
Плиточник
Минск, Первомайский
Договорная
Козырьки, навесы, над окнами и дверями.
Минск, Первомайский
Договорная
Матовые НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ без переплат
Минск, Первомайский
Договорная
Обшивка балкона с мебелью ''под ключ''. Минск
Минск, Первомайский
Договорная
Чистовая электрика Первомайский район
Минск, Первомайский
40 р.
Укладка плитки
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик . Электромонтажные работы. Услуги электри
Минск, Первомайский
Договорная
Обшивка стен, монтаж перегородок и потолков
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжной потолок
Минск, Первомайский
Договорная
Штукатурно-малярные работы
Минск, Первомайский
14.50 р.
Штукатурка стен Минск
Минск, Первомайский
4 р.
Малярные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Электромонтажные работы. Электрик. Ремонт
Минск, Первомайский
Договорная
Натяжные потолки
Минск, Первомайский
Договорная
Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
Договорная
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)
Могилев
Договорная
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.
Могилев
Договорная
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице
Гомельская, Речица
20 р.
натяжные потолки с подсветкой и без.
Гомельская, Речица
1 000 р.
Реконструкция дома, обновление фасада
Минск, Центральный
6 р.
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес
Могилевская, Бобруйск
2.88 р.
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.
Гомель