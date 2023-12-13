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Ремонт квартир в Первомайском районе Минска

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
vip

Договорная

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой

Минск, Первомайский

Натяжной потолок в Минске
vip

180 р.

Натяжной потолок в Минске

Минск, Первомайский

Установка межкомнатных дверей

80 р.

Установка межкомнатных дверей

Минск, Первомайский

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Электромонтажные работы

10 р.

Электромонтажные работы

Минск, Первомайский

Натяжной потолок

450 р.

Натяжной потолок

Минск, Первомайский

Рассрочка
Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Первомайский

Натяжные потолки. Бесплатный замер

Договорная

Натяжные потолки. Бесплатный замер

Минск, Первомайский

Рассрочка
Натяжные и тканевые потолки.

25 р.

Натяжные и тканевые потолки.

Минск, Первомайский

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минск, Первомайский

Натяжные потолки 5 причин выбрать нас

18 р.

Натяжные потолки 5 причин выбрать нас

Минск, Первомайский

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Договорная

Электромонтаж, Электрик Минск, Гарантия, Договор

Минск, Первомайский

Укладка напольных покрытий, линолеум, паркет и пр.

Договорная

Укладка напольных покрытий, линолеум, паркет и пр.

Минск, Первомайский

Ремонт окон, оконных конструкций любой сложности

5 р.

Ремонт окон, оконных конструкций любой сложности

Минск, Первомайский

Электромонтаж, работа по г. Минску и району

5 р.

Электромонтаж, работа по г. Минску и району

Минск, Первомайский

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минск, Первомайский

Облицовка плиткой

25 р.

Облицовка плиткой

Минск, Первомайский

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Услуги электрика. Электромонтажные работы

Договорная

Услуги электрика. Электромонтажные работы

Минск, Первомайский

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Первомайский

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минск, Первомайский

Электромонтажные работы Электрика

Договорная

Электромонтажные работы Электрика

Минск, Первомайский

Электрик Минск электромонтаж мастер

20 р.

Электрик Минск электромонтаж мастер

Минск, Первомайский

Натяжной потолок в Минске
vip

180 р.

Натяжной потолок в Минске

Минск, Первомайский

Плиточник-облицовщик.Стаж 19 лет Велк.325-76-89

Договорная

Плиточник-облицовщик.Стаж 19 лет Велк.325-76-89

Минск, Первомайский

Поклейка обоев..

4 р.

Поклейка обоев..

Минск, Первомайский

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Укладка линолеума ламината

5 р.

Укладка линолеума ламината

Минск, Первомайский

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Поклейка обоев, отделочные работы.

4.50 р.

Поклейка обоев, отделочные работы.

Минск, Первомайский

Плиточник облицовка плиткой

Договорная

Плиточник облицовка плиткой

Минск, Первомайский

Установка деревянного плинтуса

1 р.

Установка деревянного плинтуса

Минск, Первомайский

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РЕМОНТ ВАННОЙ, ОБЛИЦОВКА,САНТЕХРАБОТЫ

10 р.

РЕМОНТ ВАННОЙ, ОБЛИЦОВКА,САНТЕХРАБОТЫ

Минск, Первомайский

Малярные работы, покраска стен и потолков Минск

Договорная

Малярные работы, покраска стен и потолков Минск

Минск, Первомайский

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Плиточник

20 р.

Плиточник

Минск, Первомайский

Козырьки, навесы, над окнами и дверями.

Договорная

Козырьки, навесы, над окнами и дверями.

Минск, Первомайский

Матовые НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ без переплат

Договорная

Матовые НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ без переплат

Минск, Первомайский

Обшивка балкона с мебелью ''под ключ''. Минск

Договорная

Обшивка балкона с мебелью ''под ключ''. Минск

Минск, Первомайский

Чистовая электрика Первомайский район

Договорная

Чистовая электрика Первомайский район

Минск, Первомайский

Укладка плитки

40 р.

Укладка плитки

Минск, Первомайский

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Электрик . Электромонтажные работы. Услуги электри

Договорная

Электрик . Электромонтажные работы. Услуги электри

Минск, Первомайский

Обшивка стен, монтаж перегородок и потолков

Договорная

Обшивка стен, монтаж перегородок и потолков

Минск, Первомайский

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Минск, Первомайский

Штукатурно-малярные работы

Договорная

Штукатурно-малярные работы

Минск, Первомайский

Штукатурка стен Минск

14.50 р.

Штукатурка стен Минск

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Малярные работы

4 р.

Малярные работы

Минск, Первомайский

Электромонтажные работы. Электрик. Ремонт

Договорная

Электромонтажные работы. Электрик. Ремонт

Минск, Первомайский

Натяжные потолки

Договорная

Натяжные потолки

Минск, Первомайский

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой
vip

Договорная

Покраска и оклейка стен, потолков с подготовкой

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
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