Услуги для торжеств в Первомайском районе Минска
250 р.
Дед Мороз и Снегурочка во двор, офис на дом, на ко
Минск, Первомайский
120 р.
Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины
Минск, Первомайский
350 р.
Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей
Минск, Первомайский
79.33 р.
Шоу-мен Денис Наркевич и его команда
Минск, Первомайский
100 р.
Тамада ведущий аккордеон застольные песни
Минск, Первомайский
250 р.
Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека
Минск, Первомайский
50 р.
Дед Мороз и снегурочка на дом РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
Минск, Первомайский
80 р.
Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь
Минск, Первомайский
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Первомайский
40 р.
Поздравление детей с Новым годом
Минск, Первомайский
100 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Первомайский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Первомайский
50 р.
Дед Мороз и Снегурочка
Минск, Первомайский
60 р.
ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА с большим мешком ОПЫТА
Минск, Первомайский
50 р.
Поздравление от Деда Мороза
Минск, Первомайский
Договорная
Белый мишка высота 2.2м медведь аниматор аэромедве
Минск, Первомайский
60 р.
Портрет по фото
Минск, Первомайский
40 р.
Дед Мороз и снегурочка
Минск, Первомайский
Договорная
Позовите в гости Верку
Минск, Первомайский
150 р.
Дед Мороз на дом
Минск, Первомайский
Договорная
Поздравление Деда Мороза
Минск, Первомайский
Договорная
Ростовая кукла
Минск, Первомайский
Договорная
Аниматоры Минск
Минск, Первомайский
70 р.
торжество
Минск, Первомайский
50 р.
Дед мороз и снегурочка
Минск, Первомайский
100 р.
Аниматор Фокусник Клоун Коржик
Минск, Первомайский
50 р.
Дед Мороз на дом/любые мероприяти
Минск, Первомайский
150 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Первомайский
35 р.
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Минск, Первомайский
111 р.
Подари живого баяниста
Минск, Первомайский
150 р.
Фольгированное шоу (бумажное шоу)
Минск, Первомайский
Договорная
Пошив фаты свадебной
Минск, Первомайский
1 р.
Ведущая (тамада) + ди-джей корпоратив/свадьба/юбил
Минск, Первомайский
Договорная
Украшения на свадебный автомобиль на прокат
Минск, Первомайский
Договорная
Торт на заказ
Минск, Первомайский
Договорная
десерты на заказ минск
Минск, Первомайский
30 р.
Для праздников , атрибут , парик , Гарри потер
Минск, Первомайский
1.50 р.
Гелиевые шары/шарики на любой праздник. ЛУЧШЕ ЦЕНЫ
Минск, Первомайский
60 р.
Музыканты на праздник, скрипка, виолончель
Минск, Первомайский
150 р.
Дед Мороз Минск (Первомайский район)
Минск, Первомайский
Договорная
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ БЕЛОГО МИШКИ, аниматор медведь
Минск, Первомайский
Договорная
Стихи на заказ
Минск, Первомайский
Договорная
Торт на заказ
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
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Минская, Вилейка
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Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
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25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
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Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
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