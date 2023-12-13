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Услуги для торжеств в Первомайском районе Минска

Дед Мороз и Снегурочка во двор, офис на дом, на ко

250 р.

Дед Мороз и Снегурочка во двор, офис на дом, на ко

Минск, Первомайский

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Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

120 р.

Шеф-повар/банкет/фуршет/кейтеринг/крестины

Минск, Первомайский

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Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

350 р.

Ведущий на корпоратив/свадьбу/юбилей

Минск, Первомайский

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

79.33 р.

Шоу-мен Денис Наркевич и его команда

Минск, Первомайский

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

100 р.

Тамада ведущий аккордеон застольные песни

Минск, Первомайский

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Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека

250 р.

Баянист на Юбилей Тамада Ведущий Дискотека

Минск, Первомайский

Дед Мороз и снегурочка на дом РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

50 р.

Дед Мороз и снегурочка на дом РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Минск, Первомайский

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Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь

80 р.

Мишка, Большой медведь, аниматор, аэромедведь

Минск, Первомайский

Дед Мороз и Снегурочка

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Первомайский

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Поздравление детей с Новым годом

40 р.

Поздравление детей с Новым годом

Минск, Первомайский

Дед Мороз и Снегурочка

100 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Первомайский

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Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Первомайский

Дед Мороз и Снегурочка

50 р.

Дед Мороз и Снегурочка

Минск, Первомайский

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА с большим мешком ОПЫТА

60 р.

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА с большим мешком ОПЫТА

Минск, Первомайский

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Поздравление от Деда Мороза

50 р.

Поздравление от Деда Мороза

Минск, Первомайский

Белый мишка высота 2.2м медведь аниматор аэромедве

Договорная

Белый мишка высота 2.2м медведь аниматор аэромедве

Минск, Первомайский

Портрет по фото

60 р.

Портрет по фото

Минск, Первомайский

Дед Мороз и снегурочка

40 р.

Дед Мороз и снегурочка

Минск, Первомайский

Позовите в гости Верку

Договорная

Позовите в гости Верку

Минск, Первомайский

Дед Мороз на дом

150 р.

Дед Мороз на дом

Минск, Первомайский

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Поздравление Деда Мороза

Договорная

Поздравление Деда Мороза

Минск, Первомайский

Ростовая кукла

Договорная

Ростовая кукла

Минск, Первомайский

Аниматоры Минск

Договорная

Аниматоры Минск

Минск, Первомайский

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торжество

70 р.

торжество

Минск, Первомайский

Дед мороз и снегурочка

50 р.

Дед мороз и снегурочка

Минск, Первомайский

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Аниматор Фокусник Клоун Коржик

100 р.

Аниматор Фокусник Клоун Коржик

Минск, Первомайский

Дед Мороз на дом/любые мероприяти

50 р.

Дед Мороз на дом/любые мероприяти

Минск, Первомайский

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Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

150 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Первомайский

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

35 р.

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Минск, Первомайский

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Подари живого баяниста

111 р.

Подари живого баяниста

Минск, Первомайский

Фольгированное шоу (бумажное шоу)

150 р.

Фольгированное шоу (бумажное шоу)

Минск, Первомайский

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Пошив фаты свадебной

Договорная

Пошив фаты свадебной

Минск, Первомайский

Ведущая (тамада) + ди-джей корпоратив/свадьба/юбил

1 р.

Ведущая (тамада) + ди-джей корпоратив/свадьба/юбил

Минск, Первомайский

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Украшения на свадебный автомобиль на прокат

Договорная

Украшения на свадебный автомобиль на прокат

Минск, Первомайский

Торт на заказ

Договорная

Торт на заказ

Минск, Первомайский

десерты на заказ минск

Договорная

десерты на заказ минск

Минск, Первомайский

Для праздников , атрибут , парик , Гарри потер

30 р.

Для праздников , атрибут , парик , Гарри потер

Минск, Первомайский

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Гелиевые шары/шарики на любой праздник. ЛУЧШЕ ЦЕНЫ

1.50 р.

Гелиевые шары/шарики на любой праздник. ЛУЧШЕ ЦЕНЫ

Минск, Первомайский

Музыканты на праздник, скрипка, виолончель

60 р.

Музыканты на праздник, скрипка, виолончель

Минск, Первомайский

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Дед Мороз Минск (Первомайский район)

150 р.

Дед Мороз Минск (Первомайский район)

Минск, Первомайский

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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ БЕЛОГО МИШКИ, аниматор медведь

Договорная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ БЕЛОГО МИШКИ, аниматор медведь

Минск, Первомайский

Стихи на заказ

Договорная

Стихи на заказ

Минск, Первомайский

Торт на заказ

Договорная

Торт на заказ

Минск, Первомайский

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