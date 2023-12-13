Ремонтно-строительные работы в Первомайском районе Минска
100 р.
Отделка бань
Минск, Первомайский
Договорная
Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .
Минск, Первомайский
Договорная
Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб
Минск, Первомайский
Договорная
Стяжка пола в квартире,доме,гараже.Демонтаж пола
Минск, Первомайский
Договорная
Наружная канализация для частного дома
Минск, Первомайский
300 р.
Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.
Минск, Первомайский
300 р.
Изготовление лестниц. Продам лестницу.
Минск, Первомайский
Договорная
Печник/кладка печи
Минск, Первомайский
Договорная
Кровля, Софиты, Водосток
Минск, Первомайский
Договорная
Сварочные работы, полуавтомат
Минск, Первомайский
Договорная
Кровельщики Кровельные работы Кровля под ключ
Минск, Первомайский
Договорная
Монтаж кровли ''под ключ''
Минск, Первомайский
Договорная
Монтаж дымоходов. Дымоход.
Минск, Первомайский
Договорная
Печник. Печные работы. Печной комплекс.
Минск, Первомайский
350 р.
Уборка снега и сосулек с крыш
Минск, Первомайский
Договорная
Забор из металлоштакетника ''под ключ''
Минск, Первомайский
Договорная
Ограждения лестницы, перила, поручни.
Минск, Первомайский
75 р.
Навесы, козырьки, ограждения
Минск, Первомайский
Договорная
требуется мастер по установке натяжного потолка
Минск, Первомайский
Договорная
Забор ранчо ''под ключ''. Цены ниже завода.
Минск, Первомайский
Договорная
Гибка металла
Минск, Первомайский
Договорная
Забор из профнастила ''под ключ''
Минск, Первомайский
Договорная
Установка заборов ''под ключ'' любой сложности
Минск, Первомайский
Договорная
Забор жалюзи ''под ключ'' НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Минск, Первомайский
Договорная
Печник. Печи. Камины. Барбекю. Ремонт печей. Чистк
Минск, Первомайский
Договорная
Снос домов, сараев и пр строений любой сложности,
Минск, Первомайский
Договорная
Каменщики-монолитчики
Минск, Первомайский
Договорная
Услуги листогиба, гибка, доборка, парапеты, отливы
Минск, Первомайский
50 р.
Изготовление металлоконструкций
Минск, Первомайский
Договорная
Аренда/услуги погрузчика Амкодор 332
Минск, Первомайский
9 р.
стяжка пола в Минске и минской области
Минск, Первомайский
100 р.
Отделка бань в стиле Леший.
Минск, Первомайский
0.75 р.
Алмазное сверление
Минск, Первомайский
1 р.
Профессиональный монтаж дымоходов
Минск, Первомайский
30 р.
Кирпичная кладка, бутовая, клинкер, бессер, блоки
Минск, Первомайский
50 р.
Промышленный альпинизм на любой объект в РБ
Минск, Первомайский
100 р.
Демантажные работы
Минск, Первомайский
9 р.
стяжка для теплого пола
Минск, Первомайский
9 р.
механизированная стяжка пола
Минск, Первомайский
Договорная
Мини погрузчик. Услуги. Уборка снега.
Минск, Первомайский
Договорная
Земляные работы перкопка копка траншеи ямы и тд
Минск, Первомайский
Договорная
Вентиляция
Минск, Первомайский
Договорная
Устройство, монтаж систем вентиляции
Минск, Первомайский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный