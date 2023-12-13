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Услуги

Ремонтно-строительные работы в Первомайском районе Минска

Отделка бань

100 р.

Отделка бань

Минск, Первомайский

Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .

Договорная

Хоз.блок , пристройка , баня , гараж .

Минск, Первомайский

Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб

Договорная

Трубогиб, вальцовка труб, прокат труб, гибка труб

Минск, Первомайский

Стяжка пола в квартире,доме,гараже.Демонтаж пола

Договорная

Стяжка пола в квартире,доме,гараже.Демонтаж пола

Минск, Первомайский

Наружная канализация для частного дома

Договорная

Наружная канализация для частного дома

Минск, Первомайский

Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.

300 р.

Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.

Минск, Первомайский

Изготовление лестниц. Продам лестницу.

300 р.

Изготовление лестниц. Продам лестницу.

Минск, Первомайский

Печник/кладка печи

Договорная

Печник/кладка печи

Минск, Первомайский

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Кровля, Софиты, Водосток

Договорная

Кровля, Софиты, Водосток

Минск, Первомайский

Сварочные работы, полуавтомат

Договорная

Сварочные работы, полуавтомат

Минск, Первомайский

Кровельщики Кровельные работы Кровля под ключ

Договорная

Кровельщики Кровельные работы Кровля под ключ

Минск, Первомайский

Монтаж кровли ''под ключ''

Договорная

Монтаж кровли ''под ключ''

Минск, Первомайский

Монтаж дымоходов. Дымоход.

Договорная

Монтаж дымоходов. Дымоход.

Минск, Первомайский

Печник. Печные работы. Печной комплекс.

Договорная

Печник. Печные работы. Печной комплекс.

Минск, Первомайский

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Уборка снега и сосулек с крыш

350 р.

Уборка снега и сосулек с крыш

Минск, Первомайский

Забор из металлоштакетника ''под ключ''

Договорная

Забор из металлоштакетника ''под ключ''

Минск, Первомайский

Ограждения лестницы, перила, поручни.

Договорная

Ограждения лестницы, перила, поручни.

Минск, Первомайский

Навесы, козырьки, ограждения

75 р.

Навесы, козырьки, ограждения

Минск, Первомайский

Договорная

требуется мастер по установке натяжного потолка

Минск, Первомайский

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Забор ранчо ''под ключ''. Цены ниже завода.

Договорная

Забор ранчо ''под ключ''. Цены ниже завода.

Минск, Первомайский

Гибка металла

Договорная

Гибка металла

Минск, Первомайский

Рассрочка
Забор из профнастила ''под ключ''

Договорная

Забор из профнастила ''под ключ''

Минск, Первомайский

Установка заборов ''под ключ'' любой сложности

Договорная

Установка заборов ''под ключ'' любой сложности

Минск, Первомайский

Забор жалюзи ''под ключ'' НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Договорная

Забор жалюзи ''под ключ'' НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Минск, Первомайский

Печник. Печи. Камины. Барбекю. Ремонт печей. Чистк

Договорная

Печник. Печи. Камины. Барбекю. Ремонт печей. Чистк

Минск, Первомайский

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Снос домов, сараев и пр строений любой сложности,

Договорная

Снос домов, сараев и пр строений любой сложности,

Минск, Первомайский

Каменщики-монолитчики

Договорная

Каменщики-монолитчики

Минск, Первомайский

Услуги листогиба, гибка, доборка, парапеты, отливы

Договорная

Услуги листогиба, гибка, доборка, парапеты, отливы

Минск, Первомайский

Изготовление металлоконструкций

50 р.

Изготовление металлоконструкций

Минск, Первомайский

Аренда/услуги погрузчика Амкодор 332

Договорная

Аренда/услуги погрузчика Амкодор 332

Минск, Первомайский

стяжка пола в Минске и минской области

9 р.

стяжка пола в Минске и минской области

Минск, Первомайский

Отделка бань в стиле Леший.

100 р.

Отделка бань в стиле Леший.

Минск, Первомайский

Алмазное сверление

0.75 р.

Алмазное сверление

Минск, Первомайский

Профессиональный монтаж дымоходов

1 р.

Профессиональный монтаж дымоходов

Минск, Первомайский

Кирпичная кладка, бутовая, клинкер, бессер, блоки

30 р.

Кирпичная кладка, бутовая, клинкер, бессер, блоки

Минск, Первомайский

Промышленный альпинизм на любой объект в РБ

50 р.

Промышленный альпинизм на любой объект в РБ

Минск, Первомайский

Демантажные работы

100 р.

Демантажные работы

Минск, Первомайский

стяжка для теплого пола

9 р.

стяжка для теплого пола

Минск, Первомайский

механизированная стяжка пола

9 р.

механизированная стяжка пола

Минск, Первомайский

Мини погрузчик. Услуги. Уборка снега.

Договорная

Мини погрузчик. Услуги. Уборка снега.

Минск, Первомайский

Земляные работы перкопка копка траншеи ямы и тд

Договорная

Земляные работы перкопка копка траншеи ямы и тд

Минск, Первомайский

Вентиляция

Договорная

Вентиляция

Минск, Первомайский

Устройство, монтаж систем вентиляции

Договорная

Устройство, монтаж систем вентиляции

Минск, Первомайский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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