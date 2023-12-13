Товары от Куфар Маркета
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54 р.
Туфли
28,29,30,31,32,33 р-р
128 р.
Акция Цена снижена Куртка+ утеплённые брюки
98 - 104 (4 года)
52 р.
Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)
65 р.
Сапожки зимние для девочки
26,27,28,29,30,31 р-р
70 р.
Сапожки-угги зимние
26,27,28,29,30,31 р-р
70 р.
Сапоги дутики для девочек
31,32,33,34,35,36,37 р-р
100 р.
Сапоги мембрана зимние для мальчиков
36,37,38,39,>39 р-р
100 р.
Вигвам. Отправка почтой
150 р.
Вигвам почтой. 6шт в наличии
Новое, текстиль для детей
70 р.
Термокомбинезон Marmar для девочки
110 - 116 (5-6 лет)
6 р.
Детская одежда до года Lupilu
50 - 56 (1-2 месяца)
16 р.
Костюмчики детские до года.
62 - 68 (4-5 месяцев)
120 р.
Куртка зимняя для девочки
110 - 116 (5-6 лет)
65 р.
Куртка детская
140 - 146 (10 лет)
20 р.
Лонгслив для малышей до года Marmar
74 - 80 (8-12 месяцев)
650 р.
Коляска 2в1Rant Nest
26 р.
Набор супергероев Marvel Марвел 5 героев 10,15,20 см
21 р.
Мягкая игрушка Стич и Лило, 2 цвета, большой выбор размера, плюшевые мягкие игрушки
42 р.
Деткая косметика для девочек, набор детской косметики в сумочке 19 предметов
44 р.
Детский конструктор для девочек ''Холодное сердце. Волшебный замок'' frozen, 463 детали, аналог лего
28 р.
Настольная игра Монополия классическая для детей и всей семьи
75 р.
Беговел для детей от года колеса eva легкий до 2 кг, велобег велосипед без педалей
59 р.
Двухсторонняя доска для рисования Мольберт со счетами деревянный Высота 101 см
75 р.
ХИТ 2020 года Робот Защитник Планеты на д/у (8 фраз на русском,шагает,стреляет дисками)
78 р.
Детская игровая кухня большая с водой паром светом звуком на 42 предмета высота 62 см
20 р.
Костюм на новый год карнавальный герои Марвел Marvel Человек-Паук
54 р.
Магнитный конструктор Лабиринт/ Магические полупрозрачные магнитные блоки 74 детали
9 р.
Макси пазлы для малышей. Плотный картон
137 р.
Конструктор Space wars Сокол тысячелетия 19020 Звездные войны серия космос star wars аналог Лего
19 р.
Леггинсы с начесом лосины на байке от 92 до 170 роста
Онлайн-заказ
666 р.
Детская прогулочная коляска Chicco Miinimo 3
Онлайн-заказ
1 754 р.
Детская универсальная коляска Adamex Mateo Lux 2 в 1 / Ps-73
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342.02 р.
Автокресло Smart Travel Expert Fix / KRES2072
Онлайн-заказ
84.85 р.
Бустер Amarobaby Easy Way / AB212007EWBi/18
Онлайн-заказ
483.89 р.
Детская прогулочная коляска Farfello Bonnie Black / BB
Онлайн-заказ
458.49 р.
Детская прогулочная коляска MOWbaby Cross / RA080
Онлайн-заказ
936.39 р.
Автокресло Britax Romer Kidfix i-size
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69 р.
Бустер Siger КРЕС0015
Онлайн-заказ
50.43 р.
Бустер Еду-Еду KS 316 / KRES3807
Онлайн-заказ
486.33 р.
Автокресло Lorelli Lusso SPS Isofix Black Crowns / 10071112013
Онлайн-заказ
369.83 р.
Детская прогулочная коляска 4Baby Atomic 2017
Онлайн-заказ
278.22 р.
Автокресло Rant Pilot Active Line / LB777
Онлайн-заказ
39 р.
Бустер NINO Way
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562 р.
Детская прогулочная коляска Chicco Lite Way Top
Онлайн-заказ
223 р.
Автокресло Bambola Bambino / KRES2945
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592.02 р.