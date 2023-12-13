Товары от Куфар Маркета
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140 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
53 р.
Джинсы-бананы утеплённые на девочку
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
49 р.
Джинсы-бананы утеплённые на девочку
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
220 р.
Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
50 р.
Платье ДЛЯ ПОЛНЫХ ДЕВОЧЕК.РАЗНЫЕ РАСЦВЕТКИ. НОВОЕ
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
29 р.
Новогодний свитшот
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
39 р.
Платье новогоднее нарядное трикотажное с акцентными рукавами
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
190 р.
Комбинезон мембрана (зима) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
12 р.
Гольф для девочки
158 - 164 (13 лет)
11 р.
Лонги для девочки
122 - 128 (7 лет)
120 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
136 р.
Акция Цена снижена Зимняя куртка для девочек
98 - 104 (4 года), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
148 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
136 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
152 - 158 (12 лет)
148 р.
Акция Зимняя куртка и утеплённые брюки.
104 - 110 (5 лет)
140 р.
Акция Цена снижена Зимние пальто для девочек
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
55 р.
Костюм Minnie Mouse
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
89 р.
Продам новый зимний костюм из мембраны до -30 градусов
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
Договорная
Новогодний свитер F-F 5-6 лет, леггинсы C&A
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
11 р.
Лонг для девочки
98 - 104 (4 года)
55 р.
Новый костюм на флисе
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 98 - 104 (4 года)
39 р.
Платье в шотландскую клетку с игрушкой. Турция
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
12 р.
Лонг для девочки
146 - 152 (11 лет)
Договорная
Джемпер Н&М 122-128, лонг Pepperts
122 - 128 (7 лет)
29 р.
Платье с длинным рукавом для девочек. Турция
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
30 р.
Костюмы
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
120 р.
Пуховик (куртка зимняя)
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
60 р.
Комплект: Сарафан+Майка+рюкзак
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
190 р.
Комбинезон мембрана (зима) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
190 р.
Комбинезон мембрана (зима ) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
35 р.
Платье нарядное с паетками продажа
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
85 р.
Комплект для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
130 р.
Зимний комбинезон для мальчика , р . 86 и 92
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
48 р.
Платье снежинка с накидкой продажа
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
29 р.
Свитшоты для девочек в ассортименте. Турция
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
20 р.
Флисовый кигуруми Lupilu 98-104 для девочки
92 - 98 (3 года)
12 р.
Свитшот H&M и Skinny 104 для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
104 - 110 (5 лет)
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
50 р.
Комплекты/костюмы
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
27 р.
Леггинсы утеплённые на девочку
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
27 р.
Леггинсы утеплённые на девочку
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
59 р.
Джинсы-бананы утеплённые на мальчика
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176
54 р.
Брюки-палаццо утепленные
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176
85 р.
Пальто (Куртка)
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170