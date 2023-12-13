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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мам

Новые товары с доставкой в Беларуси

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СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BABY PRESTIGEСТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BABY PRESTIGE
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265 р.

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СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BABY PRESTIGE

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шикарная ДЕТСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ 50млШикарная ДЕТСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ 50мл

16 р.

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Шикарная ДЕТСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ 50мл

Доставка по Беларуси
Автокресло-бустер Peg-Perego Viaggio 2-3 ShuttleАвтокресло-бустер Peg-Perego Viaggio 2-3 Shuttle

581 р.

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Автокресло-бустер Peg-Perego Viaggio 2-3 Shuttle

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления Peg-Perego Prima Pappa Follow MeСтульчик для кормления Peg-Perego Prima Pappa Follow Me

518 р.

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Стульчик для кормления Peg-Perego Prima Pappa Follow Me

Доставка по Беларуси
до 25 кг Стульчик - шезлонг для кормления 2в1 Martin noir Tody lux Plus до 25 кг Стульчик - шезлонг для кормления 2в1 Martin noir Tody lux Plus

304 р.

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до 25 кг Стульчик - шезлонг для кормления 2в1 Martin noir Tody lux Plus

Доставка по Беларуси
стульчик для кормления Martin Noir Tody Luxстульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

250 р.

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стульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

Доставка по Беларуси
В наличии Стульчик для кормления 0+ с игрушками MartinВ наличии Стульчик для кормления 0+ с игрушками Martin

350 р.

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В наличии Стульчик для кормления 0+ с игрушками Martin

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления Martin Noir Tody LuxСтульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

250 р.

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Стульчик для кормления Martin Noir Tody Lux

Доставка по Беларуси
Стульчик трансформер Растишка GlobexСтульчик трансформер Растишка Globex

110 р.

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Стульчик трансформер Растишка Globex

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления Globex Компакт ГномикиСтульчик для кормления Globex Компакт Гномики

60 р.

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Стульчик для кормления Globex Компакт Гномики

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления Глобекс Цветы желтыйСтульчик для кормления Глобекс Цветы желтый

60 р.

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Стульчик для кормления Глобекс Цветы желтый

Доставка по Беларуси
Стульчик для кормления красныйСтульчик для кормления красный

60 р.

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Стульчик для кормления красный

Доставка по Беларуси
Подгузники-трусики детские Pampers Premium Care 3 Midi (70 шт)Подгузники-трусики детские Pampers Premium Care 3 Midi (70 шт)

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87.61 р.

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Подгузники-трусики детские Pampers Premium Care 3 Midi (70 шт)

Доставка по Беларуси
Подгузники Pampers New Baby 2 Mini Jumbo Pack (94 шт)Подгузники Pampers New Baby 2 Mini Jumbo Pack (94 шт)

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64.18 р.

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Подгузники Pampers New Baby 2 Mini Jumbo Pack (94 шт)

Доставка по Беларуси
Пакеты для детского горшка ROXY-KIDS DL-245-25Пакеты для детского горшка ROXY-KIDS DL-245-25

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21 р.

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Пакеты для детского горшка ROXY-KIDS DL-245-25

Доставка по Беларуси
Ручной молокоотсос Kunder 10409 (розовый)Ручной молокоотсос Kunder 10409 (розовый)

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28.87 р.

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Ручной молокоотсос Kunder 10409 (розовый)

Доставка по Беларуси
Аспиратор Agu-babyАспиратор Agu-baby

50 р.

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Аспиратор Agu-baby

Доставка по Беларуси
Reer Заглушки в розетку, приклеивающиеся, прозрачный, 10 шт/упReer Заглушки в розетку, приклеивающиеся, прозрачный, 10 шт/уп

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17.66 р.

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Reer Заглушки в розетку, приклеивающиеся, прозрачный, 10 шт/уп

Доставка по Беларуси
Chicco Нагрудник с прорезывателем Fresh, 3 в 1, 4 мес+, голубой 00002582200000Chicco Нагрудник с прорезывателем Fresh, 3 в 1, 4 мес+, голубой 00002582200000

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27.89 р.

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Chicco Нагрудник с прорезывателем Fresh, 3 в 1, 4 мес+, голубой 00002582200000

Доставка по Беларуси
Reer Замок для ящиков Guardino, внутренний, 3 шт/упReer Замок для ящиков Guardino, внутренний, 3 шт/уп

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14.99 р.

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Reer Замок для ящиков Guardino, внутренний, 3 шт/уп

Доставка по Беларуси
Миска с присоской, 6 м+ (мятный), BabyonoМиска с присоской, 6 м+ (мятный), Babyono

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25.44 р.

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Миска с присоской, 6 м+ (мятный), Babyono

Доставка по Беларуси
Philips Avent Чашка с трубочкой 340 мл SCF762/00Philips Avent Чашка с трубочкой 340 мл SCF762/00

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22.50 р.

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Philips Avent Чашка с трубочкой 340 мл SCF762/00

Доставка по Беларуси
Reer Заглушки в розетку, белый, уп. 5 шт.Reer Заглушки в розетку, белый, уп. 5 шт.

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11.99 р.

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Reer Заглушки в розетку, белый, уп. 5 шт.

Доставка по Беларуси
REER Защита на углы люминисцентная, 2шт./уп, арт.8398 BREER Защита на углы люминисцентная, 2шт./уп, арт.8398 B

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11.99 р.

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REER Защита на углы люминисцентная, 2шт./уп, арт.8398 B

Доставка по Беларуси
Chicco Бутылочка Original Touch Glass Uni, 0 мес.+, 240 мл, стеклянная с латексной соскойChicco Бутылочка Original Touch Glass Uni, 0 мес.+, 240 мл, стеклянная с латексной соской

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38.49 р.

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Chicco Бутылочка Original Touch Glass Uni, 0 мес.+, 240 мл, стеклянная с латексной соской

Доставка по Беларуси
BabyOno Бутылочка антиколиковая с широким горлышком 120 ml, 0+, бирюза 402/01BabyOno Бутылочка антиколиковая с широким горлышком 120 ml, 0+, бирюза 402/01

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20.99 р.

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BabyOno Бутылочка антиколиковая с широким горлышком 120 ml, 0+, бирюза 402/01

Доставка по Беларуси
BabyOno Сушилка универсальная для бутылок и сосок 1072BabyOno Сушилка универсальная для бутылок и сосок 1072

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42.74 р.

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BabyOno Сушилка универсальная для бутылок и сосок 1072

Доставка по Беларуси
Reer Заглушки в розетку прозрачные, 5 шт./уп., Арт.2907.9Reer Заглушки в розетку прозрачные, 5 шт./уп., Арт.2907.9

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19.99 р.

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Reer Заглушки в розетку прозрачные, 5 шт./уп., Арт.2907.9

Доставка по Беларуси
Насадка для молокоотсоса Kitett Kolor WB26ELНасадка для молокоотсоса Kitett Kolor WB26EL

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52.21 р.

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Насадка для молокоотсоса Kitett Kolor WB26EL

Доставка по Беларуси
Пакеты для детского горшка ROXY-KIDS DS-245-SПакеты для детского горшка ROXY-KIDS DS-245-S

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16.19 р.

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Пакеты для детского горшка ROXY-KIDS DS-245-S

Доставка по Беларуси
Горшок-стульчик Альтернатива арт. М1328 (желтый)Горшок-стульчик Альтернатива арт. М1328 (желтый)

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16.31 р.

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Горшок-стульчик Альтернатива арт. М1328 (желтый)

Доставка по Беларуси
Горшок-стульчик Альтернатива арт. М1326 (голубой)Горшок-стульчик Альтернатива арт. М1326 (голубой)

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17.32 р.

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Горшок-стульчик Альтернатива арт. М1326 (голубой)

Доставка по Беларуси
Kitett Набор для сцеживания для молокоотсосов Kitett, размер 26LKitett Набор для сцеживания для молокоотсосов Kitett, размер 26L

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50.61 р.

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Kitett Набор для сцеживания для молокоотсосов Kitett, размер 26L

Доставка по Беларуси
Бутылочка Perfect5 Boy, 2 мес+, 240 мл., с силиконовой соской, средний поток арт.00020223200040Бутылочка Perfect5 Boy, 2 мес+, 240 мл., с силиконовой соской, средний поток арт.00020223200040

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38.34 р.

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Бутылочка Perfect5 Boy, 2 мес+, 240 мл., с силиконовой соской, средний поток арт.00020223200040

Доставка по Беларуси
Canpol babies Соска силиконовая, круглая, медленный потокCanpol babies Соска силиконовая, круглая, медленный поток

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5.21 р.

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Canpol babies Соска силиконовая, круглая, медленный поток

Доставка по Беларуси
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи, 5 шт, BabyonoПакеты для стерилизации в микроволновой печи, 5 шт, Babyono

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28.77 р.

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Пакеты для стерилизации в микроволновой печи, 5 шт, Babyono

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Chicco Сушилка для бутылочекChicco Сушилка для бутылочек

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60.03 р.

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Chicco Сушилка для бутылочек

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Philips Avent Тарелка с разделителями для порций от 12 мес, арт.SCF702/01Philips Avent Тарелка с разделителями для порций от 12 мес, арт.SCF702/01

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19 р.

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Philips Avent Тарелка с разделителями для порций от 12 мес, арт.SCF702/01

Доставка по Беларуси
Chicco Бутылочка Natural Feeling, 0 мес.+, 250 мл, GL, с силикон.соской с наклоном, нейтральная, 000Chicco Бутылочка Natural Feeling, 0 мес.+, 250 мл, GL, с силикон.соской с наклоном, нейтральная, 000

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35.74 р.

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Chicco Бутылочка Natural Feeling, 0 мес.+, 250 мл, GL, с силикон.соской с наклоном, нейтральная, 000

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МАМА ТАМА Поильник-непроливайка с силиконовым носиком 6мес.+, 270 мл., цвет:синийМАМА ТАМА Поильник-непроливайка с силиконовым носиком 6мес.+, 270 мл., цвет:синий

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11.69 р.

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МАМА ТАМА Поильник-непроливайка с силиконовым носиком 6мес.+, 270 мл., цвет:синий

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Philips Avent Бутылочка для кормления Natural Дракон 260 мл., арт.SCF070/24Philips Avent Бутылочка для кормления Natural Дракон 260 мл., арт.SCF070/24

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48.60 р.

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Philips Avent Бутылочка для кормления Natural Дракон 260 мл., арт.SCF070/24

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Philips Avent Соска Natural Response, 1 мес.+, 2 шт., поток 3/6, арт.SCY963/02Philips Avent Соска Natural Response, 1 мес.+, 2 шт., поток 3/6, арт.SCY963/02

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24.49 р.

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Philips Avent Соска Natural Response, 1 мес.+, 2 шт., поток 3/6, арт.SCY963/02

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Reer Стерилизатор VapoMat серо-голубойReer Стерилизатор VapoMat серо-голубой

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123.17 р.

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Reer Стерилизатор VapoMat серо-голубой

Доставка по Беларуси
Chicco Соска Natural Feeling для густой пищи 6 мес+ (уп. 2шт.) арт.00081057200000Chicco Соска Natural Feeling для густой пищи 6 мес+ (уп. 2шт.) арт.00081057200000

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29.39 р.

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Chicco Соска Natural Feeling для густой пищи 6 мес+ (уп. 2шт.) арт.00081057200000

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